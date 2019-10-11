Apple'ın Mac satışlarında düşüş var

Gartner tarafından yayınlanan son rapora göre, Apple’ın Mac serisi bilgisayar satışları 2019’un üçüncü çeyreğinde düşüş gösterdi. Cupertinolu şirketin bu çeyrekte 5.1 milyon Mac sevkiyatı yaptığı belirtiliyor.

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2018 yılının aynı çeyreğinde ise sevkiyat rakamı 5.3 milyon seviyesindeydi. Dolayısı ile şirketin bilgisayar satışlarında bir azalma söz konusu. Ancak bunların tahmini rakamlar olduğunu hatırlatalım.

PC üreticilerinin pazar payları

Yukarıdaki tabloda tüm bilgisayar üreticileri ve pazar payları var. Apple'ın pazar payı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7.9'dan yüzde 7.5’e gerilemiş durumda. Şirket bilgisayar satışlarında Lenovo, HP ve Dell gibi şirketlerin ardından dördüncü sırada yer alıyor.

Apple'ın gelecek yıl yeni bir Mac Pro ve iMac Pro dahil olmak üzere yeni Mac modellerini piyasaya sürmesi bekleniyor. Bu hamle şirketin bilgisayar satışlarını artırmasına yardımcı olabilir.

https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2019-10-10-gartner-says-worldwide-pc-shipments-grew-1point1-percent-in-third-quarter-of-2019