Apple: iPhone, iş sever...

Uzun süredir kurumsal kullanıcıların en çok tercih ettiği akıllı telefonlardan olan Blackberry'nin düşüşe geçtiği son dönemde, Apple gözünü Blackberry'nin hedef kitlesine dikmiş durumda. iOS 5'in önemli özelliklerinden biri olan iMessage ile Blackberry Messenger gibi iOS kullanıcılarının birbirleriyle anlık mesajlaşmasına imkan vermeye hazırlanan Apple, kurumsal müşterileri cezbedebilmek için reklamlara başlamış durumda.

Ünlü iş dersgisi The Economist'e bu hedefi doğrultusundan reklam veren Apple, reklamında iOS platformundaki Bloomberg, The Economist, Oracle Business Indicators, Cisco WebEx uygulamalarından kısaca bahsettik sonra "iPhone, işi sever. 425,000'i aşkın uygulama ile, uygulamalar için en iyi telefon, daha iyi olmaya devam ediyor." diyerek telefonun uygulama desteğine vurgu yapmış.

Hatırlanacağı gibi 2011 mali yılının 2.çeyrek sonuçlarının açıklandığı konferans görüşmesinde Steve Jobs'dan sonra Apple'ı tepe yöneticisi olması beklenen operasyon müdürü Tim Cook, Fortune 500 şirketlerinin %88'inin iPhone'u, %75'inin ise iPad'i kullanmak için testler yaptığını dile getirmişti.