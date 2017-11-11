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Apple, iPhone'ların kamera kalitesini yükseltecek bir şirket satın aldı

Apple, düşük ışık koşullarında yüksek kalitede fotoğraf çekilmesini sağlayan kilit bir görüntüleme teknolojisine sahip InVisage Technologies adlı şirketi satın aldığı doğruladı.
1 yıl
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Yeni nesil iPhone'ların oldukça iyi kameralara sahip olduğu bir gerçek ve Apple'ın her yeni modelde bunu daha da geliştirdiğini görüyoruz. Dolayısıyla geçen ay duyduğumuz, Apple'ın kamera sensörleri konusunda faaliyet gösteren InVisage Technologies adlı şirketi satın alabileceğine yönelik söylentiler pek sürpriz olmadı.
Ayrıca Bkz. "Ford fabrika işçilerine Iron Man tarzı dış iskelet giydirmeye başladı"
Konuşulanların ne kadar doğru olduğunu merak edenler için yeni haberler var. TechCrunch sitesinde yer alan bir rapora göre Apple, şirketi gerçekten satın aldığını onayladı. Bir Apple sözcüsü yaptığı açıklamada "Apple zaman zaman küçük teknoloji şirketlerini satın alır ve genellikle amaçlarımızı ya da planlarımızı tartışmayız" dedi.
Apple'ın InVisage Technologies'ın teknolojilerini nasıl kullanmayı düşündüğünü bilmiyoruz. Ancak şirketin yazılım teknolojisi ve malzeme bilimini bir araya getirerek düşük ışık koşullarında yüksek kalitede fotoğraf çekilmesini sağlayan QuantumFilm adlı kilit bir görüntüleme teknolojisi var. Bu teknoloji iPhone'ların düşük ışık koşullarında daha iyi fotoğraflar çekmesini sağlayarak Apple'ı rakiplerinden bir adım öne geçirebilir.

https://techcrunch.com/2017/11/09/apple-has-acquired-imaging-sensor-startup-invisage-technologies/ Yorum Yaz
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Extreme Victory 1 yıl
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Bilhassa "Cevapla" tuşuna basmadım hanimiş bizim kadrolu trolümüz, o kendini biliyor ama demagoji ne anlama geliyor o’nu bilmiyor, kendi kendini tatminle meşgul bak buraya yazıyorum, buraya da balıklama atlayacak, tutamaz kendini.
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kadirirdem 1 yıl
Gece performansı hala samsung'un gerisinde iyi olur.
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Extreme Victory 1 yıl
Hıh, damlamış forumun fiks trolleri. Bende “nerde kaldı bunlar, konu açılalı epey oldu” diyordum. O kadar yüzsüzlerki yüzlerine tükürseler “rahmet yağıyor” derler, o derece.
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BekirTemel 1 yıl
Apple kamera konusunda başarılı ancak gelişmeyi yavaşlattı son cihazlarında, bu adım üstüne kpyma konusunda iyi olacaktır diye umuyorum
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rryzen 1 yıl Kerim5100
Good job m8 😃
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Kerim5100 1 yıl
Ve DxOMark iPhone X'in kamera puanını 105'e çıkardı :D
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Cosster 1 yıl
Önce ekran kalite kontrolü için eleman alsın... iPhone X ekranı sorundan geçilmiyor, soğukta tepkisizlik, burn-in, yeşil şizgi sorunu, beyaz renklerde açı değişince bozulma vs...
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ctrl-alt-delete 1 yıl
Ne güzel adamlar kullanacağı teknolojinin patenti ile uğraşmak yerine direk olarak şirketi satın alıp geçiyor.
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Extreme Victory 1 yıl ctrl-alt-delete
para çok, huzur çok
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Jon SNOW 37 1 yıl
Helal olsun Apple'a her zaman gururlandırmıştır beni
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10ff 1 yıl
Ekrem?
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