Apple, Ivy Bridge ile güncellenen Macbook Air ve Macbook Pro'ları WWDC 2012'de duyurdu

Apple, yazılım odaklı olacağı tahmin edilen WWDC 2012'de yeni donanım ürünlerini tanıttı. Mevcut Macbook Pro ve Macbook Air modelleri Ivy Bridge ve daha birçok yenilikle güncellendi.

Intel'in son çipleri Ivy Bridge'in güç verdiği, daha hızlı grafikler ve önceki nesille karşılaştırıldığında iki kat daha hızlı hafıza ile Macbook Air bilgisayarları daha ucuz fiyatlarla satışa sunulacak. 13 ve 15 inçlik Macbook Pro'lar ise; yeni işlemcinin yanı sıra, NVIDIA'nın kepler mimarisine sahip GPU ile gelecek. Ayrıca AirPort Express tekrar tasarlanarak daha önce sadece AirPort Extreme'in sağladığı özelliklerle donatılacak.

11 ve 13 inç ekran seçenekleri mevcut olan mevcut Macbook Air, Intel Ivy Bridge serisinin çift çekirdekli i5 ve i7 işlemcilerini taşıyacak, standart olarak 4GB RAM ile gelecek, 8GB'a kadar arttırılabilecek, HDD'lere oranla dört kat daha hızlı hafızayı yapısında ihtiva edecek ve FaceTime için HD çekim yapabilen bir kamerası olacak. Yeni nesil donanımın getirisi olarak entegre Intel HD Graphics 4000 GPU'su %60 daha yüksek performans sağlayacak.

13 inçlik Macbook Pro, 2.9GHz hızındaki, Turbo Boost ile 3.6GHz'e çıkabilen çift çekirdekli i5 ya da i7 işlemciler ile yenilenecek. 15 inçlik Macbook Pro, 2.7GHz hızındaki en yeni dört çekirdekli i7 işlemci, NVIDIA GeForce GT650M ekran kartıyla piyasaya çıkacak. Her iki modele de 1TB HDD veya 512GB SSD takılabilecek.

Yüksek hızlı bir Thunderbolt, iki USB 3.0 portunun kullanıldığı Macbook Air ve Pro'lar, 7 saat pil ömrü sunarken, 11 inçlik Macbook Air 5 saat dayanabilecek.

Yenilenen modeller bugün OSX Lion ile satışa sunulacak. 11 inçlik Macbook Air 999$, 13 inçlik 1199$'dan başlayan fiyatlarla satılacak. 13 inçlik Macbook Pro, 1099$, 15 inçlik olanı ise 1799$ - 2199$ arası değişecek.

http://www.engadget.com/2012/06/11/stub-apple-unveils-new-macbook-pro-with-ivy-bridge-at-wwdc/