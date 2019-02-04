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Apple'ın HomePod'u zararına, Apple TV’yi ise maliyetine sattığı ileri sürüldü

John Gruber bu haftaki The Talk Show isimli podcast yayını sırasında Apple'ın bazı ürünleri hakkında ilginç detaylar paylaştı. Gruber'a göre şirket Apple TV ve HomePod'dan para kazanmıyor.
3 ay
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Medya Oynatıcılar
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple yıllarca en çok parayı iPhone'lar sayesinde kazandı. Ancak şirket, müşterileri ekosistemine çekebilmek amacıyla çıkardığı Apple TV ve HomePod akıllı hoparlör gibi bazı ürünlerinden para kazanmıyor ve hatta zarar ediyor gibi görünüyor.
Ayrıca Bkz. "Oppo şimdi de akıllı saat ve akıllı kulaklık çıkarıyor"
John Gruber, The Talk Show isimli podcast yayını sırasında Apple’ın Apple TV’yi maliyetine sattığını öne sürdü. Yani bu da şirketin satılan her bir Apple TV'den çok az ya da hiç kâr elde etmediği anlamına geliyor.

HomePod zararına satılıyor

Gruber ayrıca rakiplerinden daha yüksek fiyat etiketiyle piyasaya sürülmesine rağmen HomePod'un zararına satıldığını iddia ediyor. İçeriden sağlam duyumlar aldığını bildiğimiz Gruber'ın doğru olma ihtimali oldukça yüksek olan bu iddiaları gerçekten de şaşırtıcı.
Ancak bu konuda farklı düşünenler de var. Bloomberg'den Mark Gurman'a göre Cupertinolu şirket hem Apple TV hem de HomePod'dan kâr ediyor.

https://daringfireball.net/thetalkshow/2019/01/31/ep-242 Yorum Yaz
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***RAMMSTEIN*** 3 ay en beğenilen
Apple günahını karsız satmaz... Dandini bir deri kılıf 345 tl...
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buraxus 3 ay
Allah bizi kahretmesin ya tüh bize
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cabriyo 3 ay
Aracılar aradan çekilsin.
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tahir40 3 ay
Maliyetine derken; bi kaç milyon dolar harcamışlardır yazılımına geliştirilmesine, bi kaç yüz enayi almıştır. Böl toplam maliyetini enayi sayısına... işlem tamam.
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nebulabado 3 ay
Ot ve eşekle ilgili ata sözü.
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SaB0 3 ay
Apple bu ürünlerin maliyetinin üç katı değilde iki katı kar ettiği için zararda olabilir. Tabi bu hesap bizim ülkemiz için geçerli değildir.
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labtek38 3 ay
İçine koyduğu şey belli fiyat belli (Apple tv). Maliyeti arttıran şey logoyu Tim Cook tek tek elle mi işliyor.
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0ldskool 3 ay
Yav he he
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Kerim5100 3 ay
Buna can-ı gönülden inanan kardeşlerim beğenebilir mi :D
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khaos 3 ay
Buna inanan "zekasını markaya devretmiş" derecede ağır bir fanboy yada dünyadan bi haber bir insan evladıdır.
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***RAMMSTEIN*** 3 ay en beğenilen
Apple günahını karsız satmaz... Dandini bir deri kılıf 345 tl...
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