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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung'un Galaxy Buds adlı yeni kablosuz kulaklığı gelecek ay tanıtılabilir

Samsung'un önümüzdeki ay düzenleyeceği etkinlikte Galaxy S10 ve katlanabilir telefonunu tanıtması bekleniyor. Şirket AKG'nin üstün ses teknolojisine sahip yeni bir kablosuz kulaklık da tanıtabilir.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung, 20 Şubat tarihinde Galaxy S10 ve diğer tüm yeni ürünlerini tanıtacağı bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Güney Koreli şirketin etkinlik kapsamında katlanabilir telefonunu ve bazı yeni giyilebilir ürünlerini de lanse etmesi bekleniyor. AllAboutSamsung isimli web sitesinin haberine göre şirket yeni bir kablosuz kulaklık da duyurabilir.
Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S10'un kablosuz şarj cihazı FCC'de ortaya çıktı"
Yayınlanan raporda Samsung'un Galaxy Buds adlı yeni bir kablosuz kulaklık çıkarabileceği iddia ediliyor. Habere göre kulaklık, kullanıcılara daha zengin bir ses deneyimi sunabilmesi için AKG'nin üstün ses teknolojisine sahip olacak. Ayrıca geçen yılki Gear IconX'in devamı niteliğinde piyasaya sürüleceğini de belirtelim.

Samsung Türkiye'nin web sayfasında göründü

Bunun dışında, cihaz hakkında çok fazla bilgi yok. Ancak kulaklıkların şarj özellikli taşıma kutusu ile geleceği ve kablosuz şarjı destekleyeceği belirtiliyor. Bu arada Galaxy Buds'ın Samsung Türkiye web sitesinde ortaya çıktığını söyleyelim. Garanti bilgilerinin yer aldığı sayfada listelenen kulaklığın iki yıl garantiye sahip olacağı yazıyor.

https://allaboutsamsung.de/2019/01/ein-paar-informationen-zur-galaxy-watch-active-galaxy-fit-galaxy-fit-mini-und-galaxy-buds/ Yorum Yaz
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marsk35 3 ay
Kulagımın içine giren tıkaçlı bi kulaklık gelirse pek tutmaz apple tasarımı bence en güzeli ve kolay
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DH Misafiri 3 ay
Yaklaşabilen göremedik derken abartmayalım bence gayet kaliteli kulaklıklar var.jabra elite 65t ye bak istersen.
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DH Misafiri 3 ay
dünya appledan ibaret değil. qcy markası da gayet iyi. ufku geniş tutmak lazım
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crazywinner3 3 ay
Bu konuda airpods en iyisi sanırım kullanım kolaylığı açısından. Diğer firmalardan yaklaşabilen bir çözüm göremedik henüz.
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mansurmarsak 3 ay crazywinner3
crazywinner3
Bu konuda airpods en iyisi sanırım kullanım kolaylığı açısından. Diğer firmalardan yaklaşabilen bir çözüm göremedik henüz.

Xiaomi airdots pro2 veya huawei freebuds gayette güzel alternatifler...
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