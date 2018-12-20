Apple, kutudan bükülmüş şekilde çıkan iPad Pro'ları kusurlu olarak görmüyor

Teknoloji Editörü
İnternet üzerinden bir tablet satın alsaydınız ve elinize ulaştığında cihazın biraz bükülmüş ve yamuk olduğunu görseydiniz ne hissederdiniz? Hepimiz bunun bir kusur olduğunu ve değişim yapılması gerektiğini düşünürüz ancak Apple tam tersini düşünüyor.
Apple konu hakkında suskun
The Verge'nin haberine göre Apple bu durumun gayet normal olduğunu ve bir kusur olarak görülmemesi gerektiğini savunuyor. Şirkete göre bu bükülme, üretimin soğutma aşaması sırasında meydana gelen bir yan etkiye bağlı ve bunun tabletin performansını etkilemeyeceği iddia ediliyor.MacRumors forumlarındaki MacDonaldTrump nickli kullanıcı yayınladığı bir fotoğrafta, iPad Pro'nun kutudan bükülmüş bir şekilde çıktığını gözler önüne seren bir fotoğraf paylaştı. Şirket bunu kusur olarak görmeyip değişimi reddetse de, bazı Apple çalışanlarının müşterilere bu durumun hasar olarak kabul edilebileceğini söylediği belirtilmiş. Apple'ın ise konu hakkında bir açıklama yapması bekleniyor.
https://www.theverge.com/2018/12/19/18148957/apple-ipad-bend-pro-2018-shipping-manufacturing-confirmed Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kutuya doğru bakmıyorsunuz da diyebilirlerdi aslında.