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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Damla çentik ve Helio P35 işlemcili Oppo A5s resmen duyuruldu

Çinli teknoloji devi Oppo geçen yıl piyasaya sürdüğü A5 modeline çok benzeyen yeni bir telefon çıkardı. Helio P35 yonga seti ile güçlendirilmiş Oppo A5s, oldukça yüksek kapasiteli bir pille geliyor.
2 ay
2,3b
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Oppo, Tayvan'da Oppo A5s akıllı telefonunu sessiz sedasız bir şekilde duyurdu. Aslına bakılırsa cihaz geçtiğimiz yılın Temmuz ayında piyasaya sürülen Oppo A5'e çok benziyor. İki telefon arasında yonga seti ve ekran tasarımı konusunda bazı farklılıklar var.
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Çoğunuzun anımsayacağı gibi Oppo A5'te Snapdragon 450 yonga seti ve büyük bir çentik vardı. Yeni piyasaya sürülen Oppo A5s ise MediaTek Helio P35 işlemci ve su damlası çentikle geldi.
Giriş-orta seviye modeller arasına katılacak telefon, 720 x 1520 piksel çözünürlükte 6.2 inç IPS LCD ekrana sahip. Gücünü ise 2.3 GHz saat hızında çalışan sekiz çekirdekli Helio P35 yonga seti ve 3 GB RAM'den alıyor.

Çift arka kamera ile geliyor 

Telefonun arka tarafında 13 megapiksel + 2 megapiksel sensörle donatılmış çift kamera sistemi var. Ön tarafında ise 8 megapiksellik bir selfie kamerasına yer verilmiş. Bununla birlikte kutudan Android 8.1 Oreo tabanlı ColorOS 5.2 yüklü şekilde çıktığını belirtelim.
Oppo A5s, 32 GB'lık bir depolama alanı sunuyor. Ancak microSD kart yuvası ile hafıza kapasitesini artırmak mümkün. Akıllı telefon hızlı şarj özelliği olmayan 4.230 mAh büyüklüğünde bir pil içeriyor. Siyah ve Kırmızı renk seçenekleri olan Oppo A5s'in fiyatı henüz açıklanmadı.

https://www.fonearena.com/blog/277968/oppo-ax5s-specifications-features.html Yorum Yaz
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Jeopol 2 ay
Iphone bile oppo yanında ucuz kalıyor
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astegon 2 ay
Orta segmentte işleri karıştırabilir diye içimden geçirirken RX 17 Pro'nun fiyatını düşündüm ve vazgeçtim....
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AL3lMA 2 ay
4 bin küsur batarya koy birde hızlı sarj olmasın tebrikler
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Fenomenon 2 ay
oppo'nun türkiye fiyatları çok yüksek.
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