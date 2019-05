Wonder Woman gişedeki yolculuğuna rekor ile başladı

Çizgi roman dünyasının en sevilen kadın kahramanlarından Wonder Woman, yıllar sonra nihayet kendi filmi ile sinemaseverlerin karşısına çıktı. Man of Steel ile başlayan DC sinematik evreninin dördüncü filmi olan Wonder Woman, geçtiğimiz cuma günü vizyona girdi. Filmi erkenden izleme şansı yakalayan sinema eleştirmenleri tarafından oldukça beğenilen film, sinemaseverler tarafından da ilgiyle karşılandı.

Filmlerin gişede nasıl bir performans sergileyeceğini hesaplayan tracking şirketleri Wonder Woman'ın vizyondaki ilk haftasonunda 65 milyon dolar hasılat elde etmesini öngörmüştü. Eleştirmenlerden gelen olumlu tepkilerin ardından tracking şirketleri son günlerde bu tahminlerini 90 milyon dolara kadar çıkarmışlardı. Ne var ki Wonder Woman gişedeki ilk haftasonunda en iyimser beklentilerin bile üzerine çıkmayı başardı.

Wonder Woman, vizyondaki ilk haftasonunda sadece ABD'de 103.1 milyon dolar hasılata ulaştı. Özellikle kadınlar tarafından yoğun ilgiyle karşılanan film, böylece yeni bir rekora imza attı. Patty Jenkins tarafından yönetilen Wonder Woman, Fifty Shades of Grey'i geride bırakarak bir kadın tarafından yönetilen filmler arasında en iyi açılış haftasonu rekorunu ele geçirdi.

Film ayrıca kahramanların ortaya çıkış (orijin) hikayelerini anlatan süper kahraman filmleri arasında da üst sıralarda yer aldı. Wonder Woman; Deadpool, Man of Steel ve Spider-Man'in gerisinde kalsa da ilk Iron Man filmini geride bırakarak büyük bir başarıya imza attı.

Sadece ABD'de değil tüm dünyada ilgiyle karşılanan Wonder Woman, ABD dışında 122.5 milyon dolar hasılat elde etti. Böylece filmin ilk haftasonunda dünya genelindeki hasılatı 223 milyon dolara ulaştı.

http://deadline.com/2017/06/wonder-woman-captain-underpants-weekend-box-office-opening-1202106462/