Apple mağaza yöneticileriyle buluştu: "Yeni ürünler yolda, iPhone satışlarını arttıracağız"

iOS 7 ile birlikte değişim rüzgarını arkasına alan Apple, şimdi de iPhone satışlarını arttırmak için pazarlama yöntemlerini gözden geçiriyor. Bu hedef doğrultusunda Apple'ın icra kurulu başkanı Tim Cook ile yöneticiler Eddy Cue ve Craig Federigh'in 27 Haziran'da San Francisco'da Apple Store'ların mağaza liderleriyle toplantı yaptığı ortaya çıktı. Önemli yeni ürünlerinin yolda olduğu bilgisinin paylaşıldığı toplantının ana gündemi ise Apple Store'ların iPhone satış performansı oldu.
CEO olmadan önce operasyonlardan sorumlu yönetici olarak Apple'a büyük hizmetlerde bulunan Tim Cook'un CEO olduktan sonra bu taraftaki kontrolü tam olarak devretmediğini bu toplantıda görüyoruz. Apple Store'ların performansının masaya yatırıldığı ve yaklaşık 3 saat süren toplantıda Tim Cook ve ekibi, mağazaların Mac ve iPad satışlarından memnun olduklarını, ancak iPhone satışları konusunda ise memnuniyetsizliklerini dile getirdiler.
iPhone'u Apple ekosistemine giriş kapısı olarak gördüklerini söyleyen Tim Cook, Apple'ın temel hedefini toplantıda mağaza liderleriyle paylaştı: iPhone satışlarının büyük kısmının kendi mağazalarından gerçekleştirmek. Diğer bir ifadeyle Apple, teknoloji severlerin iPhone alması için Apple Store'a gelmesini ve burada Apple'ın diğer ürünleri Mac ve iPad'i yakından tanıyabilmelerini istiyor.
Bu hedeflerinin şu anki verilere göre gerçekleşmediğine dikkat çeken Tim Cook, satılan iPhone'ların %80'inin 3.parti satıcılar tarafından gerçekleştirilmesine rağmen, satış sonrası hizmet konusunda ise sorunlu iPhone'ların %50'sinin sorun tespiti, tamiri ya da değişimi için adresinin Apple Store içerisindeki Genius'lar olduğunu dile getirerek; bu rakamların daha düzgün bir ilişki göstermesi gerektiğini söyledi.
Alınan bilgilere göre Apple'ın bu hedef doğrultusunda hazırladığı yol haritasını da faaliyete geçirmiş durumda. Örneğin Apple Store'ların bulunduğu 14 ülkede birkaç gün önce başlayan geleneksel okula dönüş promosyonuna bu yıl ilk defa iPhone'un dahil edilmesi, satış sayılarının arttırılması için faaliyete geçen ilk uygulama. Bunun yanı sıra önümüzdeki dönemde Apple'ın Amerika ve Avrupa'daki Apple Store'lardaki iPhone satış fiyatının 3.parti satıcılarının sunduğu fiyat bandına yaklaştırması gibi birçok önemli yeni hamleyi 28 Temmuz'da yapılması planlanan Apple Store Zirvesi'nde de mağaza liderleriyle paylaşacağı öğrenildi.
Diğer taraftan, gelen bilgilere göre, aralarında ülkemizin de bulunduğu, iPhone satışının yoğun olduğu ülkelerde Apple Store açmak da Apple'ın yol haritasındaki önemli aşamalardan biri. Bu sayede Apple, iPhone satın almak isteyen tüketicileri kendi mağazalarına çekerek, bu tüketicilerin Mac ya da iPad gibi diğer ürünleri, deneyimli satış ekipleriyle birlikte, daha yakından tanımaları sağlanacak. Bilindiği üzere Apple'ın şu anda sadece 14 ülkede Apple Store bulunmakla birlikte; önümüzdeki 3 ay içerisinde İstanbul'da açılacak olan Apple Store ile birlikte bu sayı 15'e yükselecek.
