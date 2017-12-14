Tesla'nın elektrikli tırına rakip adayı var: Thor ET-One

Los Angeles merkezli Thor Trucks, yeni elektrikli tırının prototipini tanıttı. Thor ET-One olarak lanse edilen aracın 2019'da Tesla Semi'den önce piyasaya sürülmesi planlıyor. Thor küçük bir girişim olduğu için sıfırdan bir tır inşa etmek için yeterli kaynağı yok. Trucks.com'a göre elektrikli tırda modifiye edilmiş Navistar şasisi, oldukça sağlam Dana marka akslar ve Hydro-Quebec'in TM4 elektrik motoru kullanılmış durumda.

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Thor, ET-One isimli elektrikli tırının tam yükle (36.2 ton) 160 km menzil sunabileceğini söyledi. Şirket bu versiyonu 150.000 dolara piyasaya sürmeyi planlıyor. Ayrıca 250.000 dolar fiyat etiketi taşıyan 480 km menzilli bir versiyonu da olacak. Thor'un hedefi 300 ila 700 beygir arasında güç üretebilen motor seçenekleri sunmak. Şirket, bugün sosyal medyada prototipe ait bir dizi görüntü yayınladı.

Thor Trucks'ın kurucusu ve CEO'su 25 yaşında

Thor ET-One son birkaç aydır Los Angeles'ta yollarda görülüyor. Thor Trucks'ın kurucu ortağı ve CEO'su Dakota Semler, tıpkı diğer kurucu ortak ve COO Giordano Sordoni gibi sadece 25 yaşında. Semler daha önceki ticari girişimlerinden elte ettiği gelirle şirkete finansman sağladığını söylüyor. Hiçbirinin mühendislik geçmişi yok, ancak Navistar, BYD ve Faraday Future'dan konuyla ilgili altyapısı olan birkaç mühendis işe almış durumdalar.

Bu ilginç ve bir o kadar da takdire şayan girişimin en azından şu anki görüntüsüyle Tesla Semi 'nin karşısına sağlam bir rakip olarak çıkacağına inanmak zor. Zira tek şarjla aynı menzilin üç katını sunabilen Tesla Semi ile aynı fiyat ve yük kapasitesinden bahsediliyor. Üstüne üstlük Thor'un 480 km menzilli versiyonu Tesla Semi'nin 800 km'lik versiyonundan 70.000 dolar daha pahalı. Bakalım şirketin kaderi Tesla'ya rakip olarak çıkıp iflasın eşiğine gelen Faraday Future'a mı benzeyecek yoksa bu iki genç girişimci başlı başına bir destan mı yazacak? Her şeyi zamanla göreceğiz...

https://www.trucks.com/2017/12/13/startup-thor-trucks-electric-truck-market/