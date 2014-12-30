Apple, iTunes ve Appstore için Avrupa da 14 günlük iade süresi sunacak

Çevrimiçi hizmetlerden uygulama veya başka servisleri satın almak çok kolay hale getirilmiş durumda, fakat iade etmeye kalktığınızda işler değişebilir. Apple kullanıcılarının hatalı alımlarda iade işlemi için Apple ile iletişime geçmesi gerekiyor. Geri ödemelerde bir sorun yoktu fakat özellikle Avrupalı kullanıcılar için işler daha da kolaylaşacak gibi gözüküyor,
İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa gibi ülkelerde son iTunes sürümünde değişen kullanıcı hakları sözleşmesi göze çarpıyor. Yeni eklenen madde, 14 gün içinde kullanıcıların herhangi bir gerekçe sunmadan iTunes ve Appstore'dan aldığı ürünleri iade edebileceklerini içeriyor . Hediye olarak gönderilen ürünler maddeye dahil edilmemiş gözüküyor.
Müşteriden gelen iptal bildiriminin ardından 14 gün içinde Apple'ın ücreti iade etmesi gerekiyor. Dileyen kullanıcılar sorun bildir seçeneği ile Apple'ın Avrupa merkezine açıklamalı olarak iade isteğini talebinde bulunabilecekler, dileyenler iste eskisi gibi iTunes Destek ile geri iade isteyebilecekler. Sistemin ABD'den önce Avrupa'da hayata geçmesi, şirketin Avrupa Birliğinin sıkı tüketici hakları kurallarına uymak durumunda kaldığını gösteriyor.
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ccc cyanogen ccc
tabi ben haram diye yüklemiyorum o yollardan ama çoğu uygulamanın benzeri var
"...özellikler Avrupalı kullanıcılar için." Özellikle?
"...gerekçe sunmada..." Sunmadan?
"Yeni eklenen madde de ise 14 gün içinde kullanıcıların herhangi bir gerekçe sunmada iTunes ve Appstore'dan aldığı ürünleri iade edebilecekleri eklenmiş durumda." "Yeni eklenen madde eklenmiş durumda" gibi bir anlam çıkıyor bu cümleden. Şöyle olabilir; "Yeni eklenen maddeyle kullanıcılar 14 gün içerisinde hiçbir mazeret göstermeden iTunes ve Apple Store'dan aldıkları ürünleri geri iade edebilecekler.
"...açıklamalı olarak iade isteğini sunabilecekler." Bunun yerine en azından "...açıklamalı olarak iade talebinde bulunabilecekler." diyebiliriz, kullanımı yaygın bir ifade kullanmış oluruz.
"Sistemin ABD'de den önce" Ufak bir yanlış.
Kolay gelsin, iyi çalışmalar.
Merhaba,
Bugün benim için biraz yoğun bir gün o yüzden bazı haberlerimi iyice kontrol edemeden yayınlamak durumunda kaldım. Hatalar için kusura bakmayın.
Hata gördüğünüz yerleri yeniden düzenledim. Yaşanan durum için tekrar kusura bakmayın bu konuda daha dikkatli olmaya çalışıyorum.
ilginiz için teşekkürler, iyi günler
Bence hiç de hoş bir gelişme olmamış, zaten kalitesi gayet yüksek olan Apple Store'da, geliştiricilere büyük darbeler indirebilecek ve suistimale çok açık bir uygulama olmuş. Umarım en azından bir iade sınırı getirirler de işin cılkını çıkarmazlar.