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madem herşeyi bu kadar çok biliyorsun kur kendine bir telefon şirketi sen satta görelim ? büyük ekran istiyorsan git samsung kullan htc kullan televizyon kullan çanak kullan tabak kullan :D
5 inç ekran var cebine sığmıyor avcuna oturmuyor şu olmuyor bu olmuyor filan tren mi bu telefon
Dostum sende ilginçsin ben dedim diye birsey olacağı yok benim ki kendime ait bir düşünce boyle olsa daha iyi olur derler ya aynen oyle cok biliyorum da demedim kendi düşüncemi paylaştım ne bu tepki :) hic sen hayatın boyunca demedin mı bu sekilde olsa daha iyi sonuc olabilirdi diye gelmis bana laf vuruyorsun, sen cok biliyorsun şirket ac diye, ben birsey iddaa etmedim. Düşünce de paylasmayalim istersen
Ben fiyat konusunda cokta umitli degilim ama aksesuar olarak gayet iyi olacak , ipod usb kablosu bilkomda 80 TL ye satiliyordu ...
Zaman gittikçe android platformuna kayıyorken ios işletim sistemli ve ortada tek tuş ile herşeyi halletmeye çalışan bir telefon nasıl gittikçe satışları artacak?
2 aydır iPhone kullanıyorum. Telefon gerçekten müthiş, hiç takılmıyor, programlardaki yardımlar ve destek öyle akıllıca ve etkileyici ki. Ama öyle büyük bir eksiği var ki ios'un, şu tek tuş olayı olmasa...
Android de kullanımda 1-2 ay ve kesinlikle Android kısayol ve hızlı kullanım bakımından çok daha iyi. Bakın android daha hızlı demiyor, bilakis android daha hantal bir işletim sistemi ama kullanımı ve kısayolları tuş rahatlıkları androidde çok daha iyi.
iPhone'daki tek tuş olmuyor, her işlevi tek tuşa yaptıramıyorsunuz. Programlar geri tuşu desteği vermeleri gerekiyor ve bir çok tuşu programın içine koymak zorunda kalıyorlar iPhone da. Halbuki Android'de bir standart var. Geri tuşunun yeri hep belli, özellikler tuşunun da yeri hep belli. Bu kullanıma felaket bir kolaylık katıyor.
iPhone 4S kullandığım için iPhone 5 de üstteki bildirim barınıda bilemiyorum en son ne yaptılar ama 4S de wirles v.s. donanımları kontrol edilemiyor oluşu bir felaket :(
Program destekleriyle bunlar sanıyorum iPhone'a da eklenebiliyormuş ama kırma işlemi olmadan yapılabiliyormu bilmeiyorum.
iPhone'nun başka telefonlar ile haberleşme sıkıntıları v.s. onlara girmiyorum bile ama asık meselede zaten bu değil.
Android kullanış kolaylğı bakımından bence 1-2 gömlek üstün IOS'a göre...
İşletim sisteminin optimizesi ve hızını sorarsanız da durum tam tersi tabi. IOS açık ara önde...
Yinede iki platformu kullanmış biri olarak ANDROID diyorum...
kardeşim telefon kullanacagız telfeon !
götümüzde tabletle gezmeyelim.
Gelecekte o boyutta bir model yapacaksa da ikincil ayrı bir model olarak çıkarmalı, çünkü iphone kullanıcılarının çoğu tek elle kullanıma uygun bulduğu için tercih ediyor.
Sadece tek seçenek 5" bir model çıkarsa şu anki var olan kitlesini kaybeder bu sefer de. Şahsen 5" olsaydı ben de almazdım, kullanım rahatlığı sunmazdı.
Ben telefonunu çantada değil cebinde taşımayı, yoldayken tek elle rahatça kullanabilmeyi tercih edenlerdenim mesela. Cihazı ilk alıp hevesini aldıktan sonra kullanım kolaylığı
ve pratiklik arıyorsun, bu durumda da büyük boyutlu bir telefon çok rahatsız edici oluyor.
Baskasinin izinden giden kendi izini birakamaz
Asil samsung-htc appledan kopya cekiyor apple siri yapti yok sesle arama bilmemne sacmaligi cikardilar telefon dedigin parmagin 4 noktaya degecek zaten degmiyorsa ona tablet denir.iphone herzaman iphonedur.bakin s3 e kayip dis gorunus onemli degil onemli olan kaputun altinda duran makine
Ama İphone'da aynı taktik işe yaramadı,kullanıcılar yeni bir özellik bekliyordu telefonda,bu yüzden İphone satışlarının İpad satışlarının gerisinde olduğunu düşünüyorum.
En fazla %25-30 ucuz olur ki bu fiyat bile normalini alamayan bir çok insan için yüksek bir fiyat.
Ben iPad Mini Retina ekranı bekliyorum, asıl patlamayı bu cihaz yapar.
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