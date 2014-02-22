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Apple, iOS 7.0.6 ve iOS 6.1.6 yayınladı

5 yıl
11,4b
1
41
iPhone
Shady
Haber Editörü
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Apple, iOS 7.0.6 ve iOS 6.1.6 yayınladı

Herkesin iOS 7.1'i beklediği bugünlerde Apple, beklenmekdik bir hamleyle iOS 7.0.6'yı yayınladı.

Bir güvenlik güncellemesi olarak iPad, iPhone ve iPod Touch için yayınlanan iOS 7.0.6, SSL bağlantı doğrulamasıyla ilgili bir hata düzeltmesini içeriyor.

iOS 7'yi destekleyen tüm cihazlar için yayınlanan iOS 7.0.6'nın yanı sıra Apple, iPhone 3Gs ve 4.nesil iPod Touch içinse iOS 6.1.6 güncellemesini yayınlayarak geriye dönük desteğini sürdürdü.

iOS 7.0.6'yı iTunes üzerinden ya da OTA olarak direkt cihazınızdan indirebilirsiniz.


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okantje 5 yıl en beğenilen
Donanımhaber.com sitesinin Künye kısmına girip bakınca sanarsın ki sanki harbiden büyük bir web sitesi.. Genel Yönetmenler, Müdürler vs vs sıfatlarını üzerine alan isimler mevcut ama gel gelelim ki her haber max 3 4 gün geçmeden siteye konmuyor. Anlam veremediğim şey ise siz haberleri nerelerden alıyorsunuz? Bu kadar uzun sürmesinin sebebi nedir ?

Dünya çapında çok basit bir siteden başka birşey değil burası. Türkiye çapında da birşeyler yapmaya çalışıyorsunuz ama boş..

Umarım en kötüsü eleştiri kaldırabiliyorsunuzdur..
Donanımhaber.com sitesinin Künye kısmına girip bakınca sanarsın ki sanki harbiden büyük bir web sitesi.. Genel Yönetmenler, Müdürler vs vs sıfatlarını üzerine...
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2 Yanıt Yanıtla +62
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soralalp 5 yıl okantje
Ben de size kısaca yaşadığım bir olaydan bahsedeyim. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 100 bin satır kod yazarak Türkiye'nin en büyük yazılım projelerinden birini yaptım. Bir eşini benden sonra silikon vadisinde yaptılar. Bu konuda ödüller aldım, önemli yatırımcılar peşimde koştu. Donanımhaber yetkililerini arayıp konuyu onlara haber verdim ve inceleme rica ettim. Editör ve yetkili kişilere email yolladım. Bir cevap dönülmediği gibi telefon neredeyse yüzüme kapatıldı. Ben bu forumun yıllardır insanlara yardım eden üyelerindenim ama bana mısın demediler. Başka bir teknoloji sitesi ile konuştum. Aldığım cevap bir Türk olarak gurur duyduklarıydı ve anında inceleme için editör ile iletişime geçirdiler. Birkaç ay önce iOS platformunun en iyisi olmaya aday not uygulamalarından birini geliştirmeye başladım. Tüm forum arkadaşlarıma ücretsiz dağıtıyorum, sağolsunlar hepsi destek veriyor. Haber editörlerinden birine bu konuda da mesaj attım, haber resmen ayaklarına geldi ve yine bir cevap bile yok... Her gün gerek eski gerek yeni bol bol yabancı sitelerden, uygulamalardan alınan haberler yapılıyor ancak bana ve diğer birçok Türk geliştiriciye yapılan bu maalesef. Şu konuda emin olunabilirki biz binlerce satır kodu kopyala yapıştır yapmıyoruz. Inanılmaz bir emek veriyoruz bu işe. İlla yaptıklarımızı milyar dolarlara yabancı şirketlere mi satmamız gerekiyor emeğimizin insanlara duyurulması için bunu da anlamakta güçlük çekiyorum!
Ben de size kısaca yaşadığım bir olaydan bahsedeyim. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 100 bin satır kod yazarak Türkiye'nin en büyük yazılım projelerinden birini yaptım...
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4 Yanıt Yanıtla +53
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daedlus 5 yıl
Hâla iOS 6 sürümü çıkması Apple'ın eski ürünlerini ne kadar desteklediğini gösteriyor.
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1 Avatar
DH Misafiri 5 yıl
İphone 3GS ye 6.1.6 yüklemedim henüz kullananlara soruyorum 6.1.3 ten farklı olarak neyi var
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cengizz1987 5 yıl
4 e yükledim telefon hızlandı 7.0.4 beş para etmez
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kubrasafak 5 yıl
Kötü olmuş galiba
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ardarda45 5 yıl
harbi teknolojiyi bana sevdiren öğreten siz editörlersiniz ama adam akıllı ingilizcem olsa dahada gelmem...
Forumun yeri ayrı...
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hlttmz 5 yıl
bu sürümü kurduktan sonra bazen hata alıyorum

"this cable or accessory is not certified and may not work reliably with this iphone"

cihaz iphone 5
dili ingilizce
orjinal kablo kullanıyorum
sürüm öncesi bu problemim yoktu
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Akstrev 5 yıl
Yabancı siteleri takip etmek daha iyi. Ben her haberi geç alıyorum buradan. Zaten adı donanım, gerçeği çorbahaber.
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ahmckr 5 yıl
7.0.6 jailbreak icin uygunmu?
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haqqus 5 yıl
7.0.6 için JB var arkadaşlar
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DH Misafiri 5 yıl
Acaba iphone 4 te daha da kasma yaparmi
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Zenci Forvet 5 yıl
Bu da demektir ki iPhone 3GS bitmemiştir.
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gkn_ymz 5 yıl Zenci Forvet
Zenci Forvet

Bu da demektir ki iPhone 3GS bitmemiştir.

3gs mevcut elimde hiç bir fark yok yada ben fark etmedim
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knnolg 5 yıl
iste apple i bu yuzden seviyorum...
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hukuksever 5 yıl
vericeksen ver işte şu 7.1 i!
bıktık stabillik sıkıntısından, takılmalardan...
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okan_cehapelioglu 5 yıl
helal olsun hala 3g s modeline destek veriyorlar
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CrawLink 5 yıl
Güncellemeyen kişilerin amacı ne onu anlamadım ?
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