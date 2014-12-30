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Apple, iTunes ve Appstore için Avrupa da 14 günlük iade süresi sunacak

4 yıl
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iPad
Oğuz Avcı
Editör
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Çevrimiçi hizmetlerden uygulama veya başka servisleri satın almak çok kolay hale getirilmiş durumda, fakat iade etmeye kalktığınızda işler değişebilir. Apple kullanıcılarının hatalı alımlarda iade işlemi için Apple ile iletişime geçmesi gerekiyor. Geri ödemelerde bir sorun yoktu fakat özellikle Avrupalı kullanıcılar için işler daha da kolaylaşacak gibi gözüküyor, 

İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa gibi ülkelerde son iTunes sürümünde değişen kullanıcı hakları sözleşmesi göze çarpıyor. Yeni eklenen madde, 14 gün içinde kullanıcıların herhangi bir gerekçe sunmadan iTunes ve Appstore'dan aldığı ürünleri iade edebileceklerini içeriyor . Hediye olarak gönderilen ürünler maddeye dahil edilmemiş gözüküyor.

Müşteriden gelen iptal bildiriminin ardından 14 gün içinde Apple'ın ücreti iade etmesi gerekiyor. Dileyen kullanıcılar sorun bildir seçeneği ile Apple'ın Avrupa merkezine açıklamalı olarak iade isteğini talebinde bulunabilecekler, dileyenler iste eskisi gibi iTunes Destek ile geri iade isteyebilecekler. Sistemin ABD'den önce Avrupa'da hayata geçmesi, şirketin Avrupa Birliğinin sıkı tüketici hakları kurallarına uymak durumunda kaldığını gösteriyor.
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XQS 4 yıl
Kesin bir sinir getirilecek zaten gelistiriciler vefat eder yoksa
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javaprof 4 yıl
google playde her şey bedeve zaten


ccc cyanogen ccc
tabi ben haram diye yüklemiyorum o yollardan ama çoğu uygulamanın benzeri var
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doctor_bey 4 yıl
Darısı Google Play Store'un başına,beleşçiler bayram eder vallahi
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yunus626emre 4 yıl
Kim uğraşçak.
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CooL_ROMEO 4 yıl
Türklere uygulama felan geliştirmeyeceksin abicim. Alttaki yorumlara bak 25 lira alir 1000 lira yaparim diyor. Hak etmiyorsunuz...
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Deve Katili 4 yıl CooL_ROMEO
Espri anlaminda kullanmistim o cumleyi, yoksa her ay yeni cikan albumlerden begendigimi alir, kaliteli veya indirime dusen oyunlari da alirim. Tabi 25 Tl edecek sekilde toplam. Boyle bir secenek gelirse yine aynisini uygularim fakat zaten Apple bunun benzerini yapiyor, cogu uygulamayi kosulsuz iade etmemize izin veriyor 90 gunu gecmezse
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kırmızı panda 4 yıl
arkadaşlar birşey merak ediyorum. kısmet olursa ilk defa apple cihazı alıcam. apple mağazasından online olarak alsam ne gibi avantajı olur genpa cihazlarına göre?
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TickTok 4 yıl
Yılda 3 kere olabilirse iş tamamdır.
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burakesan 4 yıl
Dilciyim diye böyle oluyor herhalde, bazı şeyler gözüme fena çarpıyor;
"...özellikler Avrupalı kullanıcılar için." Özellikle?
"...gerekçe sunmada..." Sunmadan?
"Yeni eklenen madde de ise 14 gün içinde kullanıcıların herhangi bir gerekçe sunmada iTunes ve Appstore'dan aldığı ürünleri iade edebilecekleri eklenmiş durumda." "Yeni eklenen madde eklenmiş durumda" gibi bir anlam çıkıyor bu cümleden. Şöyle olabilir; "Yeni eklenen maddeyle kullanıcılar 14 gün içerisinde hiçbir mazeret göstermeden iTunes ve Apple Store'dan aldıkları ürünleri geri iade edebilecekler.
"...açıklamalı olarak iade isteğini sunabilecekler." Bunun yerine en azından "...açıklamalı olarak iade talebinde bulunabilecekler." diyebiliriz, kullanımı yaygın bir ifade kullanmış oluruz.
"Sistemin ABD'de den önce" Ufak bir yanlış.
Kolay gelsin, iyi çalışmalar.
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Okisht 4 yıl burakesan
burakesan

Dilciyim diye böyle oluyor herhalde, bazı şeyler gözüme fena çarpıyor;

"...özellikler Avrupalı kullanıcılar için." Özellikle?
"...gerekçe sunmada..." Sunmadan?
"Yeni eklenen madde de ise 14 gün içinde kullanıcıların herhangi bir gerekçe sunmada iTunes ve Appstore'dan aldığı ürünleri iade edebilecekleri eklenmiş durumda." "Yeni eklenen madde eklenmiş durumda" gibi bir anlam çıkıyor bu cümleden. Şöyle olabilir; "Yeni eklenen maddeyle kullanıcılar 14 gün içerisinde hiçbir mazeret göstermeden iTunes ve Apple Store'dan aldıkları ürünleri geri iade edebilecekler.
"...açıklamalı olarak iade isteğini sunabilecekler." Bunun yerine en azından "...açıklamalı olarak iade talebinde bulunabilecekler." diyebiliriz, kullanımı yaygın bir ifade kullanmış oluruz.
"Sistemin ABD'de den önce" Ufak bir yanlış.

Kolay gelsin, iyi çalışmalar.

Merhaba,

Bugün benim için biraz yoğun bir gün o yüzden bazı haberlerimi iyice kontrol edemeden yayınlamak durumunda kaldım. Hatalar için kusura bakmayın.
Hata gördüğünüz yerleri yeniden düzenledim. Yaşanan durum için tekrar kusura bakmayın bu konuda daha dikkatli olmaya çalışıyorum.

ilginiz için teşekkürler, iyi günler
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Deve Katili 4 yıl
Oyleyse 25 tl'lik itunes kart alirim 1000 tl'lik kullanirim
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chamicals2 4 yıl
yalnız single player oyunlar için acayip iyi olur bedevaya oynarız :D
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PsychicPower 4 yıl chamicals2
Yalnız işte bu şerefsizlik oluyor


Bence hiç de hoş bir gelişme olmamış, zaten kalitesi gayet yüksek olan Apple Store'da, geliştiricilere büyük darbeler indirebilecek ve suistimale çok açık bir uygulama olmuş. Umarım en azından bir iade sınırı getirirler de işin cılkını çıkarmazlar.
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