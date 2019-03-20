Apple'ın kablosuz şarj cihazı AirPower sonunda piyasaya sürülüyor

Apple, AirPower adlı kablosuz şarj cihazını 2017 yılının Eylül ayında duyurdu. Şirket lansman sırasında ürünün 2018'de piyasaya sürüleceğini söylemişti ancak bu gerçekleşmedi. Hatta bu konuda somut bir bilgi olmamasından dolayı Apple'ın kablosuz şarj cihazını iptal etmiş olabileceğine yönelik söylentiler de çıktı.

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Son raporlar şirketin aksesuarı yakında piyasaya sürebileceğini ortaya koymuştu ve bu bilgiler Wall Street Journal tarafından da desteklendi. Daha önce Apple'ın aşırı ısınma gibi bazı teknik sorunlar yaşadığı ve bu nedenle AirPower'ın çıkışını ertelemek zorunda kaldığı bildirilmişti. Çözülmesi bir yıldan fazla zaman aldığına göre ciddi bir sorunla karşılaşılmış olmalı.

25 Mart'tan önce satışa sunulabilir

Şirketin daha önemli işlere odaklanarak ürünü ikinci plana atmış olabileceği de ihtimaller arasında yer alıyor. WSJ'nin hazırladığı raporda Apple'ın kablosuz şarj cihazının “ürün geliştirme zorlukları” nedeniyle geciktiği bilgisine yer verilmiş. Bu sorunların çözüldüğü ve Apple'ın bu yılın başlarında aksesuarın seri üretimini onayladığı belirtiliyor.

Bilgi doğruysa şirketin yakında AirPower adlı kablosuz şarj cihazını piyasaya sürmesi sürpriz olmayacak. Bildiğiniz üzere Apple bu hafta yeni iPad modellerini ve AirPods'u lanse etti. Kablosuz şarj aksesuarını ise 25 Mart tarihli TV etkinliğinden önce piyasaya sürebileceği düşünülüyor.

https://www.wsj.com/articles/apple-launches-new-airpods-in-wearables-push-11553092528