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Apple gizli otomobil projesi için 75 bin metrekarelik yer arıyor

San Francisco'nun en büyük gayrimenkul şirketinin CEO'su, Apple'ın sürücüsüz elektrikli otomobil geliştirmek için büyük bir yer aradığını söyledi. Google da bu yönde bir arayışa girmiş durumda...
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple'ın kendi gizli elektrikli otomobil projesi için büyük bir alan aradığı bildiriliyor. Wall Street Journal raporlarına göre San Francisco'nun en büyük gayrimenkul şirketi Hudson Pacific Properties CEO'su Victor Coleman analistlere, Cupertino merkezli şirketin elektrikli araçlar geliştirmek için yaklaşık 75.000 metrekarelik (800.000 fit kare) bir yer aradığını söyledi.
Ayrıca Bkz. "TSMC gelecek yılki iPhone'lar için 10nm'lik A11 yonga seti üzerinde çalışıyor"
Apple henüz resmi olarak otomobil işine gireceğini kabul etmiş durumda değil. Ancak geçen yıl bu yöndeki çalışmalarına ışık tutacak şekilde Project Titan kod adlı projesi sızmıştı. Bu bağlamda şirketin otonom sürüş yeteneklerine sahip elektrikli araç geliştirme konusunda planları olduğu biliniyor. WSJ, konuya yakın insanları kaynak göstererek proje üzerinde çalışan en az 600 kişi olduğunu ekliyor.
Coleman ayrıca daha fazla şirketin otonom sürüş gibi yeni otomotiv teknolojileri geliştirmek için Silikon Vadisi'nde büyük alanlar aradığını söyledi. Google aynı zamanda Apple'ın yarısı kadar da olsa 37.000 bin metrekarelik bir arazi arayışına girmiş durumda. Bahsi geçen araziler elektrikli otomobilin öncüsü Tesla tarafından işletilen yaklaşık 500.000 metrekarelik (5.3 milyon fit kare) tesis de dahil olmak üzere standart otomobil üretim tesislerine kıyasla küçük kalıyor.

http://www.wsj.com/articles/real-estate-for-autonomous-car-facilities-gains-movement-in-silicon-valley-1462493064?mod=e2tw Yorum Yaz
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darkexecuter 3 yıl en beğenilen
Bu nasıl gizli proje yaaa. Herkes duymuş maaşallah :)
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aspirin_00 3 yıl
bayburt dümdüz gelsin buraya dönümü 1000-3000 tl zaten ucuz :D
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BekirTemel 3 yıl
emlakçılar konuya bekleniyor,
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bende345 3 yıl
Biz verelim...

Ama müdürlüğe damat falan koydururuz. Resmi plakalı s600' lerden inen, bıyıklı dayılar arabayı parmaklamaya gelirler arada...
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ufuk-34JD58 3 yıl
Bizim medyada yerli araba elektrikli olacak diye haberler çıkınca çalınmasın diye fazla ciddiye almışlar



bizde seçim dönemleri böyle geçiyor,haberleri yok tabi

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JustForYouu 3 yıl
Yalova'yı verelim kapatsınlar

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senersongur 3 yıl
Türkiye'de üretsinler, ayrıca TÜRK otomobilini de Apple ile birlikte üretelim anlaşıp, her iki taraf da kazançlı çıksın.
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ozgur_gs_91 3 yıl senersongur
Hiç uğraşıcaklarını sanmam adamlar tek başına bizim ülkeden çok para kazanıyor.
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alemburda34 3 yıl
600 kisiyle gizlilik xD
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kadirirdem 3 yıl
bence türkiye'ye de baksınlar....
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General. 3 yıl
Adana'ya gelsinler tam yeri, bide üstüne acılı kebap ve şalgam suyu içtilermi kafa zehir olur
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Master_Evil 3 yıl
aksaray, niğde tarafları olur gibi
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Firaristt 3 yıl
Çok gizliymiş gardaş
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darkexecuter 3 yıl en beğenilen
Bu nasıl gizli proje yaaa. Herkes duymuş maaşallah :)
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otonom, elektrikli araç ve
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