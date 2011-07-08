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Apple: iPhone, iş sever...

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,1b
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17
iPhone
Shady
Haber Editörü
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Uzun süredir kurumsal kullanıcıların en çok tercih ettiği akıllı telefonlardan olan Blackberry'nin düşüşe geçtiği son dönemde, Apple gözünü Blackberry'nin hedef kitlesine dikmiş durumda. iOS 5'in önemli özelliklerinden biri olan iMessage ile Blackberry Messenger gibi iOS kullanıcılarının birbirleriyle anlık mesajlaşmasına imkan vermeye hazırlanan Apple, kurumsal müşterileri cezbedebilmek için reklamlara başlamış durumda.

Ünlü iş dersgisi The Economist'e bu hedefi doğrultusundan reklam veren Apple, reklamında iOS platformundaki Bloomberg, The Economist, Oracle Business Indicators, Cisco WebEx uygulamalarından kısaca bahsettik sonra "iPhone, işi sever. 425,000'i aşkın uygulama ile, uygulamalar için en iyi telefon, daha iyi olmaya devam ediyor." diyerek telefonun uygulama desteğine vurgu yapmış.

Hatırlanacağı gibi 2011 mali yılının 2.çeyrek sonuçlarının açıklandığı konferans görüşmesinde Steve Jobs'dan sonra Apple'ı tepe yöneticisi olması beklenen operasyon müdürü Tim Cook, Fortune 500 şirketlerinin %88'inin iPhone'u, %75'inin ise iPad'i kullanmak için testler yaptığını dile getirmişti.


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cartographer 8 yıl
Fiziksel klavye her zaman daha rahattır arkadaşlar ve BlackBerry'nin push sistemi bambaşka birşeydir, kullanmayan bilemez. Apple iş için uygun değil yani Apple kabul etsin bunu. Eğlence için biçilmiş kaftan, tam bir multimedya telefonu ama iş için uygun değil, bu kadar basit.
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goktepe 8 yıl cartographer
ateş_kafa

Fiziksel klavye her zaman daha rahattır arkadaşlar ve BlackBerry'nin push sistemi bambaşka birşeydir, kullanmayan bilemez. Apple iş için uygun değil yani Apple kabul etsin bunu. Eğlence için biçilmiş kaftan, tam bir multimedya telefonu ama iş için uygun değil, bu kadar basit.


fiziksel klavye evet bencede rahat ama olmazsa olmaz değil
iş dünyasında son zamanlarda her iki bb kullancısından biri nerdeyse iphone a geçiyor dropbox gibi teamveawer gibi borsa uygulamaları gibi app ler bb ye fark atıyor artı push sistemi derseniz benim maillerim çatır çatır geliyor anında okumak bb de sorunken ben resimleri ve mailleri çok kolay inceleyebiliyorum bb kullanan bir arkadaşım ykb den hisse alıp satamadığı için bankasını değiştirdi onun yapamadığı şeyleri ben çok tahat ip4 de yapabiliyorum
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Chidori 8 yıl
Apple reklam işini biliyor.
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Einstein 8 yıl
Gece 12'de bile iPhone haberi.
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myfranco 8 yıl

Einstein

Gece 12'de bile iPhone haberi.


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Numan 8 yıl

Einstein

Gece 12'de bile iPhone haberi.


hepsi iphone fanı taşlayın.
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darkpasssenger 8 yıl

Einstein

Gece 12'de bile iPhone haberi.


Gece 12'de bile antiapplecı.
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