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Apple’ın 2013 yılında Tesla’yı satın almak için teklif verdiği ortaya çıktı

CNBC'de konuşan uzman yatırımcı ve kaynaklarına göre 2013 yılı civarında Apple, Tesla'yı satın almak için çok da resmi olmayan bir şekilde toplam 27,4 milyar dolarlık bir teklif verdi.
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Otomobil Teknolojileri
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Apple’ın elektrikli otomotiv alanında bir şekilde rekabetin bir parçası olacağına dair söylentiler uzun zamandır devam ediyor. Firmanın elektrikli araç üreticilerine bir teknoloji parçası mı satacağı yoksa kendi arabasını mı üreteceği bilinmese de ortaya çıkan raporda, 2013 yılında Apple’ın Tesla’yı satın almak için hisse başı 240 dolar teklif ettiği ifade ediliyor.
Roth Capital Partners yatırım firmasında uzman analist olan Craig Irwin’in kaynaklarına göre, 2013 yılında Tesla’yı satın almak için ciddi şekilde teklif veren Apple, şirketin her bir hissesine 240 dolar bedel biçti. Irwin, haberin kaynağına tamamen güveniyor fakat teklifin resmi olarak kağıda dökülme aşamasına geçip geçmediğinden emin değil.
CNBC programlarından birinde de konuyu konuşan Irwin, bilginin doğruluğuna güvendiğini ve farklı kaynaklardan teyit ettirdiğini ifade ediyor. Aynı programda Apple’ın California’da çok sayıda büyük alan inşaa ettiğini söyleyen uzman, Project Titan’ın kesinlikle kapatılmadığını ve özellikle pil alanında ilginç ve heyecan verici gelişmelerin ortaya çıkabileceğini belirtiyor.
Tesla, 31 Ocak 2013’te 114,5 milyon hisseye sahipti ve bu sayı yıl içinde arttı. O zaman için Apple’ın teklifi 27,4 milyar dolar değerindeydi. Şimdi ise Tesla hisseleri 203 dolar seviyesinde işlem görüyor, yani Apple’ın teklifinden çok daha aşağıda. 
Tesla’nın sahip olduğu altyapı ve teknolojiler, Apple’ın Titan projesinde şüphesiz gelişim sağlayacak olsa da firmanın bu alanda bir hamle yapıp yapmayacağı hâlâ belirsiz.
En son raporlara göre Apple, LiDAR adı verilen ve basitçe radarın lazerle çalışan hâli diyebileceğimiz donanımları daha küçük, daha ucuz ve daha kolay seri üretilir hâle getirmeye çalışıyor. Bu sensörler firmaya göre 100 bin dolara ulaşan mâliyetlerine rağmen seri üretim araçlarda kullanım için hâlâ çok büyük ve hata yapmaya müsait. Rapora göre Apple’ın hedefi bu alanda hedefi büyük koyup devrimsel bir tasarım oluşturmak. Tesla’nın LiDAR’lara bakışı ise tamamen olumsuz, Elon Musk’a göre bu sensörleri kullanan firmalar kaybetmeye mahkum.
Geçen yıl, eski Mac donanım mühendisliği alanındaki çalışanlarından Doug Field’i tekrar işe alan Apple, bu çalışanını beş yıl öncesinde Tesla’nın lider mühendisliği pozisyonuna kaptırmıştı. Burada akıllara ilk olarak Doug Field’in baştan beri Tesla’da Apple için tecrübe kazanmayı hedeflediği ihtimali geliyor. Apple şuan için Project Titan üzerinde 1200 civarı çalışana sahip.

https://www.macrumors.com/2019/05/21/apple-tesla-serious-acquisition-bid/ Yorum Yaz
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Bay Robot 2 hf.
Az para da vermemişler neden satmadı acaba...
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esmerbuyucu 2 hf.
Tesla'yı alacak bir şirket varsa o da Apple olmalıydı. Fırsatı kaçıran Tesla olmuş.
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Stand Alone 2 hf. esmerbuyucu
Bazı markaların resmen bağdaşığı var. Mesela ben yıllardır Nıke ile Apple'ı birbirlerine yakın markalar olarak görürdüm, şaşırtmamıştı. Shazam'ı da satın almaları şaşırtmadı.
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ylodmr 2 hf.
Mediatek te arm tabanlı
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