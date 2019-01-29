Samsung'un Galaxy Buds adlı yeni kablosuz kulaklığı gelecek ay tanıtılabilir

Samsung, 20 Şubat tarihinde Galaxy S10 ve diğer tüm yeni ürünlerini tanıtacağı bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Güney Koreli şirketin etkinlik kapsamında katlanabilir telefonunu ve bazı yeni giyilebilir ürünlerini de lanse etmesi bekleniyor. AllAboutSamsung isimli web sitesinin haberine göre şirket yeni bir kablosuz kulaklık da duyurabilir.

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"Samsung Galaxy S10'un kablosuz şarj cihazı FCC'de ortaya çıktı"

Yayınlanan raporda Samsung'un Galaxy Buds adlı yeni bir kablosuz kulaklık çıkarabileceği iddia ediliyor. Habere göre kulaklık, kullanıcılara daha zengin bir ses deneyimi sunabilmesi için AKG'nin üstün ses teknolojisine sahip olacak. Ayrıca geçen yılki Gear IconX'in devamı niteliğinde piyasaya sürüleceğini de belirtelim.

Samsung Türkiye'nin web sayfasında göründü

Bunun dışında, cihaz hakkında çok fazla bilgi yok. Ancak kulaklıkların şarj özellikli taşıma kutusu ile geleceği ve kablosuz şarjı destekleyeceği belirtiliyor. Bu arada Galaxy Buds'ın Samsung Türkiye web sitesinde ortaya çıktığını söyleyelim. Garanti bilgilerinin yer aldığı sayfada listelenen kulaklığın iki yıl garantiye sahip olacağı yazıyor.

https://allaboutsamsung.de/2019/01/ein-paar-informationen-zur-galaxy-watch-active-galaxy-fit-galaxy-fit-mini-und-galaxy-buds/