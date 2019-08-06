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Realme bir yıl içinde 10 milyon akıllı telefon sevkiyatı yaptı

Çinli akıllı telefon üreticisi geçtiğimiz yılın Mayıs ayından itibaren toplamda 10 milyon akıllı telefon sevkiyatı yaptığını açıkladı. İşte şirketin sadece bir yılda katettiği yol.
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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2018 yılının Mayıs ayında Realme 1 akıllı telefon modelini piyasaya süren şirket, aradan geçen 14 ay sonunda, toplamda 11 telefon modeliyle birlikte 10 milyon sevkiyata ulaştığını açıkladı.

Kısa sürede büyük başarı

Şirketin resmi Weibo hesabından paylaşılan bilgilere göre, 16 Mayıs 2018 (Realme 1'in tanıtıldığı tarih) ile bugün arasında geçen zaman diliminde, basit bir matematik yapacak olursa şirketin günde 22 binden fazla cihaz sevkiyatı yaptığını belirtiliyor. Piyasaya bir başka akıllı telefon üreticisi OPPO'nun kanatları altında giren Realme kısa sürede yakaladığı başarı sonrasında yoluna kendi başına devam etmeyi tercih etmişti.
Realme bir yıl içinde 10 milyon akıllı telefon sevkiyatı yaptı
Başarısının altında, kullanıcılara kaliteli ve uygun fiyatlı cihazlar sunma hedefi olan Realme'nin, kısa bir sürede bu amacına ulaştığını söylemek mümkün. En son piyasaya sürdüğü 10 nm Snapdragon 710 yonga seti ve güçlü selfie kamerası olan Realme X modeli ise kullanıcılar tarafından oldukça beğeniyle karşılanan bir model oldu.


https://www.gsmarena.com/realme_10_million_shipments_worldwide-news-38500.php Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Jon_Kar 1 gün
realme 3 pro alabilirim
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Fenomenon 1 gün
türkiye'de de çok satacaktır. fiyat olarak gerçekten çok iyi.
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PurposeLess sinan 1 gün
xiaomi katili...
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intel7mix 1 gün
Güzel donanım uygun fiyata sunarsan beğenmemek için sebeb yok. Tasarımda güzel olursa baya tutulması normal.
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