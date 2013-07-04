Apple mağaza yöneticileriyle buluştu: "Yeni ürünler yolda, iPhone satışlarını arttıracağız"

iOS 7 ile birlikte değişim rüzgarını arkasına alan Apple, şimdi de iPhone satışlarını arttırmak için pazarlama yöntemlerini gözden geçiriyor. Bu hedef doğrultusunda Apple'ın icra kurulu başkanı Tim Cook ile yöneticiler Eddy Cue ve Craig Federigh'in 27 Haziran'da San Francisco'da Apple Store'ların mağaza liderleriyle toplantı yaptığı ortaya çıktı. Önemli yeni ürünlerinin yolda olduğu bilgisinin paylaşıldığı toplantının ana gündemi ise Apple Store'ların iPhone satış performansı oldu.

CEO olmadan önce operasyonlardan sorumlu yönetici olarak Apple'a büyük hizmetlerde bulunan Tim Cook'un CEO olduktan sonra bu taraftaki kontrolü tam olarak devretmediğini bu toplantıda görüyoruz. Apple Store'ların performansının masaya yatırıldığı ve yaklaşık 3 saat süren toplantıda Tim Cook ve ekibi, mağazaların Mac ve iPad satışlarından memnun olduklarını, ancak iPhone satışları konusunda ise memnuniyetsizliklerini dile getirdiler.

iPhone'u Apple ekosistemine giriş kapısı olarak gördüklerini söyleyen Tim Cook, Apple'ın temel hedefini toplantıda mağaza liderleriyle paylaştı: iPhone satışlarının büyük kısmının kendi mağazalarından gerçekleştirmek. Diğer bir ifadeyle Apple, teknoloji severlerin iPhone alması için Apple Store'a gelmesini ve burada Apple'ın diğer ürünleri Mac ve iPad'i yakından tanıyabilmelerini istiyor.

Bu hedeflerinin şu anki verilere göre gerçekleşmediğine dikkat çeken Tim Cook, satılan iPhone'ların %80'inin 3.parti satıcılar tarafından gerçekleştirilmesine rağmen, satış sonrası hizmet konusunda ise sorunlu iPhone'ların %50'sinin sorun tespiti, tamiri ya da değişimi için adresinin Apple Store içerisindeki Genius'lar olduğunu dile getirerek; bu rakamların daha düzgün bir ilişki göstermesi gerektiğini söyledi.

Alınan bilgilere göre Apple'ın bu hedef doğrultusunda hazırladığı yol haritasını da faaliyete geçirmiş durumda. Örneğin Apple Store'ların bulunduğu 14 ülkede birkaç gün önce başlayan geleneksel okula dönüş promosyonuna bu yıl ilk defa iPhone'un dahil edilmesi, satış sayılarının arttırılması için faaliyete geçen ilk uygulama. Bunun yanı sıra önümüzdeki dönemde Apple'ın Amerika ve Avrupa'daki Apple Store'lardaki iPhone satış fiyatının 3.parti satıcılarının sunduğu fiyat bandına yaklaştırması gibi birçok önemli yeni hamleyi 28 Temmuz'da yapılması planlanan Apple Store Zirvesi'nde de mağaza liderleriyle paylaşacağı öğrenildi.

Diğer taraftan, gelen bilgilere göre, aralarında ülkemizin de bulunduğu, iPhone satışının yoğun olduğu ülkelerde Apple Store açmak da Apple'ın yol haritasındaki önemli aşamalardan biri. Bu sayede Apple, iPhone satın almak isteyen tüketicileri kendi mağazalarına çekerek, bu tüketicilerin Mac ya da iPad gibi diğer ürünleri, deneyimli satış ekipleriyle birlikte, daha yakından tanımaları sağlanacak. Bilindiği üzere Apple'ın şu anda sadece 14 ülkede Apple Store bulunmakla birlikte; önümüzdeki 3 ay içerisinde İstanbul'da açılacak olan Apple Store ile birlikte bu sayı 15'e yükselecek.