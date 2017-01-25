Apple nihayet kayıp AirPod meselesine çözüm getirdi

Apple, iPhone'umu Bul (Find My iPhone) uygulamasına kayıp AirPod'ları bulmanıza yardımcı olacak yeni bir özellik ekledi. iOS 10.3 güncellemesine dahil edilecek özellik kayıp AirPod'ları bulmanıza yardımcı olmak için kulaklığın kablosuz teknolojisininden yararlanacak.

Bahsi geçen yeni özellik iPhone'umu Bul uygulamasına benzer şekilde çalışarak kullanıcıların kayıp kulaklıklarını bulmalarını sağlayacak. Apple'ın uygulaması, AirPod'ların, iPhone'unuza bağlıyken bilinen son konumunu kullanarak coğrafi olarak nerede olduğunu tespit edebilecek.

Eğer kulaklıklar 30 metrelik Bluetooth aralığında bulunuyorsa, iPhone veya iPad'de olduğu gibi kayıp AirPod'ları ses çalabilir hale getirerek nerde olduğunu kolayca bulabileceksiniz. Ayrıca, AirPod'ların her birinin ayrı ayrı ses çalmasını da sağlayabilirsiniz.

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pili biterse, yalnızca bilinen en son konumlarını öğrenebileceksiniz. Kayıp AirPod'larınızın yerlerini tespit edebilmeniz için ses çıkarabilmesi, yeni özelliği 3. parti Finder for AirPods Bluetooth sinyal gücünü göstererek AirPod'ları bulabilmenizi sağlıyordu. Bununla birlikte, 5 saatlik pil ömrüne sahip AirPod'larınızın, yalnızca bilinen en son konumlarını öğrenebileceksiniz. Kayıp AirPod'larınızın yerlerini tespit edebilmeniz için ses çıkarabilmesi, yeni özelliği 3. parti uygulamasını kullanmaktan daha pratik hale getiriyor. Bahsi geçen uygulamaAirPod'ları bulabilmenizi sağlıyordu.

Ancak iTunes App Store üzerinde 3.99 dolara satışa sunulan Finder for AirPods uygulaması kısa süre sonra Apple tarafından yayından kaldırılmıştı. Yapımcı firma Deucks'tan bir geliştirici ise kullanıcıların kablosuz kulaklıklarını bulmalarının Apple'ın hesabına gelmediğini söylemişti. Bildiğiniz üzere AirPod'lardan birini kaybederseniz 69 dolar ödeyerek yenisini satın alabiliyorsunuz.