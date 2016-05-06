Apple gizli otomobil projesi için 75 bin metrekarelik yer arıyor

Apple'ın kendi gizli elektrikli otomobil projesi için büyük bir alan aradığı bildiriliyor. Wall Street Journal raporlarına göre San Francisco'nun en büyük gayrimenkul şirketi Hudson Pacific Properties CEO'su Victor Coleman analistlere, Cupertino merkezli şirketin elektrikli araçlar geliştirmek için yaklaşık 75.000 metrekarelik (800.000 fit kare) bir yer aradığını söyledi.

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Apple henüz resmi olarak otomobil işine gireceğini kabul etmiş durumda değil. Ancak geçen yıl bu yöndeki çalışmalarına ışık tutacak şekilde Project Titan kod adlı projesi sızmıştı. Bu bağlamda şirketin otonom sürüş yeteneklerine sahip elektrikli araç geliştirme konusunda planları olduğu biliniyor. WSJ, konuya yakın insanları kaynak göstererek proje üzerinde çalışan en az 600 kişi olduğunu ekliyor.

Coleman ayrıca daha fazla şirketin otonom sürüş gibi yeni otomotiv teknolojileri geliştirmek için Silikon Vadisi'nde büyük alanlar aradığını söyledi. Google aynı zamanda Apple'ın yarısı kadar da olsa 37.000 bin metrekarelik bir arazi arayışına girmiş durumda. Bahsi geçen araziler elektrikli otomobilin öncüsü Tesla tarafından işletilen yaklaşık 500.000 metrekarelik (5.3 milyon fit kare) tesis de dahil olmak üzere standart otomobil üretim tesislerine kıyasla küçük kalıyor.

http://www.wsj.com/articles/real-estate-for-autonomous-car-facilities-gains-movement-in-silicon-valley-1462493064?mod=e2tw