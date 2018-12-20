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Apple, kutudan bükülmüş şekilde çıkan iPad Pro'ları kusurlu olarak görmüyor

İnternetten sipariş ettikleri iPad Pro'ların kutudan bükülmüş bir şekilde çıktığını iddia eden birçok kullanıcı, Apple'ın bu durumu gayet normal karşıladığını ve değişim yapmadığını ifade ediyor.
5 ay
15,6b
1
50
iPad
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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İnternet üzerinden bir tablet satın alsaydınız ve elinize ulaştığında cihazın biraz bükülmüş ve yamuk olduğunu görseydiniz ne hissederdiniz? Hepimiz bunun bir kusur olduğunu ve değişim yapılması gerektiğini düşünürüz ancak Apple tam tersini düşünüyor.

Apple konu hakkında suskun 

The Verge'nin haberine göre Apple bu durumun gayet normal olduğunu ve bir kusur olarak görülmemesi gerektiğini savunuyor. Şirkete göre bu bükülme, üretimin soğutma aşaması sırasında meydana gelen bir yan etkiye bağlı ve bunun tabletin performansını etkilemeyeceği iddia ediliyor.
MacRumors forumlarındaki MacDonaldTrump nickli kullanıcı yayınladığı bir fotoğrafta, iPad Pro'nun kutudan bükülmüş bir şekilde çıktığını gözler önüne seren bir fotoğraf paylaştı. Şirket bunu kusur olarak görmeyip değişimi reddetse de, bazı Apple çalışanlarının müşterilere bu durumun hasar olarak kabul edilebileceğini söylediği belirtilmiş. Apple'ın ise konu hakkında bir açıklama yapması bekleniyor.

https://www.theverge.com/2018/12/19/18148957/apple-ipad-bend-pro-2018-shipping-manufacturing-confirmed Yorum Yaz
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dr20mouse 5 ay
Kutuya kem gözlerle bakmayın



Kutuya doğru bakmıyorsunuz da diyebilirlerdi aslında.

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.T. 5 ay TearsForFears
Zaten camı çatlamadan, içindeki kartı, pili vs zarar görmeyecek kadar düşük kuvvetle öyle kolayca hamur gibi yoğruluyorsa o cihazın kasası problemlidir.
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murdocklawless 5 ay
çok stabil bir eğri.
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Christopher Moltisanti 4 ay
telefonumu geri iade ediyorlar servise anlamak mümkün değil apple neden böyle birşiy yapıyor acaba? şu saaten sonra herhangi bir apple ürünü alırsam beni öpsünler kafamdan dumanlar çıkıyor sinirden yazıklar olsun adamlar ülkenin açığını bulmuşlar garantiye telefon ver apple yetkisiz erişim tespit ettik diye telefonunu garanti dışı bıraksın eee elin kolun bağlı kal hakkını arayama THH ye versen 3-4 ay orda uğraş, bunlara kim dur diyecek yokmu adamlar sistemin açığını bulmuş geleni gideni öpüyor bunu avrupa da ABD de yapsana APPLE.
Apple ürünlerini bilmem fakat apple in kendi bükülmüş, müşteriye bakışı bükülmüş, apple türkiye ye müdahale etmesi lazım bu servis anlayışı ve türkiyeyi afganistan gibi ülkeler kategorisinde gördüğü sürüce, bükülen ürünler bir şekilde düzelir fakat bükülen kalpleri bir daha zor düzeltir..TR de ürün satamaz hale gelirsin inşallah zalım APPLE.
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-RAMMSTEIN- 4 ay
Yahu yapmayın etmeyin. Apple'ın 15 gün değişim garantisi var bu kadar bilgisiz cahil olmayın lütfen. :) Yamuk çıktı diyelim iade edin yenisini alın bu kadar basit. Apple'ın açıklamasını savunmuyorum ama bu kadar da kör kara cahil olmayın. Haklarınızı bilin. Fandroid J7 tayfası dolmuş konuya gene. :)
Buyrun bu da link; apple.com/...
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Christopher Moltisanti 4 ay -RAMMSTEIN-
hocam yetkisiz erişim konusuna ne diyorsun apple a karşı bu konuda nasıl bir hakkımız var acaba?
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kenbalx 5 ay
Hangi ülkede geçiyor bu olaylar. Bizde internetten alışverişlerde 14 gün koşulsuz iade var.
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AlkanExclusive 5 ay
Bu kabul edilir bir şey değil. Bende Apple kullanıcısıyım ama bunu kabul eden ya da normal görenin zekasından sıkıntısı vardır artık!
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gbriel 5 ay
Apple 14 gün koşulsuz iade alıyor. Bu haber tamamen saçmalık.
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cabriyo 5 ay
kavisli ekran yapmış apple. eğrilik değil o kavis kavis.
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wolwes 5 ay
Alın size 6000 serisi uçak alüminyumundan imal edilmiş apple.
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barsahin 5 ay
"Apple yamuk yapmaz" demedik, "Apple, bize yamuk yapmaz" dedik.
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cengizhan72 5 ay
İ phone 6 lardaki malzeme kalitesi. 6S te düzeltmişlerdi. Bu durumda apple firmasının geriye dönük olarak akıllanması gerekirdi.
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seyhmus21 5 ay
Eğimli ipad normal yani çok stabil bir eğri ik bu ya stabil olmasaydı bu eğri ne yapardık bilmem
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