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Apple ile Samsung arasındaki patent savaşında 2.raund başlıyor

5 yıl
7,4b
1
25
Operatörler - Kurumsal Haberler
Shady
Haber Editörü
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Apple ile Samsung arasındaki patent savaşında 2.raund başlıyor

Teknoloji dünyasının iki önemli ismi Apple ile Samsung arasında uzun yıllardır süren patent savaşlarında 2.raundun başlamasına kısa bir süre kala her iki firmada mahkemeye ihlal edildiğini iddia ettikleri patentleri ve cihazları sundu.

Mahkemeye sunulan son dilekçelere göre Apple, Samsung'un kendisine ait 5 patenti 9 farklı cihazında ihlal ettiğini iddia ederken; Samsung ise Apple'ı 4 patentini 10 farklı cihazda ihlal etmekle suçluyor.

Davaya konu olacak olan patentler ve cihazlar şöyle:

Apple

  • Patentler
    • U.S. Patent No. 5,946,647: Bilgisayar tarafından oluşturulan veri içerisindeki yapı üzerinde eylem gerçekleştirmek için sistem ve yöntem - 9.İstem
    • U.S. Patent No. 6,847,959: Bilgisayar sistemi içerisinde bilginin yeniden çıkarılması için evrensel arayüz - 25.İstem
    • U.S. Patent No. 7,761,414: Cihazlar arasında asenkron verinin senkronizasyonu - 20.İstem
    • U.S. Patent No. 8,046,721: Kilit kaldırma görseli üzerinde parmak hareketleri ile cihazın kilidini açma - 8.İstem
    • U.S. Patent No. 8,074,172: Kelime önerisi için sistem, yöntem ve grafiksel kullanıcı arayüzü - 18.İstem
  • Cihazlar
    • Admire
    • Galaxy Note
    • Galaxy Note II
    • Galaxy S II
    • Galaxy S II Epic 4G Touch
    • Galaxy S II Skyrocket
    • Galaxy S III
    • Galaxy Tab 2 10.1
    • Stratosphere

Samsung

  • Patentler
    • U.S. Patent No. 7,756,087: Gelişmiş bir uydu bağlantısı veri kanalını destelemek için mobil iletişim sisteminde planlanmamış iletim yapılabilmesini sağlayan yöntem ve cihaz - 10.İstem
    • U.S. Patent No. 7,551,596: Mobil iletişim sisteminde üst bağlantı paket veri hizmetindeki kontrol bilgilerinin sinyalizasyonu için yöntem ve cihaz 13.İstem
    • U.S. Patent No. 6,226,449: Sayısal fotoğraf ve konuşmanın kaydedilmesi ve çoğaltılması için cihaz - 27.İstem
    • U.S. Patent No. 5,579,239: Uzaktan video iletim sistemi - 1 ve 15.İstem
  • Cihazlar
    • iPhone 4
    • iPhone 4S
    • iPhone 5
    • iPad 2
    • iPad 3
    • iPad 4
    • iPad Mini
    • iPod Touch (5G)
    • iPod Touch (4G)
    • MacBook Pro

İlk davanın devamı olarak nitelendirilen bu davanın ilk duruşması 31 Mart'ta yapılacak. Bu davadan önce ise Apple CEO Tim Cook ile Samsung Electronics CEO Oh-Hyun Kwon, 19 Şubat'ta bir araya gelecek. İki CEO, avukatlarında da hazır bulunacağı toplantıda son yaşanan patent davalarını masaya yatıracak.


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What a Goal 5 yıl en beğenilen
"U.S. Patent No. 8,046,721: Kilit kaldırma görseli üzerinde parmak
hareketleri ile cihazın kilidini açma - 8.İstem"

