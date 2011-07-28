Apple iPad, Electronic Arts için en hızlı büyüyen oyun platformu oldu

Apple'ın teknoloji dünyasına en büyük hediyelerinden birisi olan iPad'in kısa süre önce yapılan tahminlerde Android tabletlere göre 24'e 1 gibi bir satılma oranı yakaladığı açıklanmıştı. 18 ay gibi kısa bir süre içerisinde 30 milyona yakın satış rakamı yakalayan Apple iPad modeli piyasaya göre üst seviye sayılabilecek grafikleriyle de mobil oyun endüstrisine yön veriyor.





IndustryGamers sitesine bir röportaj veren EA CEO'su John Riccitiello, iPad'in Electronic Arts için en hızlı büyüyen oyun platformu olduğunu açıkladı.





Riccitiello konsol endüstrisinin artık teknolojik gelişmeler olarak belirli bir noktaya ulaştığını belirtiyor. PS3 ve gelecek yıl rekabete katılacak Nintendo Wii U ile firmaların neyi en iyi sunduklarının pek bir önemi kalmayacak.





Riccitiello'ya göre oyun endüstrisinde fark yaratan "tecrübe" olacak. iPad gibi yeni platformlar ve yeni medyalar artık geliştiricilerin daha farklı kontrol mekanizmaları üzerinde yoğunlaşmasına neden oluyor.





Riccitiello, 2000 yılında oyun piyasasının %80'ini elinde tutan oyun konsollarının bugün %40 seviyesine düştüğünün altını çiziyor. Artık tüketicilerin oyun trendleri mobil platformlara doğru bir geçiş aşamasında.



