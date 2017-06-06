Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Wonder Woman gişedeki yolculuğuna rekor ile başladı

Geçtiğimiz cuma günü gösterime giren Wonder Woman, tüm dünyada sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılantı. Gişede beklentilerin üzerine çıkan film vizyondaki yolculuğuna rekor ile başladı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
7,2b
1
34
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Çizgi roman dünyasının en sevilen kadın kahramanlarından Wonder Woman, yıllar sonra nihayet kendi filmi ile sinemaseverlerin karşısına çıktı. Man of Steel ile başlayan DC sinematik evreninin dördüncü filmi olan Wonder Woman, geçtiğimiz cuma günü vizyona girdi. Filmi erkenden izleme şansı yakalayan sinema eleştirmenleri tarafından oldukça beğenilen film, sinemaseverler tarafından da ilgiyle karşılandı.
Filmlerin gişede nasıl bir performans sergileyeceğini hesaplayan tracking şirketleri Wonder Woman'ın vizyondaki ilk haftasonunda 65 milyon dolar hasılat elde etmesini öngörmüştü. Eleştirmenlerden gelen olumlu tepkilerin ardından tracking şirketleri son günlerde bu tahminlerini 90 milyon dolara kadar çıkarmışlardı. Ne var ki Wonder Woman gişedeki ilk haftasonunda en iyimser beklentilerin bile üzerine çıkmayı başardı.
Wonder Woman, vizyondaki ilk haftasonunda sadece ABD'de 103.1 milyon dolar hasılata ulaştı. Özellikle kadınlar tarafından yoğun ilgiyle karşılanan film, böylece yeni bir rekora imza attı. Patty Jenkins tarafından yönetilen Wonder Woman, Fifty Shades of Grey'i geride bırakarak bir kadın tarafından yönetilen filmler arasında en iyi açılış haftasonu rekorunu ele geçirdi.
Film ayrıca kahramanların ortaya çıkış (orijin) hikayelerini anlatan süper kahraman filmleri arasında da üst sıralarda yer aldı. Wonder Woman; Deadpool, Man of Steel ve Spider-Man'in gerisinde kalsa da ilk Iron Man filmini geride bırakarak büyük bir başarıya imza attı.
Sadece ABD'de değil tüm dünyada ilgiyle karşılanan Wonder Woman, ABD dışında 122.5 milyon dolar hasılat elde etti. Böylece filmin ilk haftasonunda dünya genelindeki hasılatı 223 milyon dolara ulaştı.

http://deadline.com/2017/06/wonder-woman-captain-underpants-weekend-box-office-opening-1202106462/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
mamileite 2 yıl en beğenilen
Her yeni çıkan film rekor mu kırıyor anlamadımki
Yanıtla +31
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Karargaht 2 yıl
Adamlarda tarih yok, gelenek yok, görenek yok. Sahip oldukları tek şey para. Parayla tarih yazıyorlar. Hollywood artık bitmiştir. Tamamen bir kısır döngü içine girdiler, eski filmleri yeniden çekip duruyorlar. Bu film onlardan biri olmasa bile, sonununu tahmin etmek hiç zor değil. Dünyayı kurtaran adamlar bitti sıra kadınlarına geldi...
Adamlarda tarih yok, gelenek yok, görenek yok. Sahip oldukları tek şey para. Parayla tarih yazıyorlar. Hollywood artık bitmiştir. Tamamen bir kısır döngü içine ...
Devamını Gör
3 Yanıt Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 2 yıl Karargaht
Yuh yani. Amerika topraklari 90 bin yillik insan tarihi vardir ...
en.wikipedia.org/...
Merak etme tarihi bircok filmleri vardir ....
en.wikipedia.org/...
imdb.com/...
imdb.com/...
Film ilk gun izleyenlerdenim. Film de Kizilderili biri var atalarinin ugradigi zulumlerden bile bahsediliyor ....
Asil tarih olmayan ama zengin bir tarihi olan su ayak bastigin topraklardakilerdir ...
Turkiye topraklarinda nice tarihi olaylar filmlere hak ediyorken Turkiye Amerika nin filmlerinden araklanmis herturden tarihi filmleri biliyoruz ...
Elestirdigini sandigin sey aslinda cizgi roman kahraminlarindan sadece biridir ...
Bu topraklarda da cizgi roman ozgun bu topraklara has ne var ? Cevap : YOK ! ...
Hollywood bitti diyen bir sensin varsin senin gibi lafta dese ne olur ? Hollywood dinamik herzaman cesitliligi ve rekabeti vardir.
Turkiye den bircok oyuncu hatta tiyatrocu hayali Amerika dir Hollywood Broadway vs dir ...
Yuh yani. Amerika topraklari 90 bin yillik insan tarihi vardir ...en.wikipedia.org/...Merak etme tarihi bircok filmleri vardir ....
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
odeon99 2 yıl
Filmi sırf Gal Gadot için bile izlerim

