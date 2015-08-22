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Apple, iPhone 6 Plus için "iSight" kamera değişim programı başlattı

3 yıl
7,8b
1
90
iPhone
Can Tunçer
Haber Editörü
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Apple, iPhone 6 Plus için
 
Teknoloji devi Apple, iPhone 6 Plus için "iSight" kamera değişim programı başlattı.
Değişim programı Eylül 2014 ve Ocak 2015 tarihleri arasında satılan ve iSight kamera (Arka) modülü kaynaklı "bulanık" fotoğraf çekimi gerçekleştiren iPhone 6 Plus modellerini kapsıyor. Bu sorunu yaşayan cihazların kamera modülü ücretsiz olarak Apple yetkili servislerinde değiştiriliyor.
Telefonunuzun program kapsamında olup olmadığını seri numarası üzerinden burada öğrenebilirsiniz.


https://www.apple.com/tr/support/iphone6plus-isightcamera/ Yorum Yaz
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Mr. Jingles 3 yıl en beğenilen
Apple'ın bu yönünü seviyorum işte. Başka bir üretici olsa bunu yapmazdı. Güncelleme gelecek diye eveleyip geveleyip üstünü bir şekilde örterdi.
3 Yanıt Yanıtla +28
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Mr. Jingles 3 yıl alemburda34
alemburda34
Mr. Jingles
Apple'ın bu yönünü seviyorum işte. Başka bir üretici olsa bunu yapmazdı. Güncelleme gelecek diye eveleyip geveleyip üstünü bir şekilde örterdi.

Bende apple gibi satis yapsam hemde o fiyattan gozum kapali degisim programi baslatirdim.

Hangi fiyattan? Amerika, Avrupa gibi gelişmiş batı ülkelerinde iPhone fiyatlarını ülkemizdeki gibi zannediyorsun sanırım? Vergi adaletsizliği yüzünden 3000 lirayı gördük. O vergileri çıkarıp makul bir vergi oranından satılsa en fazla 1700 civarı olur. Vatandaşını sömüren biri varsa burada o da devlettir.
alemburda34Mr. JinglesApple'ın bu yönünü seviyorum işte. Başka bir üretici olsa bunu yapmazdı. Güncelleme gelecek diye e...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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deoksiriboz1001 3 yıl
İşte milletin samsung yerine apple almasının bir nedeni de bu.
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ism72 3 ay
3 yıllık 6 plus ın telefonun kamerası sürekli titremeye başladı 1-2 aydır. Baktım bu programa uygunmuş. Randevu verdi direk isight programı için. Yalnız ekran değişmişti özel bir serviste. Bundan dolayı tamir etmiyoruz derler mi? Telefonun yenisini vermeleri gibi bir beklentim yok. Kamerayı tamir etsin yeter. Kamera haric hala canavar gibi çalışıyor 6 plus 16gb.
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batuta 2 yıl
Hort :)
Benim kamerada ufak bi sorun var ekran kırık olduğu için masraf çıkarırlar diye çekiniyorum bu sorundan dolayı telefon değişimi yaptırabilen oldu mu acaba
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DH Misafiri 3 yıl
benim 6 plus kameram bulanik cekiyor degisim programina uygun ama amerikadan alinma oldugu icin amerika yada avrupa ulkelerine goturmem soylendi a1522 turkiyeden olmaz dediler amerika yada avrupa ulkelerine gitme sansim yok ne yapabilirim acaba turkiyede kamera degisen yer yokmu acaba bilgisi onerisi olan arkadaslar varmi
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unnamedist 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

benim 6 plus kameram bulanik cekiyor degisim programina uygun ama amerikadan alinma oldugu icin amerika yada avrupa ulkelerine goturmem soylendi a1522 turkiyeden olmaz dediler amerika yada avrupa ulkelerine gitme sansim yok ne yapabilirim acaba turkiyede kamera degisen yer yokmu acaba bilgisi onerisi olan arkadaslar varmi

Türkiye de ki Apple Store Değiştirmek zorunda. O şekilde seni mağdur edemezler.
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cem650 3 yıl
Benim kamerada sıkıntı var bunaldık çekiyor bende söyleniyordum bu kadar iyi telefon niye Bulanık çekiyor diye ben randevu alamıyorum alabilsem götürücem
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Hür Beyin 3 yıl
Proğrama dahil olduğu halde sıkıntı yok ise bence götürmeyin. Çünkü kamera değişim proğramı 3 yıl sürecek. 3 yıl süreniz var yani.
Bu arada benim cihazım a1522 olduğundan ben geçen hafta Norveç Oslo da apple serviste kamera değişimini yaptırdım. 12 dakika da yapıp verdiler
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themimarist 3 yıl
Arkadaşlar benim ingilizcem yeterli değil acaba tüm Dünya'da böyle onarım Yapılıyor yoksa bizde mi bence yeni cihaz için bi tepki oluşturalım
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unnamedist 3 yıl
Arkadaşlar Genius Bar randevusu ile dün Apple Store a gittim ve kamera değişimi yapılabileceğini ancak 5 gün sonra telefonu verebileceklerini söylediler. Ancak benim kamera da sorun olmadığı için telefonun açılmaması için götürmedim. İpad im de sıkıntı vardı onu sıfır cihazla değiştirdiler. Telefon değişimi yok. Kamera da sıkıntı varsa boşuna gitmeyin.
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olcaykaraduman 3 yıl
Merhaba arkadaşlar, bugün başımdan geçen genius bar randevusu sonrası yazdığım feedback.

