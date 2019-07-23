Apple, Intel'in modem birimini satın almak için 1 milyar dolar ödeyebilir

Geçtiğimiz Haziran ayında, Apple'ın cihazlarında kullanmak üzere kendi modemlerini üretmek istediğini ve bu bağlamda da Intel'in modem birimini satın alabileceğini sizlere duyurmuştuk. Yayınlanan yeni bir rapora göre Apple bu satın alım için hatırı sayılır bir para ödemeye hazır.

Apple, Qualcomm anlaşması etkili oldu

The Wall Street Journal'da yayınlanan bu raporda, Intel'in modem birimini satın almak isteyen Apple'ın bu görüşmelerde mesafe kaydettiği ifade ediliyor. Aylardır süren görüşmeler de artık sona yaklaşıldığı belirtilirken, bu satın alma gerçekleşirse Apple'ın kasasından çıkacak rakamın 1 milyar dolar olacağı söyleniyor.

https://www.wsj.com/articles/apple-in-advanced-talks-to-buy-intels-smartphone-modem-chip-business-11563830356?mod=e2tw

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Teknoloji devi Intel bir süre önce modem işindenaldığını duyurmuştu. Şirket Apple'a 5G modem tedarik etme planları yapıyordu ancaktatlıya bağlanınınca işler değişti. iPhone üreticisinin tekrar Qualcomm'dan parça tedariği yapmaya başlayacak olması, Intel'in buetkili oldu. Cihazlarında kendi ürettiği teknolojileri kullanmayı seven Apple'ın bir sonraki hedefi iseolacak.