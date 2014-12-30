Apple, iTunes ve Appstore için Avrupa da 14 günlük iade süresi sunacak





Çevrimiçi hizmetlerden uygulama veya başka servisleri satın almak çok kolay hale getirilmiş durumda, fakat iade etmeye kalktığınızda işler değişebilir. Apple kullanıcılarının hatalı alımlarda iade işlemi için Apple ile iletişime geçmesi gerekiyor. Geri ödemelerde bir sorun yoktu fakat özellikle Avrupalı kullanıcılar için işler daha da kolaylaşacak gibi gözüküyor,

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İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa gibi ülkelerde son iTunes sürümünde değişen kullanıcı hakları sözleşmesi göze çarpıyor. Yeni eklenen madde, 14 gün içinde kullanıcıların herhangi bir gerekçe sunmadan iTunes ve Appstore'dan aldığı ürünleri iade edebileceklerini içeriyor . Hediye olarak gönderilen ürünler maddeye dahil edilmemiş gözüküyor.Müşteriden gelen iptal bildiriminin ardından 14 gün içinde Apple'ın ücreti iade etmesi gerekiyor. Dileyen kullanıcılar sorun bildir seçeneği ile Apple'ın Avrupa merkezine açıklamalı olarak iade isteğini talebinde bulunabilecekler, dileyenler iste eskisi gibi iTunes Destek ile geri iade isteyebilecekler. Sistemin ABD'den önce Avrupa'da hayata geçmesi, şirketin Avrupa Birliğinin sıkı tüketici hakları kurallarına uymak durumunda kaldığını gösteriyor.