Oppo şimdi de akıllı saat ve akıllı kulaklık çıkarıyor

Akıllı telefonları ile büyük beğeni toplayan ve sektördeki yükselişini sürdüren Oppo yeni hedeflere odaklanmış durumda. Çinli teknoloji devinin CEO'su Chen Mingyong verdiği bir röportajda yakında akıllı saat ve akıllı kulaklık çıkarmayı planladıklarını açıkladı.

Ayrıca Bkz.

"Windows 10 pazar payı artmaya devam ediyor"

Deneyimli yönetici röportaj sırasında çok fazla detaya girmediği için şirketin karşımıza nasıl ürünler çıkaracağını kestiremiyoruz. Ancak Oppo'nun ilk kez kulaklık çıkarmayacağını da belirtelim. Şirketin en son kulaklığı 2017 yılında piyasaya sürülmüştü. Daha ziyade Oppo'nun ilk kez bir akıllı kulaklık çıkaracağını söyleyebiliriz.

5G özellikli telefon da yolda

Oppo hali hazırda Breeno adlı sanal asistanını kullanıma sunmuş durumda. Dolayısı ile şirketin piyasaya süreceği akıllı saat ve kulaklıkta sanal asistanı görmemiz sürpriz olmaz. Ayrıca, Oppo'nun 2019 yılının ilk yarısında 5G özellikli akıllı telefonunu çıkarması bekleniyor. Ayrıca gelecekte bir katlanabilir telefon duyurma planları da var.

https://www.xda-developers.com/oppo-launch-smartwatches-smart-headphones/