Apple ile Samsung arasındaki patent savaşında 2.raund başlıyor

Teknoloji dünyasının iki önemli ismi Apple ile Samsung arasında uzun yıllardır süren patent savaşlarında 2.raundun başlamasına kısa bir süre kala her iki firmada mahkemeye ihlal edildiğini iddia ettikleri patentleri ve cihazları sundu.

Mahkemeye sunulan son dilekçelere göre Apple, Samsung'un kendisine ait 5 patenti 9 farklı cihazında ihlal ettiğini iddia ederken; Samsung ise Apple'ı 4 patentini 10 farklı cihazda ihlal etmekle suçluyor.

Davaya konu olacak olan patentler ve cihazlar şöyle:

Apple

Patentler U.S. Patent No. 5,946,647: Bilgisayar tarafından oluşturulan veri içerisindeki yapı üzerinde eylem gerçekleştirmek için sistem ve yöntem - 9.İstem U.S. Patent No. 6,847,959: Bilgisayar sistemi içerisinde bilginin yeniden çıkarılması için evrensel arayüz - 25.İstem U.S. Patent No. 7,761,414: Cihazlar arasında asenkron verinin senkronizasyonu - 20.İstem U.S. Patent No. 8,046,721: Kilit kaldırma görseli üzerinde parmak hareketleri ile cihazın kilidini açma - 8.İstem U.S. Patent No. 8,074,172: Kelime önerisi için sistem, yöntem ve grafiksel kullanıcı arayüzü - 18.İstem

Cihazlar Admire Galaxy Note Galaxy Note II Galaxy S II

Galaxy S II Epic 4G Touch Galaxy S II Skyrocket Galaxy S III Galaxy Tab 2 10.1 Stratosphere



Samsung

Patentler U.S. Patent No. 7,756,087: Gelişmiş bir uydu bağlantısı veri kanalını destelemek için mobil iletişim sisteminde planlanmamış iletim yapılabilmesini sağlayan yöntem ve cihaz - 10.İstem U.S. Patent No. 7,551,596: Mobil iletişim sisteminde üst bağlantı paket veri hizmetindeki kontrol bilgilerinin sinyalizasyonu için yöntem ve cihaz 13.İstem U.S. Patent No. 6,226,449: Sayısal fotoğraf ve konuşmanın kaydedilmesi ve çoğaltılması için cihaz - 27.İstem U.S. Patent No. 5,579,239: Uzaktan video iletim sistemi - 1 ve 15.İstem

Cihazlar iPhone 4 iPhone 4S iPhone 5 iPad 2 iPad 3 iPad 4 iPad Mini iPod Touch (5G) iPod Touch (4G) MacBook Pro



İlk davanın devamı olarak nitelendirilen bu davanın ilk duruşması 31 Mart'ta yapılacak. Bu davadan önce ise Apple CEO Tim Cook ile Samsung Electronics CEO Oh-Hyun Kwon, 19 Şubat'ta bir araya gelecek. İki CEO, avukatlarında da hazır bulunacağı toplantıda son yaşanan patent davalarını masaya yatıracak.