Apple iPhone 5 için özel, Lenmar Meridian bataryalı kılıf





Günümüzde akıllı telefonların en büyük problemlerinden bir tanesi, batarya sürelerinin çoğu kullanıcıya halen yeterli gelmemesidir. Bu amaçla Apple'ın yeni akıllı telefonu iPhone 5 için üretilmiş olan "Lenmar Meridan Battery Case", kullanıcılara normale göre iki kat kullanım süresi vaat ediyor.

Lenmar Meridan iPhone 5 Battery Case, öncelikle oldukça şık ve başarılı bir kılıf. Apple'ın iPhone 5 modeline göre özel olarak üretilen kılıf, telefonu tam olarak sararak darbelere karşı güzel bir koruma sağlıyor ve telefon üzerindeki fonksiyonların aktif olarak kullanılmasına imkan tanıyor. Üç farklı renk seçeneğine sahip olan kılıf, esas görevi olan ekstra batarya desteğini üzerindeki 2200mAh lityum-polymer pil ile yerine getiriyor. Bu pil sayesinde iPhone 5'in normal bataryasına göre iki kat fazla telefon görüşmesi, mesajlaşma ve internet kullanımı sağlanıyor .Ayrıca kılıf, üzerindeki LED ışıklar sayesinde güç durumu hakkında da bilgi verebiliyor.

Lenmar Meridan iPhone 5 bataryalı kılıf, 1 yıl garanti ve $90 fiyat etiketi ile firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor.

http://www.lenmar.com/Uploads/File/landing-pages/index.html

http://www.lenmar.com/Uploads/File/landing-pages/index.html