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Apple iPad için yeni bir klavye aparatı "ClamCase Pro"

6 yıl
957
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iPad
Can Tunçer
Haber Editörü
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Apple iPad için yeni bir klavye aparatı
Apple'ın iPad modelleri için farklı klavye modelleri piyasaya çıkmaya devam ediyor. Bu modellerden bir tanesi olan ClamCase Pro, sunduğu özellikler ile dikkatleri üzerine çekiyor.

ClamCase Pro Apple'ın iPad 2/3 ve 4 modelleri ile uyumlu bir klavye. Model, ince yapıda alüminyum ve polikarbonat karışımı bir malzemeden üretilmiş ve iki farklı renk seçeneğine sahip. iPad üzerine takıldığında Apple'ın MacBook modellerine benzeyen klavye, iPad ile arasındaki bağlantıyı Bluetooth 3.0 teknolojisi ile sağlıyor. ClamCase Pro sunduğu 360° menteşe bağlantısı sayesinde terse dönerek, elde kullanım amaçlı bir yapıya bürünebiliyor. Cihaz, şarj edilebilir lityum-iyon batarya ile 6 ay bekleme, 100 saat kesintisiz kullanım imkanı sağlıyor ve üzerindeki özel kısa yollar sayesinde kullanıcılara büyük kolaylık sağlıyor.
 
Apple iPad için yeni bir klavye aparatı
Apple iPad için yeni bir klavye aparatı
Apple iPad için çıkmış en iyi klavyeler arasında gösterilen ClamCase Pro, $170 fiyat etiketi ile firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor. Ayrıca ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.

http://clamcase.com/bluetooth-ipad-keyboard-case/tech-specs.html# Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
Bazı insanlar var, hala Apple'a tapmıyorlar, bu insanları anlamak güç. Bu haberle birlikte Apple'a olan inancım daha da yükseldi.
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TheTeknolojist 6 yıl
Ürün oldukça şık duruyor fakat bu hafta aksesuar haftasıymıydı. Son 3 gündür bakıyorumda DH'nin Apple ile ilgili yazdığı haberlerde aksesuar reklamından başka bir şey yok.
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antonidas 6 yıl
170 dolara klavye mi alınır?
Bunu kullanmak için hali hazırda aldığın, case'i de çıkartman gerekiyor, fazladan masraf.
Alt tarafı klavye, bluetooth 2.0'ile bağlansa ne fark eder.
Güzel ama kullanışlı değil.
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TuVNeRa 6 yıl
Güzel
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bugracaz 6 yıl
ScAnMaN
Mouse olmadıktan sonra klavye pek önemli olmuyor açıkcası.

Mouse barnakda :)
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enaz3posta 6 yıl
o degilde ilk resimdeki ipad in duvar kagidi samsungtan araklanmiş
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fuckulteli 6 yıl
MacBook gibi bir görünüm kazanmış ama 4/3 oranlı ekran klavyeli bir tasarımda (dizüstü) garip geldi bana. iPad elde daha şık.
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Smile75 6 yıl
iPad'in amacı elde laptop işlevidir doğru ama insan bu aparata karşı koyamaz diye düşünüyorum. Bir gün alacak olsam kesin bunu alırım.

Edit: İmla
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aozgec 6 yıl
klavye ipad'den daha kalın. yalnız usb girişi var klaveyenin oradan mouse bağlanabilir mi acep?
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CanTnçr 6 yıl aozgec
aozgec

klavye ipad'den daha kalın. yalnız usb girişi var klaveyenin oradan mouse bağlanabilir mi acep?

Öyle bir bilgi yok malesef
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rorschach_ 6 yıl aozgec
aozgec
klavye ipad'den daha kalın. yalnız usb girişi var klaveyenin oradan mouse bağlanabilir mi acep?

ios te??? Mouse??
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gduman 6 yıl
Nerde kaldi ipad in inceligi
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Tremonster 6 yıl
Çok şık. iPad'im olsa ve bu tür bir klavyeye ihtiyacım olsa, ilk düşüneceğim ürün bu olurdu sanırım.
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gFalcon 6 yıl
Macbook Pro sandım bir an.
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