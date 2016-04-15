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Apple, eski iPhone’lardan 40 Milyon Dolar değerinde altın çıkardı

Apple’ın eski teknolojik cihazlar için başlattığı geri dönüşüm kampanyası, 2015 yılında iyi sonuçlar ortaya çıkardı. 40 Milyon Dolar değerinde altın ve dahası… İşte detaylar:
3 yıl
10,4b
1
23
Cep Telefonları
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Senede 1.2 Milyon adet iPhone’u tek tek parçalarına ayırabilen robotuna Liam  adını veren Apple, bu yeni teknolojik ekipmanın marifetlerini iPhone SE’nin de tanıtıldığı etkinlikte tüm dünya ile paylaşmıştı.


Uzunca bir süredir geri dönüşüm, yenilenebilir enerji gibi çevreci konularda çalışmalar yürüten Apple, 2015 yılına ilişkin bir takım rakamlar paylaştı. Buna göre Apple, 2015 yılında geri dönüşüme getirilen bilgisayarlardan ve iPhone’lardan 40 Milyon Dolar değerinde altın çıkarmış. Bu da toplamda 1000 kilogram altına denk geliyor.

Apple’ın paylaştığı diğer ilgi çekici rakamlar ise şöyle:
  • Apple, elektrik ihtiyacının %93’ünü kendi kurduğu yenilenebilir enerji kaynaklarından elde ediyor. Ayrıca Apple’ın veri merkezleri %100 oranında yenilenebilir enerji ile çalışıyor.
  • Apple’ın cihazlarında alüminyum kullanımına yoğunlaşarak karbon emisyonunu ciddi ölçüde düşürüyor.
  • Bir iPhone 6s’i günde bir kez şarj ettiğinizde bir yıl sonunda ödeyeceğiniz ücret yılda 1,5 TL’yi geçmiyor. Tabi bu rakam ABD’deki elektrik fiyatlarına göre belirlenmiş. Türkiye’de elektrik  fiyatlarının daha ucuz olduğunu düşünürsek rakam çok küçük oranda biraz daha aşağı düşecektir.
  • Cihazlardan 1000 kilogram altın, 3000 kilogram gümüş çıkarılmış. Çıkarılan altınların bugünkü fiyatlara göre değeri 113 Milyon TL ederken, gümüşler 4.5 Milyon TL ediyor.
  • Bu arada Apple, zararlı kabul edilen materyalleri ürettiği cihazlarda veya üretimin herhangi bir safhasında kullanmaktan da kaçınıyor. 2008’den beri arsenik, 2006’dan bu yana kuruşun, 2009’dan beri de cıva kullanımından uzak duruyor.

 Özellikle bu yıl geri dönüşüme ciddi bir kaynak ayıran ve promosyonal etkinlikler ile farkındalık yaratmaya çalışan Apple, muhtemelen 2016 yılı sonunda, 2015 için konuştuğumuz rakamların kat kat üstünde sonuçlara ulaşmış olacaktır. Apple hali hazırda kullanıcıların eski veya çalışmayan dizüstü bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi ürünlerini ücretsiz kargo ile Amerika'daki merkeze ulaştırıyor. Hatta iPhone'lar için cihaz başına Apple ekosisteminde kullanılabilecek bonus ödemeler yapıyor.


http://images.apple.com/environment/pdf/Apple_Environmental_Responsibility_Report_2016.pdf Yorum Yaz
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kardinaluzman 3 yıl en beğenilen
Orta vadede zaten kaynak kıtlığı ve çevre kirliği gibi nedenlerle bi çok şirket devletlerin istediği kıstasları sağlayamadığı veya ayak uyduramadığı için kapanacak ve yok olacak. Apple şimdiden kendini hazırlıyor bu duruma. Geleceğin düşmanı teknolojinin, saygın ve çevre dostu üretiticisi olmaya adaylığını koymuş.
Orta vadede zaten kaynak kıtlığı ve çevre kirliği gibi nedenlerle bi çok şirket devletlerin istediği kıstasları sağlayamadığı veya ayak uyduramadığı için kapana...
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1 Yanıt Yanıtla +20
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e_capkan 3 yıl
türkiyede elektrik daha mı ucuz ?
amerikada ortalama 10cent. kw fiyatı 30 kuruş diyelim hadi.

