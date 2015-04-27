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Apple iPhone ve Watch için modüler şarj standı: Duet

4 yıl
2,5b
1
1
iPhone
Can Tunçer
Haber Editörü
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Apple iPhone ve Watch için modüler şarj standı: Duet
 
Apple'ın şu sıralar daha çok dayanıklılık testleriyle gündemde yer alan akıllı saati Watch ve iPhone için hazırlanan en son Kickstarter projelerinden Duet, modüler yapısıyla cihazların şarj sürecini kolaylaştırıyor.
Kickstarter'da Matthew ile Mark McLachlan tarafından başlatılan ve hayata geçebilmek adına 25,000$ toplamayı hedefleyen Duet, temel olarak bir şarj istasyonu olarak karşımıza çıkıyor. Özel tasarım yapısıyla hem iPhone modellerinin hem de akıllı saat Watch'ın şarj edilmesine imkan tanıyan ürün, etkili kablo yönetim sistemiyle Watch'ın manyetik şarj ünitesini ve iPhone için standart Lightning kablosunu gövdesinde taşıyabiliyor.
Modüler takısını birbirlerinden isteğe bağlı olarak ayrılabiliyor olmasıyla alan Duet, mıknatıs temelinde bağlantı kuruyor ve böylece ihtiyaca bağlı olarak faklı noktalara rahatlıkla konumlandırılabiliyor. Gümüş, uzay grisi ve altın olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunan stand ünitesi, alüminyum gövdesiyle de sağlam / oturaklı bir alternatif oluşturuyor.
Site üzerinde yapılacak en az  69$ bağış ile 2015 Ağustos ayında elde edilebilen Duet'in tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
Apple iPhone ve Watch için modüler şarj standı: Duet
 

https://www.kickstarter.com/projects/2015098713/duet-charging-simplified-iphone-and-apple-watch-do/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sierratr1 4 yıl
Bitişikkende tek kabloyla kullanılsa güzel ama iki kabloyla şarj bence iyi değil.Başka bir çözüm olmalı.
Saygılar
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