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Tesla'nın elektrikli tırına rakip adayı var: Thor ET-One

Thor Trucks isimli şirket Tesla Semi'den önce piyasaya sürmeyi planladığı elektrikli tırının prototipini tanıttı. Thor ET-One olarak lanse edilen aracın tüm detayları ve tahmini fiyatı haberimizde.
1 yıl
5,1b
1
23
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Los Angeles merkezli Thor Trucks, yeni elektrikli tırının prototipini tanıttı. Thor ET-One olarak lanse edilen aracın 2019'da Tesla Semi'den önce piyasaya sürülmesi planlıyor. Thor küçük bir girişim olduğu için sıfırdan bir tır inşa etmek için yeterli kaynağı yok. Trucks.com'a göre elektrikli tırda modifiye edilmiş Navistar şasisi, oldukça sağlam Dana marka akslar ve Hydro-Quebec'in TM4 elektrik motoru kullanılmış durumda.
Ayrıca Bkz. "Samson'un uçan arabası 2018 ilkbaharında satışa çıkıyor"
Thor, ET-One isimli elektrikli tırının tam yükle (36.2 ton) 160 km menzil sunabileceğini söyledi. Şirket bu versiyonu 150.000 dolara piyasaya sürmeyi planlıyor. Ayrıca 250.000 dolar fiyat etiketi taşıyan 480 km menzilli bir versiyonu da olacak. Thor'un hedefi 300 ila 700 beygir arasında güç üretebilen motor seçenekleri sunmak. Şirket, bugün sosyal medyada prototipe ait bir dizi görüntü yayınladı.

Thor Trucks'ın kurucusu ve CEO'su 25 yaşında

Thor ET-One son birkaç aydır Los Angeles'ta yollarda görülüyor. Thor Trucks'ın kurucu ortağı ve CEO'su Dakota Semler, tıpkı diğer kurucu ortak ve COO Giordano Sordoni gibi sadece 25 yaşında. Semler daha önceki ticari girişimlerinden elte ettiği gelirle şirkete finansman sağladığını söylüyor. Hiçbirinin mühendislik geçmişi yok, ancak Navistar, BYD ve Faraday Future'dan konuyla ilgili altyapısı olan birkaç mühendis işe almış durumdalar.
Bu ilginç ve bir o kadar da takdire şayan girişimin en azından şu anki görüntüsüyle Tesla Semi 'nin karşısına sağlam bir rakip olarak çıkacağına inanmak zor. Zira tek şarjla aynı menzilin üç katını sunabilen Tesla Semi ile aynı fiyat ve yük kapasitesinden bahsediliyor. Üstüne üstlük Thor'un 480 km menzilli versiyonu Tesla Semi'nin 800 km'lik versiyonundan 70.000 dolar daha pahalı. Bakalım şirketin kaderi Tesla'ya rakip olarak çıkıp iflasın eşiğine gelen Faraday Future'a mı benzeyecek yoksa bu iki genç girişimci başlı başına bir destan mı yazacak? Her şeyi zamanla göreceğiz...

https://www.trucks.com/2017/12/13/startup-thor-trucks-electric-truck-market/ Yorum Yaz
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sarkihalindekal 1 yıl en beğenilen
25 yaşlarındalar ve böylesi bir işe kalkışıyorlar. Kıskançlıktan çatladım, parasal anlamda değil yanlış anlaşılmasın. Bu yaşta paranız var ve böylesi riskli bir işe girişiyorsunuz. Bu bana göre takdir edilesi bir olaydır...
Umarım tüketiciye yararlı bir şirket olurlar...
25 yaşlarındalar ve böylesi bir işe kalkışıyorlar. Kıskançlıktan çatladım, parasal anlamda değil yanlış anlaşılmasın. Bu yaşta paranız var ve böylesi riskli bir...
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doctor I 1 yıl

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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El Gato Negro 1 yıl
Biz 0-100 kmh hızına bakarız, sonuçta bu bir tır ve yarışa koşacağız...
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1 Avatar
Guest-F2673E0F4 1 yıl
Bu yasta bu isi yapmalari guzel ama kucuk firma olduklari icin fiyat pahalli olmus ve tasarimi duzeltmeleri lazim.
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qnedim 1 yıl
Yanlış mı görüyorum yoksa çekici römorktan daha mı dar. Tam bilemiyorum ama aerodinamik olarak arkadaki römorku rüzgardan koruyamayacak gibi duruyor.Ama o kadar aptal değillerdir herhalde. Keşke römorka bağlı olarak da foto çekselermiş.
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gkon 1 yıl
Yaban domuzuna benziyor.
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meego 1 yıl
rakam çok yüksek , tesla semi daha uygun daha çok menzil
Bu arada tasarımı kime çizdirmişler ya hiç hoş değil
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maligezgin 1 yıl
ismi güzel
cismi kötü
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V2 1 yıl
Tesla'ya rakip olabilcek gibi durmuyor ama küçük bir grubun bunu yapması güzel.
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dec_chaos 1 yıl
Tesla logosuna ne kadar benziyor..
Tesla Semi Truck'ın 800 km'lik versiyonu 180.000 $
Hiç şansı yok bu menzille..
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grafman09 1 yıl
Benzinli araç şasine elektrik motoru ve aküleri sıralıyorlar.. Zamanında elektrikli araçlar için şasinin yeniden dizayn edilmesi gerektiği konuşulurdu. Teslanın araçlarında olsun, diğer firmanın araçlarında aman aman bir fark yok, yuvarlak hatları dışında..
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BekirARSLAN 1 yıl
Elektrikli olunca neden böyle çirkin tasarımlar yapılıyor ki?
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kadirirdem 1 yıl
Thor ismi bence güzel olmuş.
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10 etiket daha kamyon girişim menzil tesla semi elektrikli tır thor et-one Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Onur Seven MPopüler
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