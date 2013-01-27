Apple iPad için yeni bir klavye aparatı "ClamCase Pro"









Apple'ın iPad modelleri için farklı klavye modelleri piyasaya çıkmaya devam ediyor. Bu modellerden bir tanesi olan ClamCase Pro, sunduğu özellikler ile dikkatleri üzerine çekiyor.





ClamCase Pro Apple'ın iPad 2/3 ve 4 modelleri ile uyumlu bir klavye. Model, ince yapıda alüminyum ve polikarbonat karışımı bir malzemeden üretilmiş ve iki farklı renk seçeneğine sahip. iPad üzerine takıldığında Apple'ın MacBook modellerine benzeyen klavye, iPad ile arasındaki bağlantıyı Bluetooth 3.0 teknolojisi ile sağlıyor. ClamCase Pro sunduğu 360° menteşe bağlantısı sayesinde terse dönerek, elde kullanım amaçlı bir yapıya bürünebiliyor. Cihaz, şarj edilebilir lityum-iyon batarya ile 6 ay bekleme, 100 saat kesintisiz kullanım imkanı sağlıyor ve üzerindeki özel kısa yollar sayesinde kullanıcılara büyük kolaylık sağlıyor.

Apple iPad için çıkmış en iyi klavyeler arasında gösterilen ClamCase Pro, $170 fiyat etiketi ile firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor. Ayrıca ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.

http://clamcase.com/bluetooth-ipad-keyboard-case/tech-specs.html#