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Apple iPhone 5 modelinin Wi-Fi gücünü yetersiz bulanlara özel, "Linkase"

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
4,5b
1
53
iPhone
Can Tunçer
Haber Editörü
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Apple iPhone 5 modelinin Wi-Fi gücünü yetersiz bulanlara özel,
Apple'ın güncel akıllı cep telefonu olan iPhone 5 için geliştirilen ürünlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Çok büyük bir pazar haline gelen bu aksesuar dünyasının son üyesi, Absolute Linkase isimli kılıf modeli oldu.
Absolute Technology tarafından geliştirilen Linkase, temelinde iPhone 5 modeli için geliştirilmiş silikon bir kılıf modeli. Bu kılıfı diğer kılıf modellerinden ayıran özelliği ise, üzerinde yer alan anten sayesinde iPhone 5 modelinin Wi-Fi kablosuz bağlantı gücünü arttırabilmesi. Kılıf üzerinde yer alan ve ihtiyaç durumuna göre dışarıya çıkartabilen EMW (Elektro Manyetik Dalga) anten, modelin Wi-Fi çekim gücünü %50 oranında arttırarak, kullanıcıların bağlantı hızlarının farklı mesafelerde korunmasına yardımcı oluyor.
Oldukça şık bir yapıda olan Absolute Linkase, 126.7x61.4x9.97mm boyutlara ve 18 gram ağırlığa sahip. Siyah, gri, beyaz kırmızı ve mavi renk seçenekleri ile piyasaya çıkacak olan ürünün, resmi çıkış tarihi ya da fiyatı hakkında bir bilgi yayınlanmış değil.
http://www.absolute.com.tw/index.html#box02 
 
Apple iPhone 5 modelinin Wi-Fi gücünü yetersiz bulanlara özel,
Apple iPhone 5 modelinin Wi-Fi gücünü yetersiz bulanlara özel,

http://www.absolute.com.tw/index.html#box02 Yorum Yaz
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seven44 6 yıl en beğenilen
ikibinlira ver sonra wifi cekmesin odagüzel..
4 Yanıt Yanıtla +16
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Xtracer 6 yıl
Nightmare70
seven44 ikibinlira ver sonra wifi cekmesin odagüzel..
Cahil kaç kere iphone kullandın sen ? Benim arkadaşta s3 var aynı mesafeden speed test yapıyoruz adam 1-2 mb zor görürken iphone 5 4-5leri geçiyor sende burada cahil cahil bilmeden konuşuyorsun.Forumda resmen Apple düşmanlığı var kedi ulaşamadığı ciğere mundar dermişin en büyük örneği bu forumdaki apple karşıtları..

anladık sende iphone var,
forumda apple düşmanlığı var evet haklısın.bu düşmanlığın nedeni sen ve senin gibi tikicik gecinen türkbükü ergenlerinden ötürü olabilirmi?
Nightmare70seven44 ikibinlira ver sonra wifi cekmesin odagüzel..Cahil kaç kere iphone kullandın sen ? Benim arkadaşta s3 var aynı...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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1907k 6 yıl
Şunu söylemek gerekirse iPhone 5 galaxy s3 e oranla wifi daha zayıf..hem galaxy s3 hem de iPhone 5 kullanıyorum..ama bu kılıfa gerek yok..
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DH Misafiri 6 yıl
Kafa yapıyo mu acaba ?
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donanimmami 6 yıl
Iste bak demek sende kurtsun bende kurtum biyerde birseyler farkli oda sen ios bende android diyorum ama samsungun androidi ,baskasi degil çok sikici onlarda, fakat ulkemizde iphone kullananlarin sence jealbrecki kaçı biliyor? Hepsi i tunesle sarki yukluyor fotograflarini aliyor pcye ya tabiki zevkler ve renkler tartisilmaz bende asla ve asla kullanmam rootsuz tlfnmu biyerde camur atmakta yanlis buraya giripte.Ha bu arada istersen Sygic kullan daha iyi tomtomdan k.i.b.
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Nightmare70 6 yıl
karizma6080
donanimmami
karizma6080
Xtracer
Nightmare70
seven44 ikibinlira ver sonra wifi cekmesin odagüzel..
Cahil kaç kere iphone kullandın sen ? Benim arkadaşta s3 var aynı mesafeden speed test yapıyoruz adam 1-2 mb zor görürken iphone 5 4-5leri geçiyor sende burada cahil cahil bilmeden konuşuyorsun.Forumda resmen Apple düşmanlığı var kedi ulaşamadığı ciğere mundar dermişin en büyük örneği bu forumdaki apple karşıtları..
anladık sende iphone var, forumda apple düşmanlığı var evet haklısın.bu düşmanlığın nedeni sen ve senin gibi tikicik gecinen türkbükü ergenlerinden ötürü olabilirmi?
Yada sen ezbere konuşuyor olabilirmisin acaba? Adam haklı benim de s3 kullanırken en büyük sıkıntım wifi çekim gücü çok düşüktü. İphone5 kullanıyorum şimdi ve s3 e göre çok çok iyi.
S3 ten sonra internete girip bi sarki indirdinmi? Video izledinmi? Indirdinmi? Ne yaptin extra ? 10 dolarlik oyunu bedavaya telefona kurdunmu? Telefona muzik yuklemek icin ne yaptin? 4 oyundan sonra bi oyun daha yukleyebildinmi s3ten sonra? Gidip bilgisayara baglayip sarki fotograf yukledin veya aldin hemde i tunesle elin mahkum.Bana gelip burda iphonenin stabilitesinden bahsetmeyin smarphone adi hala bilgisayara bagimlisin pc olmadan o telefon. Olmaz Android Özgürlük IOS imrali
Az önce dedim ya ezbere konuşuyosunuz. Kardeşim madem bilmiyosun yorum yapma.. Bu yazdıklarını ve daha fazlasını çok basit olarak yapabiliyoprum. İnternette istediğim videoyu izliyorum, istediğimi tek tıkla indiriyorum. İstediğim müziği indirip direk zil sesi olarak atayabiliyorum, itunes falanda kullanmadan. Yorum yapmadan önce azıcık araştırsan böyle rezil olmayacaksın ama ezbere konuşmak çok kolay geliyor sanırım. Nasıl ki androidte root yapıyorsan telefonu, iphone dada jailbreak var. Hatta şöyle diyim jailbreak ten sonra iphone da özelleştirme yapmak androidten çok daha kolay. Recovery ile falan uğraşmıyorsun, açıyorsun cydia yı ne ararsan var, istediğin indir kullan bu kadar basit. Skyfire yada puffin browser ile flash videoları izleyebiliyorsun, youtube dan ufak bir eklenti ile istediğin videoyu indirebiliyorsun. Ücretsiz uygulama yüklemek ise çok çok basit hatta jailbreak bile gerekmiyor. 10 liralık değil 100 tl lik tomtom u ücretsiz yükledim. Artık şu bilmeden konuşmayı bırakın da azıcık araştırın zor bişey değil.