ülkemizde 40 kuruş kw ı.
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ozkn_s 3 yıl
Haberi yayinlayan Ahmet gozutok kardesim
Bu senin 2.ucuzluk haberin .forumda yedigin dayaklarr az geldi galiba (mecazen tabii)
Kasitli olarak mi davraniyorsun bilmiyorum.kime selam vermeye calisiyosun onu tahmin edebiliyorum.herhalde kontenjan calisanisin.haberlerin berbat ayni zamanda yalan ayni zamanda itici .bak kardesim bu ucuzluk numaralarini burada kimseye yutturamazsin.sen bu masallari kontenjan merkezindeki tifillara anlat.bilmiyorum bu sitenin bu kadar kasitli davranmasini anlayamiyorum gercekten.adam cikmis elektrik ucuz diyor pes gercekten pes.
Haberi yayinlayan Ahmet gozutok kardesimBu senin 2.ucuzluk haberin .forumda yedigin dayaklarr az geldi galiba (mecazen tabii)Kasitli olarak mi davran...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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DH Misafiri 3 yıl
altının onsu yaklaşık 1230$ bu da gramını yaklaşık 40$ yapar... 40 milyon $ altın ise 1 milyon gram yapar oda 1 tona ya da 1000 kg a eşdeğerdir.
yani kısaca, 1000 ton değil...
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MegaWolt38 3 yıl
Haberi yapanın ülkedeki elektrik fiyatlarından haberi yok sanırım.
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ozkn_s 3 yıl
Baska habere yorum olarak bunu da yazdim bilgin olsun. Sistem toplayan arkadaslar sana danisabilir ona gore .ucuz ucuz ayarlarsin artik.
Arkadaslar konuyla alakasiz olacak ama affiniza dayanarak bir sey paylasacam.simdi dh bir kac gundur ucuzluk ruzgari esiyor .yok elektrik ucuz yok tren ucuz vs.dikkatinizi cektimi bilmiyorum.simdi bu haberde de ucuz bir sey var muhakkak vardir zannettim ama yanilmisim.gerci haberi yanlis kisi yapmis eger ahmet gozutok yapsaydi eminim sizlere dunyanin en ucuz donanim parcalarindan en azindan birkacini ulkemizden bulmanizi saglardi.kendisi dh ediyor ekibinin ucuzluk dairesi baskani olur.sistem kurmadan once ona danismakta buyuk fayda var kanaatimce.simdi bende ulkemde bulabileceginiz cok ama ucuz bir kac urun onerecegim.
1-full hd monitor ortusu (3 tl)
2-bilgisayar icin temizlik bezi (2 tl)
3-bilgisayar masasi tekerlekleri ( 4 adet 1 tl)
Nasil arkadaslar sayemde yukunuz baya hafifledi.artik geri kalan paranizla ulkemizden ucuz ucuz diger parcalari alabilirsiniz.eger sikinti yasarsaniz degerli editorumuz ahmet gozutok size yardimci olacaktir.sakin ha disardan almayin ona gore .tesekkurler saygilarimla
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Master_Evil 3 yıl
40 nokia'dan bir alyans çıkıyordu, iphone'da altın daha fazladır
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ozkn_s 3 yıl
Ayrica mesajlarimi silmeyip elestrilere saygi gosterdigi icin (yada umursamamis da olabilir) farketmez yine de tesekkur ederim.
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doctor_bey 3 yıl
Ben Apple'ın samimiyetine inanamıyorum ne yazık ki, güzel bir çalışma ama.
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s_mail 3 yıl
ozkn_s
Haberi yayinlayan Ahmet gozutok kardesim Bu senin 2.ucuzluk haberin .forumda yedigin dayaklarr az geldi galiba (mecazen tabii)Kasitli olarak mi davraniyorsun bilmiyorum.kime selam vermeye calisiyosun onu tahmin edebiliyorum.herhalde kontenjan calisanisin.haberlerin berbat ayni zamanda yalan ayni zamanda itici .bak kardesim bu ucuzluk numaralarini burada kimseye yutturamazsin.sen bu masallari kontenjan merkezindeki tifillara anlat.bilmiyorum bu sitenin bu kadar kasitli davranmasini anlayamiyorum gercekten.adam cikmis elektrik ucuz diyor pes gercekten pes.

