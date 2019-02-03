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Oppo şimdi de akıllı saat ve akıllı kulaklık çıkarıyor

Kısa süre önce ülkemize de resmen giriş yapan Oppo'nun yol haritası hakkında bazı yeni detaylar ortaya çıktı. Şirket CEO'su akıllı saat ve akıllı kulaklık çıkarmayı planladıklarını açıkladı.
3 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Akıllı telefonları ile büyük beğeni toplayan ve sektördeki yükselişini sürdüren Oppo yeni hedeflere odaklanmış durumda. Çinli teknoloji devinin CEO'su Chen Mingyong verdiği bir röportajda yakında akıllı saat ve akıllı kulaklık çıkarmayı planladıklarını açıkladı.
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Deneyimli yönetici röportaj sırasında çok fazla detaya girmediği için şirketin karşımıza nasıl ürünler çıkaracağını kestiremiyoruz. Ancak Oppo'nun ilk kez kulaklık çıkarmayacağını da belirtelim. Şirketin en son kulaklığı 2017 yılında piyasaya sürülmüştü. Daha ziyade Oppo'nun ilk kez bir akıllı kulaklık çıkaracağını söyleyebiliriz.

5G özellikli telefon da yolda

Oppo hali hazırda Breeno adlı sanal asistanını kullanıma sunmuş durumda. Dolayısı ile şirketin piyasaya süreceği akıllı saat ve kulaklıkta sanal asistanı görmemiz sürpriz olmaz. Ayrıca, Oppo'nun 2019 yılının ilk yarısında 5G özellikli akıllı telefonunu çıkarması bekleniyor. Ayrıca gelecekte bir katlanabilir telefon duyurma planları da var.

https://www.xda-developers.com/oppo-launch-smartwatches-smart-headphones/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 ay
oneplus hocam
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teknokaptan 3 ay
Bir sen eksiktin oppo
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Askaparta 3 ay
Epey akıllandık da kulağımıza alamadık daha akıl.
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AndroidS7180 3 ay
oppo aslında media oynatıcıları ile bilinir. oppo , vivo bi marka daha vardı adını hatırlayamadım aynı holdinge bağlılar
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al-ozaria 3 ay
Rekabet adına güzel gelişmeler. Daha öncede belittiğim gibi uzak doğulu tüm telefon üreticilerini umarım tez zamanda dizüstü bilgisayar sektörü gibi farklı alanlarda da görürüz.
O gün Honor'dan, Redmi'den 3000-4000 tl'lik GTXxx50 ve üstü ekran kartlı oyuncu dizüstü bilgisayarları geldiğinde Monster gibi firmaların yüz ifadesini görmek isterim. :)
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tobepeople 3 ay al-ozaria
Oppo zaten tabletten gelme diye hatırlıyorum. Bir zamanların Aliexpress de en çok tutulan tabletler onlarınkiydi sonra telefon sektörüne yöneldiler. Ama işin acı kısmı kullanıcıya yansımaması, Oppo telefonları Samsung ürünlerinden bile pahalı...
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Guest-6B5A59FD1 3 ay
Oppo PM-3 sıradan bir kulaklık değildi planar magnetic sürücüleri olan bir kulaklık bir ara geleceğin kulaklık teknolojisi giyiyorlardı fakat maliyetleri düşüremedikleri ve kulak içi kulaklık üretimindeki zorluklar sebebiyle pekde öyle olmadı maalesef...
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