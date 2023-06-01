Apple WWDC'de 'birkaç' Mac duyurusu yapabilir

Tam Boyutta Gör Apple Worldwide Developer Conference ya da kısaca WWDC, her yıl yazılım geliştiricileri için düzenlenen bir konferans olsa da özellikle bu yıl firmadan beklentiler çok yüksek. Apple, yapmış olduğu paylaşımlarda “yeni bir dönem başlıyor” vurgusunu yaparak hazırladığı duyurulara atıfta bulunmaya bile başlamış durumda. Bunlarla birlikte firmanın etkinlikte birden fazla Mac duyurusu yapacağı da aktarılıyor.

Yeni Mac'ler geliyor

Bloomberg'den Mark Gurman'a göre Apple, 15 inç ekranlı ve M2 çipli bir MacBook Air tanıtımı gerçekleştirebilir. Apple geçen yılki WWDC'de yeniden tasarlanmış M2 donanımlı 13 inç Air'i tanıtmıştı, dolayısıyla Apple'ın bu etkinliği bir kez daha daha büyük bir Air tanıtmak için kullanması ihtimal dışı değil.

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Bunların yanında 13 inç M2 MacBook Air ve 13 inç M2 MacBook Pro modellerinin de tanıtılması bekleniyor. Öte yandan donanımsal olarak eskiyen Mac Studio var. Mevcut ürünler M1 Max ve M1 Ultra çipli konfigürasyonlara sahip, dolayısıyla Apple’dan bir güncelleme bekleniyor. Belirtilenlere göre Apple, Mac Studio modellerini M2 Max ve duyurulmamış bir M2 Ultra çip ile güncelleyecek.

Etkinlikte Mac ürün gamı için daha fazla duyurunun yapılması da mümkün. Neyse ki bunun için çok fazla beklemek gerekmeyecek. WWDC açılış konuşması 5 Haziran Pazartesi günü Türkiye saatiyle 20:00’da başlayacak.

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