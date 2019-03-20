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Apple'ın kablosuz şarj cihazı AirPower sonunda piyasaya sürülüyor

İç devrelerinde aşırı ısınma gibi bazı sorunlar olduğu için bir türlü piyasaya sürülemeyen AirPower sonunda çıkıyor. Apple, 25 Mart'taki etkinliğinden önce aksesuarı satışa sunabilir.
2 ay
4,8b
1
25
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple, AirPower adlı kablosuz şarj cihazını 2017 yılının Eylül ayında duyurdu. Şirket lansman sırasında ürünün 2018'de piyasaya sürüleceğini söylemişti ancak bu gerçekleşmedi. Hatta bu konuda somut bir bilgi olmamasından dolayı Apple'ın kablosuz şarj cihazını iptal etmiş olabileceğine yönelik söylentiler de çıktı.
Ayrıca Bkz. "Damla çentik ve Helio P35 işlemcili Oppo A5s resmen duyuruldu"
Son raporlar şirketin aksesuarı yakında piyasaya sürebileceğini ortaya koymuştu ve bu bilgiler Wall Street Journal tarafından da desteklendi. Daha önce Apple'ın aşırı ısınma gibi bazı teknik sorunlar yaşadığı ve bu nedenle AirPower'ın çıkışını ertelemek zorunda kaldığı bildirilmişti. Çözülmesi bir yıldan fazla zaman aldığına göre ciddi bir sorunla karşılaşılmış olmalı.

25 Mart'tan önce satışa sunulabilir

Şirketin daha önemli işlere odaklanarak ürünü ikinci plana atmış olabileceği de ihtimaller arasında yer alıyor. WSJ'nin hazırladığı raporda Apple'ın kablosuz şarj cihazının “ürün geliştirme zorlukları” nedeniyle geciktiği bilgisine yer verilmiş. Bu sorunların çözüldüğü ve Apple'ın bu yılın başlarında aksesuarın seri üretimini onayladığı belirtiliyor.
Bilgi doğruysa şirketin yakında AirPower adlı kablosuz şarj cihazını piyasaya sürmesi sürpriz olmayacak. Bildiğiniz üzere Apple bu hafta yeni iPad modellerini ve AirPods'u lanse etti. Kablosuz şarj aksesuarını ise 25 Mart tarihli TV etkinliğinden önce piyasaya sürebileceği düşünülüyor.

https://www.wsj.com/articles/apple-launches-new-airpods-in-wearables-push-11553092528 Yorum Yaz
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ensei 2 ay
Retina şarj pedi...innovation 4 u. We did it.
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alaz1903 2 ay en beğenilen
İnanamıyorum kablosuz şarj cihazı! Ne büyük yenilik.
2013 yılında kullanıyorduk.
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Erasmus78 2 ay
Ne çok boş yorum yapılmış...
2013 den beri kablosuz şarj vardı.
iPhone çıktığında dokunmatik ekran vardı.
iPhone çıktığından multitouch vardı.
iPhone 4 e Jiroskop sensörü eklendiğine jiroskop vardı.
iPhone 5 e parmak izin eklendiğinde parmak izi teknolojisi vardı.
vardı oğlu vardı. Ama sadece vardı o kadar. Apple bu ürünleri/teknolojileri piyasaya sürerken hiç bir zaman "Ben icat ettim!" demedi. Daime "Yeniden icat ettik (reinvent)" dedi. Peki hangisinde haksız? iPhone da dokunmatik ekrandı o zamanların en klas PDA ları olan Asus P535, HTC ve HP ürünleri de dokunmatik ekranlı idi. iPhone 5 den çok önceleri vardı parmak izi ile açılan telefon. Peki aynı mıydı?
Şimdi bu AirPower'i "reinvent" kapsamına sokacak bir şey var mı net bilmiyorum. Ancak gördüğüm kadarı ile aynı anda 3 cihazı şarj edebilmesi farklardan birisi. Belki farklı yenilikler de olacaktır. Görmeden konuşmak anlamsız.
Şurası kesin ki AirPower sizin 2013 den beri kullandığınız şey değil.
Ne çok boş yorum yapılmış...2013 den beri kablosuz şarj vardı.iPhone çıktığında dokunmatik ekran vardı.iPhone çıktığından multitouch vardı.i...
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1 Avatar
metehanturt 1 ay yeni yorumcu
Apple. Klasını konuşturur fakat soğuttu kendinden
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SEHZADE63 2 ay
130$ Türkiyede 1100-1200tl yaptigi kulaklik bu ipadin fiyati 250-300$ Aşaği olmiyacagi kesin 1800-1900tl gözden cikartin derim:)))
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erkanberk 2 ay
Çok şükür Yarabbim🤲🏻. Geceleri bi sağa dön bi sola dön. Diyorum Apple neden hala kablosuz şarj cihazı çıkarmıyor. Çıkarmış! Samsun Cumhuriyet Meydanında kutlamalara gelmek isteyenler varsa beklerim😂😂
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Golden Gate 2 ay
2017 de bir urun duyur. 2019 a kadar yapmayi becereme. Sonra buyuk firmayim diye gezin. Buradakiler de gelsin 👏
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Emrah ÖZTÜRK 2 ay yeni yorumcu
Apple teknoloji devi. Bluetooth kulaklıkta vardı ama AirPods yoktu. AirPower çok büyük bi atılım değil belki ama kaliteli olduğundan eminim. Apple dan beklentim araba üretimine ne zaman başlayacak.
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The.Mafia 2 ay
Yıl 2019 daha yeni çıkıyor 😁
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medyxnet 2 ay
hocam çok geriden geliyorsunuz ve ayrıca çok pahalısınız
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SaB0 2 ay
Nil’in AirPods’unun Şarj Kutusu’nun şarj durumu
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yapici 2 ay
Fakirler yine doluşmuşlar
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Erasmus78 2 ay
Ne çok boş yorum yapılmış...
2013 den beri kablosuz şarj vardı.
iPhone çıktığında dokunmatik ekran vardı.
iPhone çıktığından multitouch vardı.
iPhone 4 e Jiroskop sensörü eklendiğine jiroskop vardı.
iPhone 5 e parmak izin eklendiğinde parmak izi teknolojisi vardı.
vardı oğlu vardı. Ama sadece vardı o kadar. Apple bu ürünleri/teknolojileri piyasaya sürerken hiç bir zaman "Ben icat ettim!" demedi. Daime "Yeniden icat ettik (reinvent)" dedi. Peki hangisinde haksız? iPhone da dokunmatik ekrandı o zamanların en klas PDA ları olan Asus P535, HTC ve HP ürünleri de dokunmatik ekranlı idi. iPhone 5 den çok önceleri vardı parmak izi ile açılan telefon. Peki aynı mıydı?
Şimdi bu AirPower'i "reinvent" kapsamına sokacak bir şey var mı net bilmiyorum. Ancak gördüğüm kadarı ile aynı anda 3 cihazı şarj edebilmesi farklardan birisi. Belki farklı yenilikler de olacaktır. Görmeden konuşmak anlamsız.
Şurası kesin ki AirPower sizin 2013 den beri kullandığınız şey değil.
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