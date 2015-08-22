Teknoloji devi Apple, iPhone 6 Plus için "iSight" kamera değişim programı başlattı.

Değişim programı Eylül 2014 ve Ocak 2015 tarihleri arasında satılan ve iSight kamera (Arka) modülü kaynaklı "bulanık" fotoğraf çekimi gerçekleştiren iPhone 6 Plus modellerini kapsıyor. Bu sorunu yaşayan cihazların kamera modülü ücretsiz olarak Apple yetkili servislerinde değiştiriliyor.

Telefonunuzun program kapsamında olup olmadığını seri numarası üzerinden burada öğrenebilirsiniz.





https://www.apple.com/tr/support/iphone6plus-isightcamera/