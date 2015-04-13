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Apple son MacBook modellerine SSD performans artışı kazandırdı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple son MacBook modellerine SSD performans artışı kazandırdı

Kısa süre önce iOS 8.3 ile birlikte masaüstü tarafında da OS X 10.10.3 güncellemesini dağıtıma sokan Apple, özellikle yeni MacBook modellerine SSD konusunda önemli bir performans artışı sağlıyor. 

10.10.3 güncellemesinde yer alan NVMExpress adındaki protokol sayesinde, yeni MacBook modeli ile güncellenen MacBook Air modellerindeki PCIe tabanlı SSD birimlerine yüzde 50 civarında gecikme azalması, daha fazla performans ve daha az enerji tüketimi şeklinde üç önemli iyileştirme sağlanıyor. 

Apple bugüne kadar depolama bellekleri için AHCI (Advanced Host Controller Interface) protokolünü kullanıyordu. Intel tarafından geliştirilen AHCI protokolü geliştiricilere SATA/AHCI adaptörlerinin tespiti, konfigürasyonu ve programlaması için standart bir yöntem sunuyordu.

Ancak AHCI eski bir yöntem olduğu için NAND ve MRAM gibi değişken olmayan depolama belleklerinin tüm avantajlarını kullanamıyordu. NVMExpress protokolü ile Apple bu dezavantajı da ortadan kaldırdı. Non-Volatile Memory Express olarak da adlandırılan NVMExpress protokolü, Intel'inde dahil olduğu endüstri devleri tarafından geliştirildi. 

Cihazınızın NVMe uyumlu sürücüsü olup olmadığını anlamak için sol üst köşedeki Apple ikonuna tıkladıktan sonra Bu Mac Hakkında kısmına giriyor ve Sistem Raporu kısmını tıklıyorsunuz. Burada Donanım başlığı altında NVMExpress ifadesi bulunuyor. Buna tıkladığınızda uyumlu aygıtlar listeleniyor. Şu anda belirtilen yeni MacBook ve yeni MacBook Air modellerinin bundan faydalanabileceği. Ayrıca opsiyonel olarak PCIe destekli SSD kullanan diğer Mac kullanıcıları da bu desteği elde edebilecek.  

http://www.technobuffalo.com/2015/04/12/apple-delivers-faster-ssd-performance-in-os-10-10-3-with-nvmexpress/ Yorum Yaz
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flowerhorn 4 yıl en beğenilen
Buradan anlıyoruz ki , yazılım donanım kadar önemli hatta daha önemli
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DarkHellKnightX 4 yıl
Bazıları bunu Apple geliştirdi sanmış. Kusura bakmasınlar ama çoğu işletim sistemi şu an destekliyor bu teknolojiyi. Microsoft bunu Windows 8.1'e dahil etmişti zaten. Windows 7'ye ise Update üzerinden sunuldu.
Apple geç kalmış diyeceğim ama ortalık karışır
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alimakkaya 4 yıl
Apple bi teknoljiyi kullanmaya gorsun, Apple gelistirdi zannediliyor :) . Aslinda kullandigi teknoljiye daha yeni driver yazabilmis bir firma oldugunu gostermez mi bu? hani OEM uretici degilki driveri al, destegiyle ugrasamam, calistirabilirsen calistir olsun. Cihaza en son nesil ekran kartini koysun, sonra da cenerik suruculer ile satsin, surucuyui yazinca da , bakin bakiin, ne guzel grafik performansi elde ediyoruz artik desin :))

ek: desktop icin isteyenler;

anandtech.com/...
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mk2kill 4 yıl
yorumlara bakınca sanki bu protokol apple a özel birşey gibi hava esiyor. biraz önce gigabyte anakartımın biosunu güncelledim ve yeni biosla NVMe desteği açıldı. protoklun geliştiricisi intel zaten apple değil.
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Guest-1BAA53B3C 4 yıl
Anladım ki Apple yazılım da iyi
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Rock_Rage 4 yıl
Yeni nesil Macbook Pro 13" Retinayı test ettim 1100Mb /sn Yazma , 1250mb/sn Okuma performansı vardı.Blackmagic ile test edilmiştir.Apple yazılımda olduğu kadar donanımda da en iyisini kullanıyor.
SAYGILARLA
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OverClocK1ng 4 yıl
Masaüstü pc lerde SSD lere de AHCI yerine aynı protokolü istiyoruz..
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Morphinz 4 yıl
Bize böyle şeylerle gel Apple. Gerçi şimdi bunu ben buldum başkası kullanamaz der. İntel'le birlikte ürettiğine göre muhtemelen yeni nesil anakartlarda standart olarak sunarlar.
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freudunpiposu 4 yıl
halitozbasli
Appleın sadece kasa üreticisi olmadığı ayrıca yazılım konusunda da iyi olduğunu gösteren güzel bir örnek.

Aslında burada Apple'ın donanımda değil yazılımda lider olduğunu anlıyoruz. Donanımda kendi amaçlarına uygun donanımı üretiyorlar en iyisini değil.
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Mar00N 4 yıl freudunpiposu
mrtrhn
halitozbasli
Appleın sadece kasa üreticisi olmadığı ayrıca yazılım konusunda da iyi olduğunu gösteren güzel bir örnek.

Aslında burada Apple'ın donanımda değil yazılımda lider olduğunu anlıyoruz. Donanımda kendi amaçlarına uygun donanımı üretiyorlar en iyisini değil.

+1
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halitozbasli 4 yıl
Appleın sadece kasa üreticisi olmadığı ayrıca yazılım konusunda da iyi olduğunu gösteren güzel bir örnek.
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flowerhorn 4 yıl en beğenilen
Buradan anlıyoruz ki , yazılım donanım kadar önemli hatta daha önemli
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