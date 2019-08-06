Realme bir yıl içinde 10 milyon akıllı telefon sevkiyatı yaptı

2018 yılının Mayıs ayında Realme 1 akıllı telefon modelini piyasaya süren şirket, aradan geçen 14 ay sonunda, toplamda 11 telefon modeliyle birlikte 10 milyon sevkiyata ulaştığını açıkladı.

Kısa sürede büyük başarı

Şirketin resmi Weibo hesabından paylaşılan bilgilere göre, 16 Mayıs 2018 (Realme 1'in tanıtıldığı tarih) ile bugün arasında geçen zaman diliminde, basit bir matematik yapacak olursa şirketin günde 22 binden fazla cihaz sevkiyatı yaptığını belirtiliyor. Piyasaya bir başka akıllı telefon üreticisi OPPO'nun kanatları altında giren Realme kısa sürede yakaladığı başarı sonrasında yoluna kendi başına devam etmeyi tercih etmişti.

https://www.gsmarena.com/realme_10_million_shipments_worldwide-news-38500.php

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Başarısının altında, kullanıcılaravefiyatlı cihazlar sunma hedefi olan Realme'nin, kısa bir sürede bu amacına ulaştığını söylemek mümkün. En son piyasaya sürdüğü 10 nmyonga seti ve güçlü selfie kamerası olanmodeli ise kullanıcılar tarafından oldukça beğeniyle karşılanan bir model oldu.