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hirotaro 2 yıl
Bence güzel bir filmdi . Millette eleştirmen kesilmiş .Ne olacak sizin bu hiçbir şeyi beğenmeyen EGONUZ
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ardicli2000 2 yıl
Beğenmedim açıkçası. Klişelerin dışına çıkamamış sadece güzel görsel efektleriyle dikkat çekmek isteyen bir film olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Macella 2 yıl
klişelerle dolu bir filmdi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BlindGuardianNN 2 yıl
Çizgi roman dünyasının en sevilen kadın kahramanlarından Wonder Woman, yıllar sonra nihayet kendi filmi ile sinemaseverlerin karşısına çıktı. Man of Steel ile başlayan DC sinematik evreninin dördüncü filmi olan Wonder Woman, geçtiğimiz cuma günü vizyona girdi. Filmi erkenden izleme şansı yakalayan sinema eleştirmenleri tarafından oldukça beğenilen film, sinemaseverler tarafından da ilgiyle karşılandı.

Filmlerin gişede nasıl bir performans sergileyeceğini hesaplayan tracking şirketleri Wonder Woman'ın vizyondaki ilk haftasonunda 65 milyon dolar hasılat elde etmesini öngörmüştü. Eleştirmenlerden gelen olumlu tepkilerin ardından tracking şirketleri son günlerde bu tahminlerini 90 milyon dolara kadar çıkarmışlardı. Ne var ki Wonder Woman gişedeki ilk haftasonunda en iyimser beklentilerin bile üzerine çıkmayı başardı.

-her konuda olduğu gibi yeterk iişin içinde karı olsun ;=)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
__BadblooD__ 2 yıl
Sanirim ben gibi yuksek puana aldirip sinemaya kosanlar kirdirdi o kadar rekoru, uzun suredir izledigim en dandik filmdi, bu kadar cheesy dialog ve klise sahneyi en son suicide squad izledigimde gormustum.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aycibin 2 yıl
filmde akla takılan mantık hatalarından biri thor gibi yarı tanrı biri tüfek kurşunundan yaralanıyorda da mı kalkan kullanıyor?
bir de resimdeki kıyafetle kılıcı nasıl giydiğini merak edenlere biri şu alttaki linkte açıklamış.tıklayın görün
store.donanimhaber.com/...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cosica 2 yıl aycibin
aycibin
filmde akla takılan mantık hatalarından biri thor gibi yarı tanrı biri tüfek kurşunundan yaralanıyorda da mı kalkan kullanıyor?
bir de resimdeki kıyafetle kılıcı nasıl giydiğini merak edenlere biri şu alttaki linkte açıklamış.tıklayın görün
store.donanimhaber.com/...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


bana gerçekçi gelmedi açıklama. kılıncı o şekilde sokarsan dilim dilim doğrar karpuzu. watermelon slice olur.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cilehta 2 yıl aycibin
aycibin
filmde akla takılan mantık hatalarından biri thor gibi yarı tanrı biri tüfek kurşunundan yaralanıyorda da mı kalkan kullanıyor?
bir de resimdeki kıyafetle kılıcı nasıl giydiğini merak edenlere biri şu alttaki linkte açıklamış.tıklayın görün
store.donanimhaber.com/...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Cheritto 2 yıl
Geçmişte geleceğin vizyonu vardı gelecekte de geçmişin vizyonu var. Gerçek film kalitesini arayanlar bunu böyle bilsin

