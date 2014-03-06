Apple, iWatch ile Siri'ye daha fazla yetenek kazandıracak

iWatch konusunda kapalı kapılar arkasında yoğun çalışmalar yaptığı ve akıllı saat deneyimini arttıracak yenilikler üzerinde çalıştığı bilinen Apple, iWatch kapsamında Siri’yi daha yetenekli hale getirmeyi hedefliyor.

The Information’da yayınlanan son habere göre Apple, iWatch’ın küçük ekranının çeşitli konularda getireceği zorluğu Siri ile yenmeyi hedefliyor. Apple, bunu ise Siri’nin 3.parti uygulamalara daha kolay ve güçlü destek vermesiyle yapacak.

Örneğin şu anda Siri, Wolfram Alpha’yı kullanarak çeşitli bilimsel sorulara cevap verebiliyor ya da OpenTable üzerinden restaurantlarda rezervasyon yapabiliyor. Ancak Siri’nin bunları yapabilmesinin arkasında Apple’ın Wolfram Alpha ve OpenTable ile detaylı bir iş ortaklığı yapması yatıyor. Fakat Apple, iWatch ile bu süreci daha kolaylaştırmak istiyor.

Şöyle ki bir geliştirici, özelleşmiş API’yi kullanarak uygulamasının fonksiyonlarını, kullanıcıların sadece Siri’ye sesli komut vererek yapmasını sağlayacak. Böylelikle Siri, herhangi bir detaylı iş ortaklığına gerek duymadan, birçok yetenekle zenginleştirilebilecek.

Örneğin şu anda Siri’nin yapamadığı “araç kiralama”, “mesajı cevapladıktan sonra sil”, “Booking.com’dan, şu tarihteki İstanbul ziyaretim için, otel araştır ve oda rezervasyonu yap” gibi fonksiyonları, sesli olarak Siri ile yapabilmek mümkün olacak.

The Information’ın iWatch hakkında söyledikleri bununla sınırlı değil. İddiaya göre Apple, iWatch üzerinde kullanıcının hareketlerine uygun arayüzü, kullanıcının herhangi bir giriş yapmasına gereksinim duymadan, otomatik olarak gösterecek teknolojiyi iWatch’a entegre edecek. Örnek vermek gerekirse, bir kullanıcı hafif tempolu koşuya başladığı an iWatch’ın ekranında otomatik olarak yerleşik gelen koşu arayüzü gösterilmeye başlanacak.

Daha gelişmiş akıllı saat deneyimi sağlayabilmek ve biyometrik özelliklerle zenginleştirmek istendiği için lansmanı ertelendiği kaynaklarca ifade edilen iWatch’ın, 2014 sonu ya da en geç 2015 başında tanıtılması bekleniyor.