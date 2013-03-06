Apple iPhone 5 modelinin Wi-Fi gücünü yetersiz bulanlara özel, "Linkase"

Apple'ın güncel akıllı cep telefonu olan iPhone 5 için geliştirilen ürünlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Çok büyük bir pazar haline gelen bu aksesuar dünyasının son üyesi, Absolute Linkase isimli kılıf modeli oldu.

Absolute Technology tarafından geliştirilen Linkase, temelinde iPhone 5 modeli için geliştirilmiş silikon bir kılıf modeli. Bu kılıfı diğer kılıf modellerinden ayıran özelliği ise, üzerinde yer alan anten sayesinde iPhone 5 modelinin Wi-Fi kablosuz bağlantı gücünü arttırabilmesi. Kılıf üzerinde yer alan ve ihtiyaç durumuna göre dışarıya çıkartabilen EMW (Elektro Manyetik Dalga) anten, modelin Wi-Fi çekim gücünü %50 oranında arttırarak, kullanıcıların bağlantı hızlarının farklı mesafelerde korunmasına yardımcı oluyor.

Oldukça şık bir yapıda olan Absolute Linkase, 126.7x61.4x9.97mm boyutlara ve 18 gram ağırlığa sahip. Siyah, gri, beyaz kırmızı ve mavi renk seçenekleri ile piyasaya çıkacak olan ürünün, resmi çıkış tarihi ya da fiyatı hakkında bir bilgi yayınlanmış değil.

http://www.absolute.com.tw/index.html#box02

http://www.absolute.com.tw/index.html#box02