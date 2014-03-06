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Apple, iWatch ile Siri'ye daha fazla yetenek kazandıracak

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
4,2b
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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Apple, iWatch ile Siri'ye daha fazla yetenek kazandıracak

iWatch konusunda kapalı kapılar arkasında yoğun çalışmalar yaptığı ve akıllı saat deneyimini arttıracak yenilikler üzerinde çalıştığı bilinen Apple, iWatch kapsamında Siri’yi daha yetenekli hale getirmeyi hedefliyor.

The Information’da yayınlanan son habere göre Apple, iWatch’ın küçük ekranının çeşitli konularda getireceği zorluğu Siri ile yenmeyi hedefliyor. Apple, bunu ise Siri’nin 3.parti uygulamalara daha kolay ve güçlü destek vermesiyle yapacak.

Örneğin şu anda Siri, Wolfram Alpha’yı kullanarak çeşitli bilimsel sorulara cevap verebiliyor ya da OpenTable üzerinden restaurantlarda rezervasyon yapabiliyor. Ancak Siri’nin bunları yapabilmesinin arkasında Apple’ın Wolfram Alpha ve OpenTable ile detaylı bir iş ortaklığı yapması yatıyor. Fakat Apple, iWatch ile bu süreci daha kolaylaştırmak istiyor.

Şöyle ki bir geliştirici, özelleşmiş API’yi kullanarak uygulamasının fonksiyonlarını, kullanıcıların sadece Siri’ye sesli komut vererek yapmasını sağlayacak. Böylelikle Siri, herhangi bir detaylı iş ortaklığına gerek duymadan, birçok yetenekle zenginleştirilebilecek.

Örneğin şu anda Siri’nin yapamadığı “araç kiralama”, “mesajı cevapladıktan sonra sil”, “Booking.com’dan, şu tarihteki İstanbul ziyaretim için, otel araştır ve oda rezervasyonu yap” gibi fonksiyonları, sesli olarak Siri ile yapabilmek mümkün olacak.

The Information’ın iWatch hakkında söyledikleri bununla sınırlı değil. İddiaya göre Apple, iWatch üzerinde kullanıcının hareketlerine uygun arayüzü, kullanıcının herhangi bir giriş yapmasına gereksinim duymadan, otomatik olarak  gösterecek teknolojiyi iWatch’a entegre edecek. Örnek vermek gerekirse, bir kullanıcı hafif tempolu koşuya başladığı an iWatch’ın ekranında otomatik olarak yerleşik gelen koşu arayüzü gösterilmeye başlanacak.

Daha gelişmiş akıllı saat deneyimi sağlayabilmek ve biyometrik özelliklerle zenginleştirmek istendiği için lansmanı ertelendiği kaynaklarca ifade edilen iWatch’ın, 2014 sonu ya da en geç 2015 başında tanıtılması bekleniyor.


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thestell 5 yıl en beğenilen
Gerçekten resimdeki gibi olacaksa appleı tebrik etmek lazım.

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ynal 5 yıl
Hakikaten mükemmel bir tasarım umarım örtüşür.
Siri ye Türkçe dil desteği istiyoruz!!!
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okan_cehapelioglu 5 yıl
siri Türkçe olmazsa bi anlamı olmaz
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Face Of Melinda 5 yıl
Siri'yi türkçe yaparlar umarım.Saatin tasarım iyi.Özelliklerinin de iyi olacağını düşünüyorum.
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karantina61 5 yıl
Sene 2014 olmuş hala siri ye Türkçe gelmemiş. Saatte siri olsa ne yazar.
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SahiNN1 5 yıl
tasarım gerçekten çok güzel
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hesap34 5 yıl
anca reklam apple ın yıllardır yaptığı şey fotoğraflara aldanmayın 3-4 seneden önce gelmez böyle saatler.
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StyleSlayer 5 yıl
tasarim baya güzel.
eğer bu tasarim ile cıkarsa samsung fanboylari gear fitten çaldilar derse sasirmam.
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seven_7343 5 yıl
herkes hem fikir galiba resimdeki tasarım harika.akıllı saatlere sıcak bakmamı sağladı.
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deadric 5 yıl
Apple fanı değilim ama bu tasarım bir harika dostum.
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kımyasal 5 yıl
Apple diğer şirketler gibi ''deneme'' sürümü misali bir ürün sunmaz ve sunmayacaktır büyük ihtimal.Çok farklı ve güzel bir ürün çıkarırsa akıllı saat platformunda da öncü olacaktır.
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kimi_raikonen 5 yıl
resimdeki tasarım çok güzel ama direk bayanlara hitap ediyor bence.bir erkek olarak bunu alıp takmam.
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kucukyenici 5 yıl kimi_raikonen
Bir boy küçüğü ile bayanlar küpe şeklinde kulağa takabilir. :-)
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prisonerofazkaban 5 yıl
apple ın yaptığı saat tutar.
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