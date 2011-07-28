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Apple iPad, Electronic Arts için en hızlı büyüyen oyun platformu oldu

7 yıl
2,4b
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iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple'ın teknoloji dünyasına en büyük hediyelerinden birisi olan iPad'in kısa süre önce yapılan tahminlerde Android tabletlere göre 24'e 1 gibi bir satılma oranı yakaladığı açıklanmıştı. 18 ay gibi kısa bir süre içerisinde 30 milyona yakın satış rakamı yakalayan Apple iPad modeli piyasaya göre üst seviye sayılabilecek grafikleriyle de mobil oyun endüstrisine yön veriyor.

IndustryGamers sitesine bir röportaj veren EA CEO'su John Riccitiello, iPad'in Electronic Arts için en hızlı büyüyen oyun platformu olduğunu açıkladı.

Riccitiello konsol endüstrisinin artık teknolojik gelişmeler olarak belirli bir noktaya ulaştığını belirtiyor. PS3 ve gelecek yıl rekabete katılacak Nintendo Wii U ile firmaların neyi en iyi sunduklarının pek bir önemi kalmayacak.

Riccitiello'ya göre oyun endüstrisinde fark yaratan "tecrübe" olacak. iPad gibi yeni platformlar ve yeni medyalar artık geliştiricilerin daha farklı kontrol mekanizmaları üzerinde yoğunlaşmasına neden oluyor.

Riccitiello, 2000 yılında oyun piyasasının %80'ini elinde tutan oyun konsollarının bugün %40 seviyesine düştüğünün altını çiziyor. Artık tüketicilerin oyun trendleri mobil platformlara doğru bir geçiş aşamasında.


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korsanzeki168 7 yıl
mobile kamera eklediler çoğu kişi karşı cıktı fakat bu iş trend oldu sattı.
sonra video kamera koydular oda sattı şimdide oyun ve İnternet eklendi.
oda satıyor kameraların kalitesi de yükseliyor bu bir trend ve çoğu şey artık sadece bir cep telefonu ile yapıla bilecek ve 2 sınıf cep olacak ya akıllı cepler yada nokia'nın giriş seviyesi sadece konuşulan modelleri orta seviyede bitti artık.
bunu da en geç anlayan nokia oldu s60 ürünleri 5 yıl daha satarım dedi ama ios bu işi yenilikçi bir ürünle batırdı.şimdi c7 3gs ye karşı yarışıyor bu seviyede nokia
bazı fiat avantajları ve ovi map ile piyasada tutuna bilirse ilerde belki eski günlerine dönebilir...
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MagicSnipeR 7 yıl
Bu tabletler oyun sektörünü sanki yeniden başlattı. İyi grafik sunan platformlar varken düşük grafik ve kısa oyunlar sunabilen cihazlara yöneliyo adamlar . Laptop ve masaüstü sistemlere daha çok yönelseler daha iyi grafikler üzerinde daha çok çalışsalar iyi olucak tablet veya akıllı telefonlarda oynanıcak oyunun bi sınırı var ama masaüstü sistemlerde iş öyle değil... Zaten oyun konsollarınında eskimesi çıkan oyunlarında kalitesini düşürmeye çoktan başladı
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ChemicalEng 7 yıl
Yinede hala bazı popüler EA oyunları -misal Sims3'ün iPad versiyonu yok diye biliyorum- iPad için bulunmuyor. Umarım yeni, kaliteli ve cihazın klasına uygun oyunlarla dahada büyütürler kazançlarını
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