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Apple nihayet kayıp AirPod meselesine çözüm getirdi

Apple yaklaşan iOS 10.3 güncellemesindeki iPhone'umu Bul uygulamasına, kayıp AirPod'ların bulunmasına yardımcı olacak yeni bir özellik ekledi. Böylece kayıp kulaklıklar kolayca bulunabilecek.
2 yıl
7,7b
1
15
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple, iPhone'umu Bul (Find My iPhone) uygulamasına kayıp AirPod'ları bulmanıza yardımcı olacak yeni bir özellik ekledi. iOS 10.3 güncellemesine dahil edilecek özellik kayıp AirPod'ları bulmanıza yardımcı olmak için kulaklığın kablosuz teknolojisininden yararlanacak.
Bahsi geçen yeni özellik iPhone'umu Bul uygulamasına benzer şekilde çalışarak kullanıcıların kayıp kulaklıklarını bulmalarını sağlayacak. Apple'ın uygulaması, AirPod'ların, iPhone'unuza bağlıyken bilinen son konumunu kullanarak coğrafi olarak nerede olduğunu tespit edebilecek.
Eğer kulaklıklar 30 metrelik Bluetooth aralığında bulunuyorsa, iPhone veya iPad'de olduğu gibi kayıp AirPod'ları ses çalabilir hale getirerek nerde olduğunu kolayca bulabileceksiniz. Ayrıca, AirPod'ların her birinin ayrı ayrı ses çalmasını da sağlayabilirsiniz.
Ayrıca Bkz. "Note 7 ile ağzı yanan Samsung'dan 8 aşamalı pil güvenlik kontrolü"
Bununla birlikte, 5 saatlik pil ömrüne sahip AirPod'larınızın pili biterse, yalnızca bilinen en son konumlarını öğrenebileceksiniz. Kayıp AirPod'larınızın yerlerini tespit edebilmeniz için ses çıkarabilmesi, yeni özelliği 3. parti Finder for AirPods uygulamasını kullanmaktan daha pratik hale getiriyor. Bahsi geçen uygulama Bluetooth sinyal gücünü göstererek AirPod'ları bulabilmenizi sağlıyordu.
Ancak iTunes App Store üzerinde 3.99 dolara satışa sunulan Finder for AirPods uygulaması kısa süre sonra Apple tarafından yayından kaldırılmıştı. Yapımcı firma Deucks'tan bir geliştirici ise kullanıcıların kablosuz kulaklıklarını bulmalarının Apple'ın hesabına gelmediğini söylemişti. Bildiğiniz üzere AirPod'lardan birini kaybederseniz 69 dolar ödeyerek yenisini satın alabiliyorsunuz.

http://news.softpedia.com/news/apple-seeds-first-beta-of-ios-10-3-to-devs-implements-find-my-airpods-feature-512189.shtml Yorum Yaz
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Sharparrow 2 yıl en beğenilen mrunseen
mrunseen

AirPods'lar sahiplerine ulaştı mı ki?

sence ulaşmamış gibi mi görünüyor? Her yer Türkiye değil :))) Dünya algınızı bu ülkeyle sınırlamayın.... yada bu ülkenin ekonomik durumuyla..
mrunseenAirPods'lar sahiplerine ulaştı mı ki?sence ulaşmamış gibi mi görünüyor? Her yer Türkiye değil :))) Dünya algını...
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2 Yanıt Yanıtla +17
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mrunseen 2 yıl Sharparrow
Ben zaten sadece Türkiye den bahsediyordum. Yoksa adamlar ilk çıktığı hafta incelemelerini yayınladılar.
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aycibin 2 yıl Ed Vedder
Ed Vedder
Gerçekten çok fazla model var ama kulağın içine kadar giren kulakiçi modeller genellikle.
O tip kulaklıkları maalesef kullanamıyorum. Apple earpods tipi olanları kullanabiliyorum sadece.
Kafa üstü bluetooth olanlar da pahalı baya.

airpods bildik kutudan çıkan iphone kulaklığının bluetooh olanı.ses anlamında bir fark yok benim bildiğim.yani 130TL'lik kulaklığın bluetooth olması için 900TL isteniyor.500TL'ye JBL Everest 300 kafaüstü var.bir de 300-500TL aralığında da sony,jabra çok sağlam bluetooth kulaklıklar varken bana çok geliyor.
Ed VedderGerçekten çok fazla model var ama kulağın içine kadar giren kulakiçi modeller genellikle.O tip kulaklıkları maalesef kullanamı...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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xmen121 2 yıl
İyi olur
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Bender B. Rodriquez 2 yıl
Ne yani o cuk kadar seyin icinde konum belirlemek icin bir donanim mi var? Bt ile kesin yer tayini yapilabiliyor mu?
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atilasat 2 yıl
apple sı*tı şimdi de sıvamaya çalışıyor. başka bişey değil.
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aycibin 2 yıl
piyasada bluetooth kulaklıktan bol bişey yokken neden airpods?
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Ed Vedder 2 yıl aycibin
Gerçekten çok fazla model var ama kulağın içine kadar giren kulakiçi modeller genellikle.
O tip kulaklıkları maalesef kullanamıyorum. Apple earpods tipi olanları kullanabiliyorum sadece.
Kafa üstü bluetooth olanlar da pahalı baya.
1 Yanıt Yanıtla +2
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frux 2 yıl
Türkiye'de teki kaybolmuş airpod'lar için yedek airpod satmaları gerek..
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hey 2 yıl
Kablosu kopmuş kulakiçi kulaklık, bu dizayn için çok mu düşünmüşler acaba?
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edirneli86 2 yıl hey
X bir firma yapsa dalga geçerler apple yapınca devrim niteliğinde tasarım olur.

Sonra AVM lerde cafeler de takip sağa sola dönüp göstere göstere gezerler.
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V4LKyR 2 yıl
Apple neden kullanıcıların AirPod'un birini kaybettiğinde bulmalarını istesin ki?
69$ ver gel yenisini al der.
Apple çakaldır.
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mrunseen 2 yıl
AirPods'lar sahiplerine ulaştı mı ki?
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Sharparrow 2 yıl mrunseen
mrunseen

AirPods'lar sahiplerine ulaştı mı ki?

sence ulaşmamış gibi mi görünüyor? Her yer Türkiye değil :))) Dünya algınızı bu ülkeyle sınırlamayın.... yada bu ülkenin ekonomik durumuyla..
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