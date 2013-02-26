Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, gelişmekte olan ülkelere odaklanmayı sürdürüyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
605
1
17
iPhone
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Apple, gelişmekte olan ülkelere odaklanmayı sürdürüyor

Apple'ın bir süredir gelişmekte olan büyük ülkelerde daha aktif rol almak için çeşitli yatırımlar yaptığını biliyoruz.Bu kapsamda ülkemizde yakın zamanda Apple Store'u açmaya hazırlanan ve iPhone dışındaki ürünlerinin eskiye nazaran çok daha uygun fiyata alınmasını sağlayan Apple, şimdide de Hindistan'da iPhone'a olan ilgiden daha fazla faydalanabilmek için harekete geçti.

Hindistan'da 2012'ye kadar tek bir distribütör ile çalışan Apple, geçen yıl içerisinde iki distribütörle daha anlaşarak; fiyatların daha makul seviyelere çekileceğinin ilk sinyallerini vermişti. 2008 yılından bu yana iPhone'u tıpkı ülkemizdeki gibi birkaç operatör ile satan Cupertinolu teknoloji devi, Hindistan'da bugün agresif iPhone kampanyasını ülkenin önde gelen gazetelerinden Times of India'ya verdiği tam sayfa reklam ile duyurdu.

Apple'ın kampanyasına göre Hintli teknoloji severler 93 dolarlık aylık ödeme ile iPhone 5'e toplamda 840 dolara sahip olabilecekler. 840 doların ülkede yazılım mühendislerinin 2 aylık ortalama işe başlangıç maaşlarına denk geldiğini göz önüne aldığımızda, kampanyanın Hintli kullanıcılara iPhone sahip olabilme açısından oldukça rahatlatacağını söylemek yanlış olmasa gerek.

Apple'ın Hindistan'da böyle bir kampanyayı hayata geçirmesinin temellerinden biri şüphesiz iPhone'a olan ilginin her geçen gün artıyor oluşu. Her ne kadar Apple cephesinden resmi olarak Hindistan'daki iPhone satışlarıyla ilgili net bir sayı açıklanmamış olsa da Canalys'nin analistlerinden Jessica Kwee'nin son çeyrekte Hindistan'da iPhone satışlarının yaklaşık iki kat artarak 250,000'e yükseldiğini yönünde verdiği bilgi iPhone'a olan talebi ve ilgiyi gösterir nitelikte.

Yakın zamanda katıldığı konferansta Türkiye'nin Apple Store'u açacakları 14.ülke olacağının müjdesini veren Apple'ın icra kurulu başkanı Tim Cook, geçen sene Hindistan gibi ülkelerdeki çok katlı dağıtım ağının ürünlerin son kullanıcıya ulaşana kadar satış fiyatlarını yükselttiğini söylemişti.

Hatırlanacağı gibi ülkemizde de yıllar boyunca Apple, ürünlerinin dağıtımı ve satış sonrası hizmeti için Bilkom ile çalışmış; ancak tıpkı Hindistan'da yaptığı gibi tek distribitör stratejisini sonlandırarak Bilkom'un yanı sıra Index Group ile anlaşmıştı.


http://www.reuters.com/article/2013/02/24/us-apple-india-idUSBRE91N0FK20130224 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
bozok_53_45 6 yıl en beğenilen
Ortalama 2 aylık muhendis maasina denk geldi hindistanlilarin isi kolaylastı denmis ne cevap verecegimi bilemedim
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
theyapici 6 yıl
ne yapalım aradaki adamalar yiyeceğine direk apple yesin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kemal K. 6 yıl
2 aylik maaşı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kakarikikiri 6 yıl
param olsa iphone 5 alırdım, android kullanıcı olarak androidden nefret ediyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Kim ne derse desin Epıl !!!!
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mert1907 6 yıl
840 $ ve uygun? Adam iki ay calisicak da bi iPhone alicak ve buda uygun olucak yani?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xan'ela 6 yıl
oa3355
iphone 5 1200TL galaxy s4 1900TL apple artık yeni f/p telefonumuz olacak

Apple Store Türkiye'de açıldığında 1200 TL'denmi satılacağını düşünüyorsun?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bozok_53_45 6 yıl en beğenilen
Ortalama 2 aylık muhendis maasina denk geldi hindistanlilarin isi kolaylastı denmis ne cevap verecegimi bilemedim
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
turxell 6 yıl
çok mu zor yahu... koca bi ülkeye bir store/mağaza açmak....

ne kadar kıymetli bi şirketmiş.. kendilerini ağırdan pazarlıyorlar...
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozzy55ozzy 6 yıl
iphone 5 1200TL galaxy s4 1900TL apple artık yeni f/p telefonumuz olacak
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fenomenon 6 yıl ozzy55ozzy
oa3355
iphone 5 1200TL galaxy s4 1900TL apple artık yeni f/p telefonumuz olacak

haha gercekten aypon5'in 1200 TL'ye satilacaginimi dusunuyosun
yani apple ya Turkleri cok seviyom orda da kar etmeyim, sevinsin garibanlar diye bi aciklama yaptida benmi duymadim
en az fiyat 1500-1600TL olur (daha asagisi icin apple'in ozveride bulunup kendi karindan kesmesi lazim) ki bence fiyat 1800 civari olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 6 yıl ozzy55ozzy
oa3355

iphone 5 1200TL galaxy s4 1900TL apple artık yeni f/p telefonumuz olacak

Apple Amerikada bile o fiyata satmıyor, Türkiye'de maks. satacağı Avrupa fiyatlandırması olabilir o da vergi bolluğumuzla birlikte 1650 tl.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +170 madmahmutd +143 Mugetsuga +136 deoks +131 theozy +125 Domatore +115 Galatas4ray +111 sistemli adam +89 Murat.Ak +88
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
605 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iPhone, Türkiye Gündemi ve
3 etiket daha Apple hindistan iphone 5
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl MWC: Nokia Lumia 720, 520, Nokia 105 video inceleme 6 yıl MWC: Dünyanın en büyük telefonu Ascend Mate "Ascend P2, Ascend G510, Su geçirmez D2 ve fazlası" video inceleme 6 yıl NEC'den dünyanın en hafif 7-inç tableti video ön inceleme 6 yıl Samsung'un yeni nesil 4K ve OLED televizyonları ile donanım yükseltme kiti hakkında her şey Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim