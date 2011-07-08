Apple: iPhone, iş sever...

Uzun süredir kurumsal kullanıcıların en çok tercih ettiği akıllı telefonlardan olan Blackberry'nin düşüşe geçtiği son dönemde, Apple gözünü Blackberry'nin hedef kitlesine dikmiş durumda. iOS 5'in önemli özelliklerinden biri olan iMessage ile Blackberry Messenger gibi iOS kullanıcılarının birbirleriyle anlık mesajlaşmasına imkan vermeye hazırlanan Apple, kurumsal müşterileri cezbedebilmek için reklamlara başlamış durumda.
Ünlü iş dersgisi The Economist'e bu hedefi doğrultusundan reklam veren Apple, reklamında iOS platformundaki Bloomberg, The Economist, Oracle Business Indicators, Cisco WebEx uygulamalarından kısaca bahsettik sonra "iPhone, işi sever. 425,000'i aşkın uygulama ile, uygulamalar için en iyi telefon, daha iyi olmaya devam ediyor." diyerek telefonun uygulama desteğine vurgu yapmış.
Hatırlanacağı gibi 2011 mali yılının 2.çeyrek sonuçlarının açıklandığı konferans görüşmesinde Steve Jobs'dan sonra Apple'ı tepe yöneticisi olması beklenen operasyon müdürü Tim Cook, Fortune 500 şirketlerinin %88'inin iPhone'u, %75'inin ise iPad'i kullanmak için testler yaptığını dile getirmişti.
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fiziksel klavye evet bencede rahat ama olmazsa olmaz değil
iş dünyasında son zamanlarda her iki bb kullancısından biri nerdeyse iphone a geçiyor dropbox gibi teamveawer gibi borsa uygulamaları gibi app ler bb ye fark atıyor artı push sistemi derseniz benim maillerim çatır çatır geliyor anında okumak bb de sorunken ben resimleri ve mailleri çok kolay inceleyebiliyorum bb kullanan bir arkadaşım ykb den hisse alıp satamadığı için bankasını değiştirdi onun yapamadığı şeyleri ben çok tahat ip4 de yapabiliyorum
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hepsi iphone fanı taşlayın.
Gece 12'de bile antiapplecı.