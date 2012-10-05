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Apple iPhone 5 ve Samsung Galaxy S3'ün ekranları karşılaştırıldı

7 yıl (Son Güncelleme: 2 ay)
20,7b
1
182
iPhone
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Apple iPhone 5 ve Samsung Galaxy S3'ün ekranları karşılaştırıldı
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Akıllı telefon pazarının zirvesinde yer alan Samsung ile Apple'ın en üst düzey modellerinde kullandığı paneller bazı firmalar tarafından detaylı bir şekilde karşılaştırıldı. İlk analiz, geçtiğimiz haftalarda DisplayMate Technologies tarafından gerçekleştirildi. Firmanın şimdiye kadar test ettiği en iyi ekran olarak nitelendirdiği iPhone 5'in 4.0 inç büyüklüğündeki 1336 x 640 piksellik LED aydınlatmalı IPS TFT paneli, dokunmatik sensörü ile LCD ekranın aynı katmanda yer aldığı bir yapıya sahip olması sebebiyle şimdiye kadarki en az yansıma yapan mobil cihaz ekranı olmuş. iPhone 4 ve 4S'ten çok daha iyi bir performans sergileyen Amerikan üreticinin yeni amiral gemisi, en büyük rakibi Samsung'un Galaxy S3'te yer verdiği OLED ekranı da geride bırakmayı başarmış.
 
Yüksek ışıklı ortamlarda en yüksek kontrast oranına ulaşarak direk güneş ışığında dahi oldukça iyi bir görüntü performansı sunabilen iPhone 5, çok daha ince bir ekranla donatılmış olduğu için geniş bir renk yelpazesi sunuyor. Bununla birlikte Samsung'un 4.8 inçlik 1280 x 720 piksel çözünürlüklü Super AMOLED HD paneli, LCD'ye oranla çok yeni bir ekran teknolojisi olan OLED'i kullanmış olmasından dolayı iPhone 5 kadar gerçekçi bir renk gamı sunamıyor, yüksek ışık altında daha kötü bir görüntü sergiliyor ve rakibinin ulaştığı parlaklık değerlerinin ancak yarısını elde edebiliyor. Üstelik henüz gelişimini tamamlamadığı savunulan OLED ekran, daha fazla güç tüketip LCD kadar yüksek bir kullanım süresi vaat edemediği için Galaxy S3'ün iPhone 5 karşısında geride kalmasına sebep oluyor.
 
"Geniş çaplı laboratuvar ölçümlerimiz esas alındığında iPhone 5, gerçekten son teknoloji bir ekrana sahip - bu ekran mükemmel değil ve iyileştirmeler için birçok neden mevcut, ancak şimdiye kadar test etmiş olduğumuz en iyi akıllı telefon ekranı."
 
DisplayMate'in raporuna göre; Super AMOLED HD, 326ppi'lık IPS LCD'ye karşı 306ppi piksel yoğunluğu sunuyor, yüksek ışıkta daha düşüş performans sergiliyor, gerçekçi renkler sergileyemiyor ve daha fazla güç tüketiyor olsa da yansıma konusunda gayet iyi ve halen piyasada koyu renkleri en az tüketimle en derin-gerçekçi şekilde sunabilen ve normal şartlarda en yüksek kontrast oranına sahip ekran olma özelliğini sürdürüyor. Güney Koreli üreticiye umut verici OLED teknolojilerini geliştirmeye devam etmesini tavsiye eden ve gelecekte tıpkı LCD'lerin CRT'leri piyasadan sildiği gibi OLED'lerin de LCD panelleri tarihe gömeceğini düşünen şirket, önceki nesil haleflerine oranla büyük bir gelişme kaydeden iPhone 5'i karşılaştırmanın kazananı ilan etmişti. Fakat kısa süre önce kendi raporunu yayınlayan bir diğer firmaya göre; Galaxy S3'ün ekranı bazı özellikleriyle iPhone 5'teki ekrandan daha iyi olduğunu kanıtlamış.
 
Apple iPhone 5 ve Samsung Galaxy S3'ün ekranları karşılaştırıldı
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IHS iSuppli panel materyalleri ve sistemleri servisinin yayınladığı basın açıklamasında, dokunmatik sensörü ve ekranı aynı katmanda birleştiren hücre içi dokunmatik ekran teknolojisiyle üretilen iPhone 5'in ekranı birçok konuda iyileştirme sunuyor olsa da kalınlık ve renk gamı hususunda Galaxy S3'ü geride bırakamadığına değinildi. DisplayMate'ten farklı olarak NTSC standardını kullanan IHS, Galaxy S3'ün %100, iPhone 5'in %72, iPhone 4S'nin ise %50 renk yelpazesi sunduğunu bildiriyor. Paylaşılan değerler Galaxy S3'ün daha iyi bir renk gamutu sunduğunu gösteriyor olsa da, her iki raporda da Super AMOLED HD'nin aşırı doygun ve gerçekçi olmayan renkler görüntülediği belirtiliyor. Üstelik yeni teknolojisiyle iPhone 5'in IPS LCD paneli kullanıcısına doğruluk oranı daha yüksek görüntüler sunacağına dikkat çekilmiş.
 
