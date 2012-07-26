Apple, küresel yarıiletken pazarının en büyük müşterisi olmayı sürdürüyor

Endüstrinin önde gelen araştırma şirketlerinden IHS iSuppli, küresel yarıiletken pazarını mercek altına aldığı yeni çalışmasını yayınladı. Rapora göre Apple, pazardaki en büyük alıcı ünvanını yıllık bazda %15,1'lik artışla korumayı sürdürdü.

Birçok firmanın yarıiletken alım oranlarını geçen yıla göre daralttığı pazarda Apple,%15 gibi ciddi bir artış ile pazarın en büyük müşterisi olurken; onu yıllık bazda %0,3 artış ile 2012'de %14,9'luk pay ile Samsung Electronics takip etmekte. Bilgisayar devleri HP ve Dell ise yıllık bazda sırasıyla %6,5 ve %4,2'lik küçülmelerine rağmen geçen seneki yerlerini korumayı başarmış.

IHS, Apple'ın 150'den fazla tedarikçisi ile yarıiletken pazarının en büyük müşterisi olmayı sürdürdüğünü belirtirken, bu durumun elektronik cihaz üretimi açısından Apple için bir avantaj olduğunu ifade etti. Öte yandan IHS, Apple'ın 2013 itibariyle de %12,3'lük büyüme ile ünvanını koruyacağını öngörüyor.

2010 yılından beri küresel yarıiletken pazarının en büyük müşterisi olan Apple, 2008 yılında listenin 6., 2009 yılında ise 3.sırada yer alıyordu.