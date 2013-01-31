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Apple iPhone 5 için özel, Lenmar Meridian bataryalı kılıf

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,9b
1
21
iPhone
Can Tunçer
Haber Editörü
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Apple iPhone 5 için özel, Lenmar Meridian bataryalı kılıf
Günümüzde akıllı telefonların en büyük problemlerinden bir tanesi, batarya sürelerinin çoğu kullanıcıya halen yeterli gelmemesidir. Bu amaçla Apple'ın yeni akıllı telefonu iPhone 5 için üretilmiş olan "Lenmar Meridan Battery Case", kullanıcılara normale göre iki kat kullanım süresi vaat ediyor.
Lenmar Meridan iPhone 5 Battery Case, öncelikle oldukça şık ve başarılı bir kılıf. Apple'ın iPhone 5 modeline göre özel olarak üretilen kılıf, telefonu tam olarak sararak darbelere karşı güzel bir koruma sağlıyor ve telefon üzerindeki fonksiyonların aktif olarak kullanılmasına imkan tanıyor. Üç farklı renk seçeneğine sahip olan kılıf, esas görevi olan ekstra batarya desteğini üzerindeki 2200mAh lityum-polymer pil ile yerine getiriyor. Bu pil sayesinde iPhone 5'in normal bataryasına göre iki kat fazla telefon görüşmesi, mesajlaşma ve internet kullanımı sağlanıyor .Ayrıca kılıf, üzerindeki LED ışıklar sayesinde güç durumu hakkında da bilgi verebiliyor.
Lenmar Meridan iPhone 5 bataryalı kılıf, 1 yıl garanti ve $90 fiyat etiketi ile firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor.
http://www.lenmar.com/Uploads/File/landing-pages/index.html 
 
Apple iPhone 5 için özel, Lenmar Meridian bataryalı kılıf
Apple iPhone 5 için özel, Lenmar Meridian bataryalı kılıf

http://www.lenmar.com/Uploads/File/landing-pages/index.html Yorum Yaz
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Moribito 6 yıl en beğenilen
Bu telefon uzadikca uzuyor.
1 Yanıt Yanıtla +17
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mehmet10ur 6 yıl
ip5aksesuar.com/...
ben buradan satın aldım gayet hoş zarif hem tasarımıda çok benziyor
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tr-mchd 6 yıl
What's Up Man
Nerdeyse 160 Tl.Bence biraz pahalı.

iphone a verecek parası olanlar için pahalı olmasa gerek..
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balcis 6 yıl
şurda adam akıllı iki yorum görelim bu ne yine fanatikler basmış.
bu tarz pillerin boyutu sitesinde var ama özellikle yandan görüntü koymuyorlar ki önemli olan bu.
bu arada ben 1450mah'la her şey açık ortalama 1 gün 10 saat görüyorum bunu da eklersek 3,5 gün yapıyor. maşallah.
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Kemal K. 6 yıl
Nerdeyse 160 Tl.Bence biraz pahalı.
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Yaratıcılık budur işte
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LightningRaven 6 yıl

İnce düşünene
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AnGets 6 yıl
O ne layn Telefon yine uzamış..
Lastik gibi mübarek uzadıkça uzuyor..:D
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teksalih 6 yıl
Moribito
Bu telefon uzadikca uzuyor.

incegmrmüş
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aozgec 6 yıl
allahtan telefon ince hafif yoksa halimiz ne olurdu bilmiyorummm...
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Tesla Nikola 6 yıl
Tencere kapak misali..
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DH Misafiri 6 yıl
Ama elinde olsa köpek gibi kullanırsın öyle değilmi kalnına incesinede bakmassın ...
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Recharged 6 yıl
Ciddi şekilde telefonun görüntüsünü bozuyor.
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AüK 6 yıl
Bu şekilde 3GS' ye uygun bir kılıf bilen, duyan varsa söylesin ya.
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MERCURY2000 6 yıl
Kılıf iyi hoş ama kulaklık girişi konusunda problem varmış gibi gözüküyor ürünün sitesinde. Pil konusunda ben pek bir sorun yaşamadım bir günü rahat tamamlıyorum. Şu an için böyle bir ürüne ihtiyaç duymadım açıkçası, ama ihtiyacı olan için güzel bir ürün.
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