1.1mm kalınlığındaki Galaxy S3'ün ekranı, 0.7mm'lik bir koruyucu cam, 1.5mm'lik iPhone 5'in ekranı ise; 0.9mm'lik bir camla kaplanmış. Toplamda S3 1.8mm, iPhone 5, 2.4mm kalınlığında panellerle geliyor. Bu farka rağmen diğer donanım parçaları sebebiyle Galaxy S3, rakibinden 1mm daha kalın tasarlanmış. Standart LED aydınlatmalı IPS TFT LCD'li 9.3mm kalınlığındaki iPhone 4S, 2.1mm ekran ve 1.0mm cam ile 3.1mm kalınlığında bir paneli beraberinde getiriyor.
 
Apple iPhone 5 ve Samsung Galaxy S3'ün ekranları karşılaştırıldı
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Her biri kendi ışığını üreten görüntü birimlerine sahip olması sayesinde koyu renklerde en gerçekçi performansı sunan ve ek ışık katmanına ihtiyaç duymayan OLED'in LED aydınlatmalı LCD'den daha az enerji tüketmesi gerekiyor. Yalnız bu yeni teknolojide şuan için kullanılmakta olan organik materyallerin farklı yaşlanma süreleri ile beyaz ışıktaki aşırı enerji tüketimi OLED'lerin hem kullanım ömrü hem de güç tasarrufu konusunda olumsuz etkilenmesine sebep oluyor. Bu yüzden genel kullanımda en yeni LCD'lerden daha fazla güç tüketiyor. En iyi verim için organik LED'li mobil cihazınızı koyu renklere sahip arayüzlerle kullanarak en yüksek pil ömrünü elde etmek mümkün.
 
Son olarak her iki ekranın da sınıflarının en iyi görüntü performansını sergilediği belirtiliyor. İki cihazın kullanıcıları tarafından belirgin şekilde hissedilebilecek en önemli farklılıklar, Galaxy S3'ün daha düşük parlaklığa, yüksek ışıkta daha kötü görünülebilirliğe sahip olduğu ve önceki nesile oranla geliştirilmiş olsa da PenTile altpiksel dizilimi sebebiyle HD çözünürlüğün tam olarak görüntü kalitesine yansıtılamaması olacaktır. iPhone 5'te ise; OLED'e oranla kontrast oranının daha düşük oluşu ve koyu renklerin daha az gerçekçi görüntülenmesi günlük kullanımda cihaz sahiplerini rahatsız etmese de var olan belirgin farklar arasında gösterilebilir. Raporlar, henüz gelişimini tamamlamamış OLED ile birçok açıdan türünün zirvesindeki IPS TFT LCD'nin piyasadaki tercih edilebilecek en iyi paneller olduğunu ortaya koyuyor.


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nikoncudede 7 yıl multiTYRT
multiTYRT

Hala iphone neden lcd de diyenler, alın size cevap



al işte fan ı olduğu cihazının bedava reklamını yapan birisi. dünyadaki bu işi yapması için programlanmış robotlardan birisi sadece. hemde bedava yapıyor işini.

ben ne diyorum sen ne diyorsun arkadaşım. konumuz bu mu?
multiTYRTHala iphone neden lcd de diyenler, alın size cevapal işte fan ı olduğu cihazının bedava rekla...
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dreedevil 7 yıl
kocaman bir laf kalabalığı değer karşılaştırması ifade edilmemiş, iki tarafa da gül dağıtılmış kalp kırılmamış. iki farklı teknolojinin ikisinde de farklı üstünlükler var seçimi ekran ile yapacak olana ios yada android farketmez diyen bir kullanıcı ya ergendir yada para çoktur. Boşuna okuduğumu hissettiğim nadir yazılardan biri.
kocaman bir laf kalabalığı değer karşılaştırması ifade edilmemiş, iki tarafa da gül dağıtılmış kalp kırılmamış. iki farklı teknolojinin ikisinde de farklı üstün...
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Paul Klee 7 yıl engurlu
engurlu

tabloya göre ;

IPHONE 4 - 5 : 326 ppi EXCELLENT

GALAXY S3 : 306 ppi VERY GOOD

Adamlarda ne göz varmış arkadaş 20 ppi farkla IPHONE EXCELLENT oluvermiş..Bunlar hepsi APPLE ın oyunları..Kusura bakmasınlarda böyle oyunlarla anca 13 yaşındaki bebeleri kandırıp cihaz satarlar..

