Apple son MacBook modellerine SSD performans artışı kazandırdı

Kısa süre önce iOS 8.3 ile birlikte masaüstü tarafında da OS X 10.10.3 güncellemesini dağıtıma sokan Apple, özellikle yeni MacBook modellerine SSD konusunda önemli bir performans artışı sağlıyor.





10.10.3 güncellemesinde yer alan NVMExpress adındaki protokol sayesinde, yeni MacBook modeli ile güncellenen MacBook Air modellerindeki PCIe tabanlı SSD birimlerine yüzde 50 civarında gecikme azalması, daha fazla performans ve daha az enerji tüketimi şeklinde üç önemli iyileştirme sağlanıyor.





Apple bugüne kadar depolama bellekleri için AHCI (Advanced Host Controller Interface) protokolünü kullanıyordu. Intel tarafından geliştirilen AHCI protokolü geliştiricilere SATA/AHCI adaptörlerinin tespiti, konfigürasyonu ve programlaması için standart bir yöntem sunuyordu.





Ancak AHCI eski bir yöntem olduğu için NAND ve MRAM gibi değişken olmayan depolama belleklerinin tüm avantajlarını kullanamıyordu. NVMExpress protokolü ile Apple bu dezavantajı da ortadan kaldırdı. Non-Volatile Memory Express olarak da adlandırılan NVMExpress protokolü, Intel'inde dahil olduğu endüstri devleri tarafından geliştirildi.





Cihazınızın NVMe uyumlu sürücüsü olup olmadığını anlamak için sol üst köşedeki Apple ikonuna tıkladıktan sonra Bu Mac Hakkında kısmına giriyor ve Sistem Raporu kısmını tıklıyorsunuz. Burada Donanım başlığı altında NVMExpress ifadesi bulunuyor. Buna tıkladığınızda uyumlu aygıtlar listeleniyor. Şu anda belirtilen yeni MacBook ve yeni MacBook Air modellerinin bundan faydalanabileceği. Ayrıca opsiyonel olarak PCIe destekli SSD kullanan diğer Mac kullanıcıları da bu desteği elde edebilecek.

http://www.technobuffalo.com/2015/04/12/apple-delivers-faster-ssd-performance-in-os-10-10-3-with-nvmexpress/