Not:arkadaşın sağlam bir acısı varmış...
(Bu kadar yazmışsa)
2 Yanıt Yanıtla
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edirneli86 3 yıl s_mail
Elektrik faturasına bakmıyorsunuz galiba. Çıplak birim fiyat x lira ise altta harcadığınız elektrik fiyatı kadar dağıtım bedeli var. Sizin tuzunuz kuru olabilir ama 20 lira elektrik kullanıp 60tl ödemek insanın zoruna gidiyor.
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ozkn_s 3 yıl s_mail
s_mail
ozkn_s
Haberi yayinlayan Ahmet gozutok kardesim Bu senin 2.ucuzluk haberin .forumda yedigin dayaklarr az geldi galiba (mecazen tabii)Kasitli olarak mi davraniyorsun bilmiyorum.kime selam vermeye calisiyosun onu tahmin edebiliyorum.herhalde kontenjan calisanisin.haberlerin berbat ayni zamanda yalan ayni zamanda itici .bak kardesim bu ucuzluk numaralarini burada kimseye yutturamazsin.sen bu masallari kontenjan merkezindeki tifillara anlat.bilmiyorum bu sitenin bu kadar kasitli davranmasini anlayamiyorum gercekten.adam cikmis elektrik ucuz diyor pes gercekten pes.

Not:arkadaşın sağlam bir acısı varmış...
(Bu kadar yazmışsa)

Sende kacak elektrik kullaniyosun galiba bu faturalar sana koymadigina gore
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ssbrutality 3 yıl
Elektrik Ucuzmuşmuş Yok Ya..!
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ozkn_s 3 yıl
Haberi yayinlayan Ahmet gozutok kardesim
Bu senin 2.ucuzluk haberin .forumda yedigin dayaklarr az geldi galiba (mecazen tabii)
Kasitli olarak mi davraniyorsun bilmiyorum.kime selam vermeye calisiyosun onu tahmin edebiliyorum.herhalde kontenjan calisanisin.haberlerin berbat ayni zamanda yalan ayni zamanda itici .bak kardesim bu ucuzluk numaralarini burada kimseye yutturamazsin.sen bu masallari kontenjan merkezindeki tifillara anlat.bilmiyorum bu sitenin bu kadar kasitli davranmasini anlayamiyorum gercekten.adam cikmis elektrik ucuz diyor pes gercekten pes.
1 Yanıt Yanıtla +6
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N. Chomsky 3 yıl ozkn_s
ozkn_s
Haberi yayinlayan Ahmet gozutok kardesim
Bu senin 2.ucuzluk haberin .forumda yedigin dayaklarr az geldi galiba (mecazen tabii)
Kasitli olarak mi davraniyorsun bilmiyorum.kime selam vermeye calisiyosun onu tahmin edebiliyorum.herhalde kontenjan calisanisin.haberlerin berbat ayni zamanda yalan ayni zamanda itici .bak kardesim bu ucuzluk numaralarini burada kimseye yutturamazsin.sen bu masallari kontenjan merkezindeki tifillara anlat.bilmiyorum bu sitenin bu kadar kasitli davranmasini anlayamiyorum gercekten.adam cikmis elektrik ucuz diyor pes gercekten pes.


Seni bu kadar rahatsız ediyorsa bloklarsın, haberlerini de görmezsin bundan sonra. Gören de on senelik üye sanacak. Altı üstü iki günlük üyesin, şimdiye kadar hangi büyük hatasını gördün de bu şekilde hakaret edebiliyorsun? Yarın öbür gün biri verir mahkemeye bunun yüzünden görürsün klavye başından sallamayı.

Düzgün bir üslup kullanarak yapıcı eleştiri yapanlara saygı duyarım, sonuçta dikkate değer yorumlar sayesinde haberlerin kalitesi de yükseliyor. Bu bakımdan yanlış anlaşılma olmasın.


Editör'ün yaptığı bu tarz farklı içerikli ve ilgi çekici haberlerden kendi adıma memnunum. Siteye çeşitlilik katıyor en azından. O da neyi nasıl yapacağını az çok biliyor olmalı ki bu işi yapıyor.
3 Yanıt Yanıtla +2
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kadirirdem 3 yıl
Apple uyanıklık yapıp ileriyi de düşünüyor demek ki...
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kardinaluzman 3 yıl en beğenilen
Orta vadede zaten kaynak kıtlığı ve çevre kirliği gibi nedenlerle bi çok şirket devletlerin istediği kıstasları sağlayamadığı veya ayak uyduramadığı için kapanacak ve yok olacak. Apple şimdiden kendini hazırlıyor bu duruma. Geleceğin düşmanı teknolojinin, saygın ve çevre dostu üretiticisi olmaya adaylığını koymuş.
Yanıtla +20
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e_capkan 3 yıl
türkiyede elektrik daha mı ucuz ?
amerikada ortalama 10cent. kw fiyatı 30 kuruş diyelim hadi.

ülkemizde 40 kuruş kw ı.
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