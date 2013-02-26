Apple, gelişmekte olan ülkelere odaklanmayı sürdürüyor

Apple'ın bir süredir gelişmekte olan büyük ülkelerde daha aktif rol almak için çeşitli yatırımlar yaptığını biliyoruz.Bu kapsamda ülkemizde yakın zamanda Apple Store'u açmaya hazırlanan ve iPhone dışındaki ürünlerinin eskiye nazaran çok daha uygun fiyata alınmasını sağlayan Apple, şimdide de Hindistan'da iPhone'a olan ilgiden daha fazla faydalanabilmek için harekete geçti.

Hindistan'da 2012'ye kadar tek bir distribütör ile çalışan Apple, geçen yıl içerisinde iki distribütörle daha anlaşarak; fiyatların daha makul seviyelere çekileceğinin ilk sinyallerini vermişti. 2008 yılından bu yana iPhone'u tıpkı ülkemizdeki gibi birkaç operatör ile satan Cupertinolu teknoloji devi, Hindistan'da bugün agresif iPhone kampanyasını ülkenin önde gelen gazetelerinden Times of India'ya verdiği tam sayfa reklam ile duyurdu.

Apple'ın kampanyasına göre Hintli teknoloji severler 93 dolarlık aylık ödeme ile iPhone 5'e toplamda 840 dolara sahip olabilecekler. 840 doların ülkede yazılım mühendislerinin 2 aylık ortalama işe başlangıç maaşlarına denk geldiğini göz önüne aldığımızda, kampanyanın Hintli kullanıcılara iPhone sahip olabilme açısından oldukça rahatlatacağını söylemek yanlış olmasa gerek.

Apple'ın Hindistan'da böyle bir kampanyayı hayata geçirmesinin temellerinden biri şüphesiz iPhone'a olan ilginin her geçen gün artıyor oluşu. Her ne kadar Apple cephesinden resmi olarak Hindistan'daki iPhone satışlarıyla ilgili net bir sayı açıklanmamış olsa da Canalys'nin analistlerinden Jessica Kwee'nin son çeyrekte Hindistan'da iPhone satışlarının yaklaşık iki kat artarak 250,000'e yükseldiğini yönünde verdiği bilgi iPhone'a olan talebi ve ilgiyi gösterir nitelikte.

Yakın zamanda katıldığı konferansta Türkiye'nin Apple Store'u açacakları 14.ülke olacağının müjdesini veren Apple'ın icra kurulu başkanı Tim Cook, geçen sene Hindistan gibi ülkelerdeki çok katlı dağıtım ağının ürünlerin son kullanıcıya ulaşana kadar satış fiyatlarını yükselttiğini söylemişti.

Hatırlanacağı gibi ülkemizde de yıllar boyunca Apple, ürünlerinin dağıtımı ve satış sonrası hizmeti için Bilkom ile çalışmış; ancak tıpkı Hindistan'da yaptığı gibi tek distribitör stratejisini sonlandırarak Bilkom'un yanı sıra Index Group ile anlaşmıştı.

http://www.reuters.com/article/2013/02/24/us-apple-india-idUSBRE91N0FK20130224