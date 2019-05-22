Apple’ın 2013 yılında Tesla’yı satın almak için teklif verdiği ortaya çıktı

Apple’ın elektrikli otomotiv alanında bir şekilde rekabetin bir parçası olacağına dair söylentiler uzun zamandır devam ediyor. Firmanın elektrikli araç üreticilerine bir teknoloji parçası mı satacağı yoksa kendi arabasını mı üreteceği bilinmese de ortaya çıkan raporda, 2013 yılında Apple’ın Tesla’yı satın almak için hisse başı 240 dolar teklif ettiği ifade ediliyor.

Roth Capital Partners yatırım firmasında uzman analist olan Craig Irwin’in kaynaklarına göre, 2013 yılında Tesla’yı satın almak için ciddi şekilde teklif veren Apple, şirketin her bir hissesine 240 dolar bedel biçti. Irwin, haberin kaynağına tamamen güveniyor fakat teklifin resmi olarak kağıda dökülme aşamasına geçip geçmediğinden emin değil.

27,4 milyar dolar değerindeydi. Şimdi ise Tesla hisseleri 203 dolar seviyesinde işlem görüyor, yani Apple’ın teklifinden çok daha aşağıda. Tesla, 31 Ocak 2013’te 114,5 milyon hisseye sahipti ve bu sayı yıl içinde arttı. O zaman için Apple’ın teklifideğerindeydi. Şimdi ise Tesla hisseleriseviyesinde işlem görüyor, yani Apple’ın teklifinden çok daha aşağıda.

Tesla’nın sahip olduğu altyapı ve teknolojiler, Apple’ın Titan projesinde şüphesiz gelişim sağlayacak olsa da firmanın bu alanda bir hamle yapıp yapmayacağı hâlâ belirsiz.

LiDAR adı verilen ve basitçe radarın lazerle çalışan hâli diyebileceğimiz donanımları daha küçük, daha ucuz ve daha kolay seri üretilir hâle getirmeye çalışıyor. Bu sensörler firmaya göre 100 bin dolara ulaşan mâliyetlerine rağmen seri üretim araçlarda kullanım için hâlâ çok büyük ve hata yapmaya müsait. Rapora göre Apple’ın hedefi bu alanda hedefi büyük koyup devrimsel bir tasarım oluşturmak. Tesla’nın LiDAR’lara bakışı ise tamamen olumsuz, En son raporlara göre Apple,adı verilen ve basitçe radarın lazerle çalışan hâli diyebileceğimiz donanımları daha küçük, daha ucuz ve daha kolay seri üretilir hâle getirmeye çalışıyor. Bu sensörler firmaya göre 100 bin dolara ulaşan mâliyetlerine rağmen seri üretim araçlarda kullanım için hâlâ çok büyük ve hata yapmaya müsait. Rapora göre Apple’ın hedefi bu alanda hedefi büyük koyup devrimsel bir tasarım oluşturmak. Tesla’nın LiDAR’lara bakışı ise tamamen olumsuz, Elon Musk’a göre bu sensörleri kullanan firmalar kaybetmeye mahkum.

https://www.macrumors.com/2019/05/21/apple-tesla-serious-acquisition-bid/

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