Apple, iPhone'ların kamera kalitesini yükseltecek bir şirket satın aldı

Yeni nesil iPhone'ların oldukça iyi kameralara sahip olduğu bir gerçek ve Apple'ın her yeni modelde bunu daha da geliştirdiğini görüyoruz. Dolayısıyla geçen ay duyduğumuz, Apple'ın kamera sensörleri konusunda faaliyet gösteren InVisage Technologies adlı şirketi satın alabileceğine yönelik söylentiler pek sürpriz olmadı.

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Konuşulanların ne kadar doğru olduğunu merak edenler için yeni haberler var. TechCrunch sitesinde yer alan bir rapora göre Apple, şirketi gerçekten satın aldığını onayladı. Bir Apple sözcüsü yaptığı açıklamada "Apple zaman zaman küçük teknoloji şirketlerini satın alır ve genellikle amaçlarımızı ya da planlarımızı tartışmayız" dedi.

Apple'ın InVisage Technologies'ın teknolojilerini nasıl kullanmayı düşündüğünü bilmiyoruz. Ancak şirketin yazılım teknolojisi ve malzeme bilimini bir araya getirerek düşük ışık koşullarında yüksek kalitede fotoğraf çekilmesini sağlayan QuantumFilm adlı kilit bir görüntüleme teknolojisi var. Bu teknoloji iPhone'ların düşük ışık koşullarında daha iyi fotoğraflar çekmesini sağlayarak Apple'ı rakiplerinden bir adım öne geçirebilir.

https://techcrunch.com/2017/11/09/apple-has-acquired-imaging-sensor-startup-invisage-technologies/