31.08.2015 tarihi saat 17:00 için isight kamera değişim programı kapsamınsa günlerce önceden randevu aldım.
Öncelikle belirtmeliyim 5-5s-6plus cihazlarını sırasıyla kullandım ve memnundum. Şimdiye kadar bir sorunla karşılaşmamıştım. Ufak tefek sıkıntıları da sineye çekebilecek kadar titiz davranmayan birisiyim. Benimle görüşen arkadaş cihazımı kontrol etti ve değişim programına dahil olduğunu söyledi. Kendisine herkesle aynı ücreti ödememe rağmen sorunlu seri üreten firmanız neden benim cihazımın içini açarak değişim yapıyor ve bana yeni sorunsuz cihazı teslim etmiyor dediğimde bu sadece kamera değişim programı ve şikayetinizi gidermek için oluşturulduğu söylendi. Ben ısrarla yeni cihaz takep etmeme rağmen onarılıp geri verileceği söylendi. Ona da tamam dedim. Fakat problemler bundan sonra başladı. Benimle görüşen arkadaş cihazımı 5 gün sonra teslim edeceğini söyledi. Peki ben 5 gün telefonsuz ne yapacağımı sorduğumda bana yedek cihaz bulmam gerektiğini belirtti!!!!! Yedek iphone almak zorunda mıyım? Dünyada tüm iphone kullanıcıları evlerinde ne olur ne olmaz diye 2 apple cihazı mı bulunduruyor? En düşük iphone5 2000 tl civarında. Tüm elektronik cihazlarda olduğu gibi işlem süresi olduğunu başta belirtti. Fakat telefondaki sıkıntı benden kaynaklanmadı, düşürmedim kırmadım neden bu mağduriyeti kabul etmek zorundayım? Ayrıca arkadaş bu işlemin 30dk da hallolduğunu fakat yoğunluktan dolayı 5 gün sonra teslim edileceğini söylüyor. Yoğunluğa neden olan apple firmasının hatasının ceremesini ben bir apple cihazı daha alarak mı ödeyeceğim? 5 gün ben ne yapacağım diye sorduğumda apple ne yapsın gibi bir cevap veriyor? Benden çözüm üretmemi istiyor. O zaman dedim hatalı seri adedini belirleyebildiğine göre bu yoğunluğu düşünüp çalışan sayısı kademeli artırılabilirdi dedim, planlı bir şekilde apple kendisi randevu oluşturarak geri çağırabilir veya tüm cihazların yerine yenisini verir. Ayrıca apple için çözüm üretmesi gereken ben değilim. Ürünün arkasında durarak müşterinin mağduriyetini gidermesi gereken muhattap apple dır. Ne destek hattından ne de akasya store da sorunum çözülmedi. Tamir süresince yedek cihaz talep ettim olumsuz yanıt verildi. Mağduriyetimin giderilmesini rica ederim.

Destek hattı da mağduriyetimi gideremedi. Mağaza müdürüne ulaşmamı öneriyorlar. Tam 28 dk arama hatta bekledi açan yok.
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Wadjet 3 yıl olcaykaraduman
Bu çok büyük bir saçmalık hocam. Telefonlarımız bize sürekli lazım ediyor ve benim arka kameram cidden problemli. iPhonedo videosunda da korktuğum olmuş ve telefona bir çizik atmışlar işlem sırasında. Ben 3000 TL gözden çıkartıp, kalite için iPhone alayım sonra beni 5 gün telefonsuz bıraksınlar? Bende birazdan müşteri hizmetleri ile görüşüp sesimi yükselteceğim biraz.
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senki 3 yıl
Beim telde değişime uygun fakat kamerada bir problem yok. Boşuna tamir görmesine gerek var mı arkadaşlar???
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Hür Beyin 3 yıl senki
senki
Beim telde değişime uygun fakat kamerada bir problem yok. Boşuna tamir görmesine gerek var mı arkadaşlar???

Bence şimdi açtırmayın cihazı sıkıntı yok ise . Nasıl olsa 3 yıl boyunca geçerli bu çağrı
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DH Misafiri 3 yıl
ARKADASLAR, DUN APPLE MUSTERI TEMSILCISI ILE UZUN UZUN GORUSTUM, TELEFON DEGIŞIMI YOK, SADECE SN KAPSAMA GİREN VE İSİGHT KAMERASI BOZUK VE BUGULU CEKEN IPHONE6 PLUSLARI ICERIYOR BU DEGISIM. HANGI YERLERIN KAMERA DEGISIMI YAPTIGI ASAGIDAKI LINKTE MEVCUT, GIDIP CIHAZINIZI ORAYA GOTURUYORSUNUZ, EGER IPHONE 6 PLUS KAMERA SORUNUNUZ YOKSA HIC CIHAZI KURCALATMAYIN. GARANTİSİ BOZULMUYOR AMA PROBLEM OLABİLİR. BENIM IPHONE 6 PLUS 64GB VAR, CAMERASI SUPER SORUN DA YOK, GOTURMEYI DE DUSUNMUYORUM.
NOT: EGER ILLAKI APPLE SHOPLARA GOTURECEM DERSENIZ, AKASYA AVM VE ZORLU AVM GENIOUS BARLARDAN INTERNET UZERINDEN RANDEVU ALMANIZ SART.
locate.apple.com/...
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clopin 3 yıl
6 ve 6 plusları degişse ne olur hepsi teneke kalitesinde cihazlar donanımda öyle ram desen 1gb kamera desen çogu cihazdan kötü ekran çözünürlügü tırt pil piyasadaki en basit batarya apple kullanıcıları tedarikçilerin elde kalmış stoklarını bir güzel eritti sagolsunlar
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