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mavizaman 2 yıl
sıktı bu tarz filmler temcit pilavı gibi birbirinin kopyası.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +116 Domatore +113 Galatas4ray +104 Tugrul_512bit +86 Mutlak.Sıfır +81 Fenomenon +80 astegon +79 deoks +78 sistemli adam +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7230 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Wonder Woman, sinema ve
8 etiket daha çizgi roman dc sinematik evreni DC Comics wonder woman gişe Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Infinitum Nihil MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Google Fotoğraflar 1 milyar indirme sayısına ulaştı 2 yıl Nihayet! AMD Ryzen için Mini-ITX anakart 2 yıl Digiturk beIN CONNECT incelemesi "Digiturk abonelerine ücretsiz dizi-film arşivi" 2 yıl Hyperloop'un Avrupa'daki 9 aday rotası belli oldu 2 yıl Android ve iOS'ta YouTube videoları nasıl arka planda oynatılır? 2 yıl Yapay fotosentez ile güneş ışınlarından hidrojen yakıt elde edildi 2 yıl Amazon akıllı telefon pazarına geri dönüyor 2 yıl 8GB RAM'li ilk telefon Asus ZenFone AR, 14 Haziran'da çıkabilir 2 yıl Uber, cinsel istismar suçlamasıyla yirmiden fazla çalışanını kovdu 2 yıl WhatsApp fotoğraflarına filtreler geliyor 2 yıl En son teknolojiyi barındırıyor ancak kullanamıyor! 2 yıl Samsung Galaxy Note 8'in tasarım eskizi ortaya çıktı 2 yıl Ryzen işlemcili HP Omen oyuncu bilgisayarları duyuruldu 2 yıl Samsung Galaxy J3, Galaxy J5 ve Galaxy J7 (2017) resmen tanıtıldı 2 yıl Chrome 59 kullanıma sunuldu 2 yıl Asus Maximus IX Extreme incelemesi "Maximus serisi sıvı soğutmayla buluştu" 2 yıl Nörolojik rahatsızlıklar implanta gerek olmadan tedavi edilebilir 2 yıl Samsung’un SmartThings uygulaması yenilendi 2 yıl iOS 11 nasıl görünecek? Hangi cihazlara yüklenebilecek? 2 yıl Samsung Galaxy A4 geliyor 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Wonder Woman gişedeki yolculuğuna rekor ile başladı Sonraki App Store tamamen yenilendi 2 yıl Yeni iPad Pro fiyatları belli oldu 2 yıl Monument Valley 2 sadece iOS için indirmeye sunuldu 2 yıl AMD Radeon Pro Vega resmiyet kazandı 2 yıl Apple, WWDC 2017'de kıyametin videosunu izletti 2 yıl Tim Cook ile iPad Pro 10.5 ve iPad AR, iOS 11 ön inceleme 2 yıl Apple, MacBook serisini Intel Kaby Lake işlemcilerle güncelledi 2 yıl Apple HomePod ön inceleme | Apple'dan akıllı hoparlör 2 yıl Yeni iMac Pro | 18 çekirdekli işlemci AMD VEGA GPU 2 yıl Macbook Pro için harici AMD RX 580 | Thunderbolt ekran kartı kutusu 2 yıl MacOS High Sierra duyuruldu 2 yıl 10.5 inçlik iPad Pro’ya merhaba deyin 2 yıl Apple’dan Siri destekli akıllı hoparlör: HomePod 2 yıl Apple, watchOS 4'ü sahneye çıkardı 2 yıl iOS 11 karşınızda 2 yıl Apple, yeni nesil iMac'i tanıttı 2 yıl Tamamen elektrikli spor otomobili Tomahawk, 2018'de üretime başlanıyor 2 yıl Samsung, 3.5 kat daha fazla pikselli sanal gerçeklik ekranını sergiledi 2 yıl Huawei Honor 9, 12 Haziran'da tanıtılacak 2 yıl 32-bit uygulamalar, App Store’un arama sonuçlarından kaldırıldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim