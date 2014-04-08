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Apple, kendi temel bant yongalarını geliştirmek için harekete geçti

5 yıl
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iPhone
Shady
Haber Editörü
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Apple, kendi temel bant yongalarını geliştirmek için harekete geçti
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iPhone 3Gs sonrasında satın aldığı yarıiletken firmalarıyla kendi silikon çözümlerini geliştirme konusunda büyük yol kateden Apple, bu konudaki çalışmalarına son sürat devam ediyor.


Geçtiğimiz yıl A7 yongasıyla sektörün en güçlü çözümlerinden birini geliştirmeyi başaran Apple, uygulama işlemcileri konusunda edindiği tecrübeyi, şimdi de temel bant yongalarını geliştirerek arttırmayı hedefliyor. Digitimes’ın haberine göre Apple, bu hedef doğrultusunda, kendi temel bant yongalarını geliştirip 2015 yılında iPhone’larda kullanmak için planlar yapıyor.


Kaynaklar, şu anda Apple’ın araştırma geliştirme takımının oluşturulması üzerine çalışmalar yaptığını belirtirken, Apple imzası taşıyan temel bant yongalarının üretiminin Samsung Electronics ve Globalfoundries tarafından yapılacağını iddia ediyorlar. Bazı kaynaklar ise Apple’ın temel bant yongalarını, Ax yongada sistem çözümleri içerisine entegre edeceğini, ancak aynı zamanda harici temel bant yongaları da üreteceğini ifade etmekteler.


Apple, çözümlerinde hali hazırda Qualcomm’un temel bant yongalarına yer veriyor. Qualcomm ise Apple’a tedarik ettiği temel bant yongalarını TSMC’e ürettiriyor. Dolayısıyla Apple’ın kendi temel bant yongalarını geliştirip Samsung ve Globalfoundries’e ürettirmesi, en çok Qualcomm ve TSMC’yi etkileyecektir.



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gagiloglu52 5 yıl en beğenilen
Apple Ve Samsung deyince aklıma şu cümleler geliyor.. 'Ne onunla Ne onsuz'
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DH Misafiri 5 yıl
Ben söyleyeyim, kendi üretimi ile çıkan telefonlar vs. eskilerinden en az 100 dolar daha pahalıya satılır.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
huawei bile kendi işlemcisini üretiyor apple çoktan başlamalıydı
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burakesan 5 yıl
Samsung'un "Sizin telefonun içini biz yapıyoruz, sen daha nerelerdesin" demesini engellemek adına güzel bir şey.
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medverdev 5 yıl

Hep bunu bekliyordum.
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Godolphin 5 yıl
Bu teknoloji ve imkanları varken sadece bununla yetinmemeli.
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gagiloglu52 5 yıl en beğenilen
Apple Ve Samsung deyince aklıma şu cümleler geliyor.. 'Ne onunla Ne onsuz'
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Fiyaka1903 5 yıl
Yarabandı bile üreten Samsung temel bandı (koli bandı olsa gerek) üretmekte hiç zorlanmayacaktır :D
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Mar00N 5 yıl
Sonunda..
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