Apple'ın HomePod'u zararına, Apple TV’yi ise maliyetine sattığı ileri sürüldü

Apple yıllarca en çok parayı iPhone'lar sayesinde kazandı. Ancak şirket, müşterileri ekosistemine çekebilmek amacıyla çıkardığı Apple TV ve HomePod akıllı hoparlör gibi bazı ürünlerinden para kazanmıyor ve hatta zarar ediyor gibi görünüyor.

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John Gruber, The Talk Show isimli podcast yayını sırasında Apple’ın Apple TV’yi maliyetine sattığını öne sürdü. Yani bu da şirketin satılan her bir Apple TV'den çok az ya da hiç kâr elde etmediği anlamına geliyor.

HomePod zararına satılıyor

Gruber ayrıca rakiplerinden daha yüksek fiyat etiketiyle piyasaya sürülmesine rağmen HomePod'un zararına satıldığını iddia ediyor. İçeriden sağlam duyumlar aldığını bildiğimiz Gruber'ın doğru olma ihtimali oldukça yüksek olan bu iddiaları gerçekten de şaşırtıcı.

Ancak bu konuda farklı düşünenler de var. Bloomberg'den Mark Gurman'a göre Cupertinolu şirket hem Apple TV hem de HomePod'dan kâr ediyor.

https://daringfireball.net/thetalkshow/2019/01/31/ep-242