Aynen tomtom,igo vs hepsi bende de yüklü :) Ayrıca android'e göre göre kat kat hızlı çalışıyor uygulamalar ios'da sebebi basit aslında dalvik sanal makinası olmadığı için, eğer android dalvik'i kaldırıp ios gibi performans yakalarsa o gün iphone'u satıp android cihaz alacağım ama bu asla olmayacak android'in amacı bütün alt orta giriş üst seviye ne varsa hepsine ulaşmak reklam geliri için.Böyle oluncada performans olarak her zaman ios'un gerisinde kalacak.Laptop'da olmayan donanımlar koyuyorlar hala iphone 5'in performansını yakalayamıyorlar ki iphone 5'de ahım şahım bir donanım yok :)
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istanbuldijital 6 yıl
Arkadaşlar merhaba ben telefon alacam araştırıyorum acaba iphone-5 mi alsam note 2 mi iphonede böyle sorunları görüp dyunca note-2 ye aklım kaçıyor bilen varmı acaba note 2 nin çekim gücü nasıl
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agrasivve 6 yıl
Cok net guzel bir cekimi var... Bunlara gerek yok onlarca para vermeden once arastirin oyle alin
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Yaratık00 6 yıl
utanç verici
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Cefakar. 6 yıl
90'lı yılların sonlarındaki antenli telefonlara benzemiş.
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kuzen86 6 yıl
o kadar ip5 kullanan gordum bu sorunu yasayan gormedim tipki ip4te ki sebeke sorununda da ayni sey olmustu ben bugune kadar ip4te de sebeke sorunu yasayan gormedim. ilginc degil mi????
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Whoracle1905 6 yıl
bu forumda çok mal var. Adam bildiğin mal adam apple ya da samsungun ceosu. Yukarda adam genel olarak yazmış ikibinlira ver vs vs. iye bu sadece apple için değil htc samsung vs için geçerli 2 binlira veriyoruz iphone da yok pembe ekran yok wifi vs yok samsungda ne zaman güncellemie gelicek vs. Abi biz böyle takım tutar gibi şirket tutarsak bunlar bizi daha çok düdüklerler.Biraz hakkımızı arasak desek ki ulan milyar veriyoruz şu telefona ne bende ne de başka şirketten niye böyle bir hata kabul edeyim ki desek bu iş böyle olmaz. biz hala aman benim telefonda şu sorun yok onlarda olsun ya da onlarda şu problem var diye seviniyoruz bak benimkisi daha kaliteli vs diye. hep beraber biraz hak arasak şikayet etsek ne apple ne de samsung bizi 3.dünya ülkesi yerine koyamaz.
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Oğuz Kağan Akyüz 6 yıl
iphone son demlerini yaşıyor galiba...iphone 5 den hiç memnu değilim...Sony Z yi bekliyorum
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18XET01 6 yıl Oğuz Kağan Akyüz
Oğuz Kağan Akyüz

iphone son demlerini yaşıyor galiba...iphone 5 den hiç memnu değilim...Sony Z yi bekliyorum

Hata ediyorsunuz ama.. Zevkler ve renkler tartışılmaz diyim en iyisi çünki net biliyorum tartışma çıkacak yoksa
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donanimmami 6 yıl
Bu kadar degerli Aliminyum telefon wi-fi si nasil cekmez ya hemde aliminyum kasa hicbirzaman kirilmaz etmez neden kilif kullansinlar ki? S2 kullaniyorum 4s le ayni yerde tutuyoruz arada bi duvar var 1tane bile cekmiyor s2 3 anten)) 2200 lira ver kasa kaliteli de kilif kullan ))
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