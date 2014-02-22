Apple, iOS 7.0.6 ve iOS 6.1.6 yayınladı

Herkesin iOS 7.1'i beklediği bugünlerde Apple, beklenmekdik bir hamleyle iOS 7.0.6'yı yayınladı.

Bir güvenlik güncellemesi olarak iPad, iPhone ve iPod Touch için yayınlanan iOS 7.0.6, SSL bağlantı doğrulamasıyla ilgili bir hata düzeltmesini içeriyor.

iOS 7'yi destekleyen tüm cihazlar için yayınlanan iOS 7.0.6'nın yanı sıra Apple, iPhone 3Gs ve 4.nesil iPod Touch içinse iOS 6.1.6 güncellemesini yayınlayarak geriye dönük desteğini sürdürdü.

iOS 7.0.6'yı iTunes üzerinden ya da OTA olarak direkt cihazınızdan indirebilirsiniz.