Apple, kutudan bükülmüş şekilde çıkan iPad Pro'ları kusurlu olarak görmüyor

İnternet üzerinden bir tablet satın alsaydınız ve elinize ulaştığında cihazın biraz bükülmüş ve yamuk olduğunu görseydiniz ne hissederdiniz? Hepimiz bunun bir kusur olduğunu ve değişim yapılması gerektiğini düşünürüz ancak Apple tam tersini düşünüyor.

Apple konu hakkında suskun

The Verge'nin haberine göre Apple bu durumun gayet normal olduğunu ve bir kusur olarak görülmemesi gerektiğini savunuyor. Şirkete göre bu bükülme, üretimin soğutma aşaması sırasında meydana gelen bir yan etkiye bağlı ve bunun tabletin performansını etkilemeyeceği iddia ediliyor.

https://www.theverge.com/2018/12/19/18148957/apple-ipad-bend-pro-2018-shipping-manufacturing-confirmed

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forumlarındakinickli kullanıcı yayınladığı bir fotoğrafta,'nun kutudan bükülmüş bir şekilde çıktığını gözler önüne seren birpaylaştı. Şirket bunu kusur olarak görmeyip değişimide, bazı Apple çalışanlarının müşterilere bu durumunkabul edilebileceğini söylediği belirtilmiş. Apple'ın ise konu hakkında biryapması bekleniyor.