Telefonu neremizle açalım Apple ?
"U.S. Patent No. 8,046,721: Kilit kaldırma görseli üzerinde parmakhareketleri ile cihazın kilidini açma - 8.İstem"Telefonu neremizle açalım Ap...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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antonidas 5 yıl
apple'ın patentleri de komikmiş
Şunları unutmuşlar: telefondaki fiziksel tuşun üzerinde parmağın 3 saniye tutularak telefonun açma işleminin gerçekleştirilmesi.
Telefondaki fiziksel tuşlar kullanılarak cihazın ses düzeyinin arttıtılması veya azaltılması.
cihazın ayrı bir alet ile herhangi bir enerji kaynağına bağlanarak, cihaza enerji transfer edilmesi.
cihaza kamera konularak anlık görüntü alınması veya uzun süreli görüntü kaydı yapılması.
cihazı herhangi bir kişisel bilgisayara bağlanarak cihaza içerik gönderilmesi veya cihazdan içerik aktarılması.
cihazın herhangi bir mobil şebekeyi kullanarak karşılıklı ses görüşmesine imkan sağlama teknolojisi.
Cihazın yine bir mobil şebeke aracılığıyla yazılı içeriği başka bir alıcıyı cihaza gönderilmesini sağlayan teknoloji.
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Deleted_User-01 5 yıl antonidas
antonidas

apple'ın patentleri de komikmiş
Şunları unutmuşlar: telefondaki fiziksel tuşun üzerinde parmağın 3 saniye tutularak telefonun açma işleminin gerçekleştirilmesi.
Telefondaki fiziksel tuşlar kullanılarak cihazın ses düzeyinin arttıtılması veya azaltılması.
cihazın ayrı bir alet ile herhangi bir enerji kaynağına bağlanarak, cihaza enerji transfer edilmesi.
cihaza kamera konularak anlık görüntü alınması veya uzun süreli görüntü kaydı yapılması.
cihazı herhangi bir kişisel bilgisayara bağlanarak cihaza içerik gönderilmesi veya cihazdan içerik aktarılması.
cihazın herhangi bir mobil şebekeyi kullanarak karşılıklı ses görüşmesine imkan sağlama teknolojisi.
Cihazın yine bir mobil şebeke aracılığıyla yazılı içeriği başka bir alıcıyı cihaza gönderilmesini sağlayan teknoloji.














SESLİ GÜLDÜM


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Smile Man 5 yıl
Kim ne derse desin apple :D
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Leo Minor 5 yıl
Firmalar patentlerini birbirleriyle paylaşsa teknoloji 20 yıl ilerleyecek. Ne cimri herifler adamların amacı para hiç bir zaman hizmet olmamış bu gidişle olmayacak da. Aman teknoloji ucuzlamasın paramız azalmasın tek dertleri bu.
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daedlus 5 yıl
Lanet olası patent yüzünden Exynos işlemcili teller LTE desteklemiyor
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Limon- 5 yıl
Aslında bıraksalar şu patentleri,ne süper telefonlar çıkar.
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giogo 5 yıl
Keşke birbirleriyle bu şekilde patent davalarına girmeseler.Sonuç olarak şu zamanda ne kadar hassas davranırsan davran illa bir özelliğin başka bir firmaya ait patentli bir özellik olma ihtimali çok yüksek.Herşeyi tamamen kendi teknolojinle yapmaya çalışsanda çok vakit kaybedersin.
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Zelas 5 yıl
Kangal alir
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carter 5 yıl
Birbirlerini yesinler.
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General. 5 yıl
Samsung ve Apple'ın Avukatı olmak varmış adamlar parayı kırıyor.
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kaan262626 5 yıl
Yeni cihazlar çıktıkça bunlar daha çok rastlayacağız.
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daedlus 5 yıl General.
web101
Samsung ve Apple'ın Avukatı olmak varmış adamlar parayı kırıyor.


Keşke bu iki firmadan birinde çalışan bir mühendis olsam,başka bir isteğim olacağını sanmıyorum.
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EmreTheBand 5 yıl
Samsjngun Patentlere bak bide Appleinkilere
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Juanito Perez 5 yıl
HAYDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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What a Goal 5 yıl en beğenilen
"U.S. Patent No. 8,046,721: Kilit kaldırma görseli üzerinde parmak
hareketleri ile cihazın kilidini açma - 8.İstem"

Telefonu neremizle açalım Apple ?
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Balawitz 5 yıl What a Goal
YWNWA
"U.S. Patent No. 8,046,721: Kilit kaldırma görseli üzerinde parmak
hareketleri ile cihazın kilidini açma - 8.İstem"

Telefonu neremizle açalım Apple ?

O patenti gordugum gibi yorumlara bakayim kesin bu patent hakkinda yorum yazmislardir dedim. Yanilmamisim. Bu patentleri de kim veriyorsa masallah ota b.ka patent vermisler
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