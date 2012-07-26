Apple, küresel yarıiletken pazarının en büyük müşterisi olmayı sürdürüyor

Endüstrinin önde gelen araştırma şirketlerinden IHS iSuppli, küresel yarıiletken pazarını mercek altına aldığı yeni çalışmasını yayınladı. Rapora göre Apple, pazardaki en büyük alıcı ünvanını yıllık bazda %15,1'lik artışla korumayı sürdürdü.
Birçok firmanın yarıiletken alım oranlarını geçen yıla göre daralttığı pazarda Apple,%15 gibi ciddi bir artış ile pazarın en büyük müşterisi olurken; onu yıllık bazda %0,3 artış ile 2012'de %14,9'luk pay ile Samsung Electronics takip etmekte. Bilgisayar devleri HP ve Dell ise yıllık bazda sırasıyla %6,5 ve %4,2'lik küçülmelerine rağmen geçen seneki yerlerini korumayı başarmış.
IHS, Apple'ın 150'den fazla tedarikçisi ile yarıiletken pazarının en büyük müşterisi olmayı sürdürdüğünü belirtirken, bu durumun elektronik cihaz üretimi açısından Apple için bir avantaj olduğunu ifade etti. Öte yandan IHS, Apple'ın 2013 itibariyle de %12,3'lük büyüme ile ünvanını koruyacağını öngörüyor.
2010 yılından beri küresel yarıiletken pazarının en büyük müşterisi olan Apple, 2008 yılında listenin 6., 2009 yılında ise 3.sırada yer alıyordu.
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neden bu çekememe oldum bittim anlayamadım arkadaş apple samsung sony htc bunlardan birinin eksilmesi kimsenin işine gelmez bırak yarışsınlar daha iyi ürün hizmet versinler biz kazanalım.
Bunu bilsek ne olur bilmesek ne olur. Donanımhaber sitesi artık gözümden düşmeye başladı. Pclabs sizden 10 gömlek üstündür.
O zaman git orada takıl zorla mı okuyosunuz
Yanlış düşünüyorsunuz. Samsung Electronics ile Samsung Mobile aynı holdingin parçaları da olsalar apayrı şirketlerdir.
Yani Samsung mobile'in Samsung Electronics'ten aldığı her bir yarı iletken yukarıdaki %14,9 rakamına dahildir.
İkisi de aynı holdingin şirketleri diye birbirlerine bedava ürün veriyorlar sanmayın. Hatta şunu çok net söyleyebilirim; Apple aynı yarı iletken parçayı Samsung Mobile'a göre daha ucuza alıyordur muhtemelen Samsung Electronics'te.
Harbi saçmalamışsınız
Samsung Electronics rakamlarının düşük olmasının nedeni kendi üretiminin yüksek olması. Apple zaten Samsung'dan alıyor. Apple'ın rakamlarını yüksek olması da çok normal.
Ayrıca satış rakamlarının yukarıdaki rakamlarla da bağlantılı olması gerekmez. Kendi ürettiğini satıyor adam.
Merhaba,
Tüm haberleri, sadece başlığa bakarak değil gerçek anlamda okursanız, bahsettiğiniz gelişmelerle ilgili haberin 25 Temmuz günü yayınlandığını göreceksiniz.
Selamlar,
Mustafa ÇAYIRPUNAR
Ki samsung'un birçok alanda üretimi var, diğer firmalardan daha fazla ihtiyaç duyduğu halde demekki birçoğunu kendisi karşılayabiliyor.
Bu arada doğru bir nokta.
Apple samsung hikaye tek gerçek sony