Haber Editörü
Teknoloji devi Apple, iPhone 6 Plus için "iSight" kamera değişim programı başlattı.
Değişim programı Eylül 2014 ve Ocak 2015 tarihleri arasında satılan ve iSight kamera (Arka) modülü kaynaklı "bulanık" fotoğraf çekimi gerçekleştiren iPhone 6 Plus modellerini kapsıyor. Bu sorunu yaşayan cihazların kamera modülü ücretsiz olarak Apple yetkili servislerinde değiştiriliyor.
Telefonunuzun program kapsamında olup olmadığını seri numarası üzerinden burada öğrenebilirsiniz.
https://www.apple.com/tr/support/iphone6plus-isightcamera/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hangi fiyattan? Amerika, Avrupa gibi gelişmiş batı ülkelerinde iPhone fiyatlarını ülkemizdeki gibi zannediyorsun sanırım? Vergi adaletsizliği yüzünden 3000 lirayı gördük. O vergileri çıkarıp makul bir vergi oranından satılsa en fazla 1700 civarı olur. Vatandaşını sömüren biri varsa burada o da devlettir.