Cidden ben de merak ediyorum kartal gözü mü var bu adamlarda nedir?
engurlutabloya göre ;IPHONE 4 - 5 : 326 ppi EXCELLENTGALAXY S3 : 306 ppi VERY GOODAdamlarda n...
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Balawitz 6 yıl
Hortlaklarin anasini aglatmislar

Bu nasil bir horttur.
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didierdrogba_12 6 yıl
tlf alcam ins onemlisi internet hızı s3 s4 note 2 xperia z lumia 920 iphone 5 hangisi hızlı
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didierdrogba_12 6 yıl
tlfn alcam hangisini onerirsiniz en onemlisi internet hızı s3 mini lumia 920 s4 s3 note 2 iphone 5
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DH Misafiri 7 yıl
yapmayın beyler güneşin altındada gayet fazla kullanıyoruz samsung dah tam gelismemis bi ekran kullanıyo lcd ler bi gün olede gecilecek olsada simdiik daha iyi oled daha iyi olduğundada apple onu kullanır samsungu savuncaksınız diye atıp tutmanıza gerek yok yok kapalıda kullanılıyo güneste cok kullanımıyo felan ürünün iyisi her yerde kendini belli eder
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Steve Paul Jobs 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

yapmayın beyler güneşin altındada gayet fazla kullanıyoruz samsung dah tam gelismemis bi ekran kullanıyo lcd ler bi gün olede gecilecek olsada simdiik daha iyi oled daha iyi olduğundada apple onu kullanır samsungu savuncaksınız diye atıp tutmanıza gerek yok yok kapalıda kullanılıyo güneste cok kullanımıyo felan ürünün iyisi her yerde kendini belli eder



şu söylediğinden ne anlıyosun Allah aşkına
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pergamonist 7 yıl
Gereksiz tartışmalar. Sanırım yazı okunmuyor. Kendi grubunda iki firmanın da lider olduğu yazıyor! Ben mi yanlış okuyorum yoksa? İki farklı teknolojiyi nasıl karşılaştırırsın ki?

Sadece tercih meselesi. İki farklı teknoloji arasında tercih yapmışlar. Ben telefonumun ekranından son derece memnunum. Ayrıca iki tane s3 fiyatına kumanda gibi telefona sırf güneşte parlamadığı için ve arkasında elma olduğu için para vermem. İphone 5 bana beklediğimi vermedi fakat güzel bir telefon inkar etmiyorum. Ama o fiyat şakadan başka birşey değil!
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Wintake Y 7 yıl
Bizim zamanımızda elektronik bir cihaz alınırken fiyat - performans karşılaştırmalarına bakılırdı...
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ceremony 7 yıl
Siz hala test mest diyorsunuz.. ya bırakın bunları. Her konuda dünyanın en üstün cihazı ve telefonu S3'tür (!) Bakınız gangam style.
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forex11 7 yıl
galaxy s2 kullanan biri olarak raundu kazanan htc one x apple samsung reklamdan ibaret boşuna atıp tutmayın
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OneMoreChance 7 yıl
Valla alem adamlarsınız. Elin şirketlerinin telefonlarını karşılaştırmışlar size ne be adam. Android veya ios babanızın işletim sistemi mi? Bende S3 kullanıyorum iphone 5 in ekranı daha iyi. Bu kadar curcunaya değer mi birini ekranı daha iyi öbürünün bilmem ne falan.
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forex11 7 yıl
galaxy s2 kullanan biri olarak raundu kazanan htc one x apple samsung reklamdan ibaret boşuna atıp tutmayın
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DH Misafiri 7 yıl
bu karşılaştırmayı ve sizlerin yorumlarını tebessüm ile okudum...
dostlar iphone5 in keranıyla s3 karşılaştırılmaz bile!!! s3 full hd iphone 5 ise full hd değil. biri 4 inç diğeri 5 inç!!! amoled ekran lcd ekrana göre yukarda yazılanın tam tersine yüzde 50 daha az enerji harcar!!! kısaca lcd bir tv ile led tvyi karşılaştırmaya çalışmışsınız :) led her daim lcdden daha keskin görüntü verir, yüzde 50 daha az enerji harcar, vs. birinin bataryası 1400 lerde diğerinki 2200 lerde s3 ün bataryası iki kat daha fazla artı ekranı yüzde elli daha az enerji harcıyor sonuç olarak iphone5 in 3 katı daha fazla bataryası giden bir s3 var kaşımızda artı bu marifeti 1 inç daha büyük bir ekranla başarıyor. daha ne yazim...
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bluebest 7 yıl
S3 malzeme kalitesi söylendiği kadar kötü değil ama şunu kabul edelim ki iphone bu konuda S3'ten üstün. Yiğidi öldür ama hakkını yeme!
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DoomKing 7 yıl bluebest
bluebest
S3 malzeme kalitesi söylendiği kadar kötü değil ama şunu kabul edelim ki iphone bu konuda S3'ten üstün. Yiğidi öldür ama hakkını yeme!


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