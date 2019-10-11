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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple'ın Mac satışlarında düşüş var

    Gartner'ın son verilerine göre Apple'ın dünya genelindeki Mac sevkiyatları 2019'un üçüncü çeyreğinde düşüş gösterdi. Ancak şirket dünyanın en büyük dördüncü bilgisayar satıcısı olmaya devam ediyor.
    18 sa. (Son Güncelleme: 18 sa.)
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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Gartner tarafından yayınlanan son rapora göre, Apple’ın Mac serisi bilgisayar satışları 2019’un üçüncü çeyreğinde düşüş gösterdi. Cupertinolu şirketin bu çeyrekte 5.1 milyon Mac sevkiyatı yaptığı belirtiliyor.
    Ayrıca Bkz. "iOS 13.2 ile birlikte Siri geçmişini silme özelliği geliyor"
    2018 yılının aynı çeyreğinde ise sevkiyat rakamı 5.3 milyon seviyesindeydi. Dolayısı ile şirketin bilgisayar satışlarında bir azalma söz konusu. Ancak bunların tahmini rakamlar olduğunu hatırlatalım.

    PC üreticilerinin pazar payları

    Yukarıdaki tabloda tüm bilgisayar üreticileri ve pazar payları var. Apple'ın pazar payı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7.9'dan yüzde 7.5’e gerilemiş durumda. Şirket bilgisayar satışlarında Lenovo, HP ve Dell gibi şirketlerin ardından dördüncü sırada yer alıyor.
    Apple'ın gelecek yıl yeni bir Mac Pro ve iMac Pro dahil olmak üzere yeni Mac modellerini piyasaya sürmesi bekleniyor. Bu hamle şirketin bilgisayar satışlarını artırmasına yardımcı olabilir.


    https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2019-10-10-gartner-says-worldwide-pc-shipments-grew-1point1-percent-in-third-quarter-of-2019 Yorum Yaz
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    onboardx 9 sa. en beğenilen
    İstediği kadar yeni model sunsun bu fiyatlara dunyada satması zor artık.Macler ölü yatırım
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    sky__walker 2 sa.
    Şu Cupertino yazmadan Apple haberi yapılamıyor mu ben merak ediyorum.. Oyle yazınca daha mı ilgili cekici oluyor ne kafayla ne mantıkla yazılıyor acaba..
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    The Ace of Spades 2 sa.
    Mac parasına canavar kasa pc toplarım. İşletim sistemi olarak iyi olsa da donanımı fiyatına göre beş para etmez.
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    taharetmusluğu_ 4 sa.
    Hackintosh meselesi olmasaydı durum çok farklı olurdu çok daha ucuza çok daha güçlü bir mac os’lu pc oluşturabiliyorsunuz kendinize custom bir sistemle.
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    lterlemez 4 sa.
    Hem çok daha iyi pc toplanıyor (W10'a rağmen) hem de uyumluluk sorunu çıkmıyor. Genel anlamda dijital eğlence sektörü tekrar pc'ye dönüyor. Çünkü, çoğu marka ya pc ya da pc'ye yakın donanımları (android tv gibi) hedeflemeye başladı. İnsanlar dışarıda eğlenme olayını bırakmaya başladı. Hem maliyetler yükseliyor hem ayrılan zaman azalıyor hem de daha güvenli oluyor.
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    drjacob 8 sa.
    iPad'ler mac kadar güçlü diye reklam yapıyorlardı , e millet tabi almaz daha mac
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    onboardx 9 sa. en beğenilen
    İstediği kadar yeni model sunsun bu fiyatlara dunyada satması zor artık.Macler ölü yatırım
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    mehmehcik_71 17 sa.
    Apple’ın şaşırmaması gerek.
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    [__Zahid__] 18 sa.
    Mac parasına canavar PC toplanır ondan.
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