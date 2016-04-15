Apple, eski iPhone’lardan 40 Milyon Dolar değerinde altın çıkardı

Senede 1.2 Milyon adet iPhone’u tek tek parçalarına ayırabilen robotuna Liam adını veren Apple, bu yeni teknolojik ekipmanın marifetlerini iPhone SE’nin de tanıtıldığı etkinlikte tüm dünya ile paylaşmıştı.





Uzunca bir süredir geri dönüşüm, yenilenebilir enerji gibi çevreci konularda çalışmalar yürüten Apple, 2015 yılına ilişkin bir takım rakamlar paylaştı. Buna göre Apple, 2015 yılında geri dönüşüme getirilen bilgisayarlardan ve iPhone’lardan 40 Milyon Dolar değerinde altın çıkarmış. Bu da toplamda 1000 kilogram altına denk geliyor.

Apple’ın paylaştığı diğer ilgi çekici rakamlar ise şöyle:

Apple, elektrik ihtiyacının %93’ünü kendi kurduğu yenilenebilir enerji kaynaklarından elde ediyor. Ayrıca Apple’ın veri merkezleri %100 oranında yenilenebilir enerji ile çalışıyor.

Apple’ın cihazlarında alüminyum kullanımına yoğunlaşarak karbon emisyonunu ciddi ölçüde düşürüyor.

Bir iPhone 6s’i günde bir kez şarj ettiğinizde bir yıl sonunda ödeyeceğiniz ücret yılda 1,5 TL’yi geçmiyor. Tabi bu rakam ABD’deki elektrik fiyatlarına göre belirlenmiş. Türkiye’de elektrik fiyatlarının daha ucuz olduğunu düşünürsek rakam çok küçük oranda biraz daha aşağı düşecektir.

Cihazlardan 1000 kilogram altın, 3000 kilogram gümüş çıkarılmış. Çıkarılan altınların bugünkü fiyatlara göre değeri 113 Milyon TL ederken, gümüşler 4.5 Milyon TL ediyor.

Bu arada Apple, zararlı kabul edilen materyalleri ürettiği cihazlarda veya üretimin herhangi bir safhasında kullanmaktan da kaçınıyor. 2008’den beri arsenik, 2006’dan bu yana kuruşun, 2009’dan beri de cıva kullanımından uzak duruyor.

Özellikle bu yıl geri dönüşüme ciddi bir kaynak ayıran ve promosyonal etkinlikler ile farkındalık yaratmaya çalışan Apple, muhtemelen 2016 yılı sonunda, 2015 için konuştuğumuz rakamların kat kat üstünde sonuçlara ulaşmış olacaktır. Apple hali hazırda kullanıcıların eski veya çalışmayan dizüstü bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi ürünlerini ücretsiz kargo ile Amerika'daki merkeze ulaştırıyor. Hatta iPhone'lar için cihaz başına Apple ekosisteminde kullanılabilecek bonus ödemeler yapıyor.

http://images.apple.com/environment/pdf/Apple_Environmental_Responsibility_Report_2016.pdf