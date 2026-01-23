Xiaomi’nin fonladığı Ferrari esintili elektrikli spor otomobil Avrupa’ya geliyor: İşte fiyatı

Dış tasarımında Ferrari esintileri taşıyan ve 1974 yılının ikonik spor otomobili Lancia Stratos’u andıran SC01, retro hatları modern elektrikli performansıyla birleştiriyor. Araç, kama formundaki silüeti, kısa gövdesi ve yuvarlak arka stopları ile adeta klasik İtalyan spor otomobillerine güçlü bir gönderme niteliğinde.
Karbon fiber, alüminyum ve magnezyum gibi ileri teknoloji malzemelerle üretilen SC01, sadece 1.365 kg'lık ağırlığıyla dikkat çekiyor. 4.106 mm uzunluğa, 1.830 mm genişliğe ve yalnızca 1.170 mm yüksekliğe sahip olan model, 2.503 mm'lik aks mesafesiyle kompakt ama iddialı bir spor otomobil karakterine sahip. İç mekanda da ağırlığı düşük tutmak amacıyla hafif alkantara kaplamalar tercih edilmiş.
Sınırlı Üretim ve Fiyatlandırma
SC01 esasında tamamen Xiaomi tarafından geliştirilen bir model değil. Projenin arkasında Feng Xiaotong tarafından kurulan Tianjin Gongjiangpai Auto Technology şirketi var. Xiaomi ise bu projeye on milyonlarca yuan'lık yatırım yaparak destek veren ana yatırımcı konumunda. İlk kez 2022 yılında tanıtılan model bu süreçte birkaç kez isim değişikliği yaşadı.