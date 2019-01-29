Apple şimdiye kadar geliştiricilere 120 milyar dolar ödedi

Apple, 2008 yılında App Store'un açılışından bu yana geliştirilere ödediği paranın 120 milyar dolar gibi rekor bir seviyeye ulaştığını açıkladı. Şirket geliştiricilerin bu paranın neredeyse dörtte birlik kısmını sadece geçen yıl kazandıklarını söylüyor.

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Geçen yıl, geliştiriciler Apple'ın uygulama mağazasından 30 milyar dolar kazanç elde etti. Açıklanan rakam Apple'ın 2017 yılında geliştiricilerle paylaştığı 26.5 milyar dolardan yüzde 28 daha yüksek. Aynı zamanda 2016 yılındaki rakamdan da yüzde 30 daha fazla.

Apple yüzde 30 komisyon alıyor

Apple şu anda ücretli uygulamalardan ve uygulama içi satın alımlardan yüzde 30 komisyon alıyor. Uygulama içi abonelikler için komisyon oranının ilk yıldan sonra yüzde 15’e düştüğünü belirtelim. Geliştiriciler, App Store komisyonlarını daha da düşürmesi için Cupertinolu teknoloji devine sık sık baskı yapıyor.

https://www.apple.com/newsroom/2019/01/apple-entrepreneur-camp-kicks-off-as-app-developer-earnings-hit-new-record/