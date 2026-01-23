Giriş
    Xiaomi’nin fonladığı Ferrari esintili elektrikli spor otomobil Avrupa’ya geliyor: İşte fiyatı

    Xiaomi destekli elektrikli spor otomobil SC01, Avrupa pazarında piyasaya sürülecek. İtalya’da montajlanacağı belirtilen 429 beygirlik model, Ferrari esintili tasarımıyla dikkat çekiyor.

    Xiaomi’nin fonladığı Ferrari tarzı spor otomobil Avrupa yolunda Tam Boyutta Gör
    Xiaomi otomotiv sektöründeki cesur hamleleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Çinli devin büyük yatırım desteği verdiği elektrikli spor otomobil SC01, yakında Avrupa pazarına adım atacak. Üstelik bu araç sadece Avrupa'da satışa sunulmakla kalmayacak Avrupa Birliği sınırları içinde, İtalya'da montajlanacak.

    Dış tasarımında Ferrari esintileri taşıyan ve 1974 yılının ikonik spor otomobili Lancia Stratos’u andıran SC01, retro hatları modern elektrikli performansıyla birleştiriyor. Araç, kama formundaki silüeti, kısa gövdesi ve yuvarlak arka stopları ile adeta klasik İtalyan spor otomobillerine güçlü bir gönderme niteliğinde.

    Xiaomi’nin fonladığı Ferrari tarzı spor otomobil Avrupa yolunda Tam Boyutta Gör
    SC01 sadece tasarımıyla değil, teknik verileriyle de yüksek performanslı bir spor otomobil olduğunu gösteriyor. 429 beygir gücündeki motoru sayesinde 0'dan 100 km/s hıza sadece 2.9 saniyede ulaşabilmekte. Çin pazarına yönelik teknik verilerde SC01'in 60 kWh kapasiteli bataryasıyla yaklaşık 500 km menzil sunduğu belirtiliyor. Bu değer WLTP döngüsünde ise 410 km seviyesinde.

    Karbon fiber, alüminyum ve magnezyum gibi ileri teknoloji malzemelerle üretilen SC01, sadece 1.365 kg'lık ağırlığıyla dikkat çekiyor. 4.106 mm uzunluğa, 1.830 mm genişliğe ve yalnızca 1.170 mm yüksekliğe sahip olan model, 2.503 mm'lik aks mesafesiyle kompakt ama iddialı bir spor otomobil karakterine sahip. İç mekanda da ağırlığı düşük tutmak amacıyla hafif alkantara kaplamalar tercih edilmiş.

    Xiaomi’nin fonladığı Ferrari tarzı spor otomobil Avrupa yolunda Tam Boyutta Gör

    Sınırlı Üretim ve Fiyatlandırma

    SC01 esasında tamamen Xiaomi tarafından geliştirilen bir model değil. Projenin arkasında Feng Xiaotong tarafından kurulan Tianjin Gongjiangpai Auto Technology şirketi var. Xiaomi ise bu projeye on milyonlarca yuan'lık yatırım yaparak destek veren ana yatırımcı konumunda. İlk kez 2022 yılında tanıtılan model bu süreçte birkaç kez isim değişikliği yaşadı.

    Xiaomi’nin fonladığı Ferrari tarzı spor otomobil Avrupa yolunda Tam Boyutta Gör
    Toplamda sadece 1.000 adet üretilecek olan bu elektrikli spor otomobilin muhtemel fiyatı da belli oldu. Çin pazarında yaklaşık 28.200 euro (229.800 yuan) gibi oldukça erişilebilir bir fiyata satılan SC01, Avrupa'da yaklaşık 60-62 bin euro bandından satışa sunulacak. SC01, Xiaomi'nin otomotiv dünyasında ne kadar iddialı olduğunun en somut kanıtlarından biri olarak görülüyor.
