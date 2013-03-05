Apple, telefonu için "iPhone"dan başka hangi isimleri düşündü ?

Bir dönem Apple'da reklamdan sorumlu yönetici görevini yürütmüş olan Ken Segall, 2007 yılında iPhone ismiyle hayata geçen telefon projesi kapsamında hangi isimler üzerine yoğunlaştıklarını; Arizona Üniversitesi'nde katıldığı bir söyleyişi de ilk defa kamuoyuyla paylaştı. İşte o isimler.

Apple'ın üzerinde düşündüğün isimlerden biri Telepod'muş. Özellikle telefon kelimesi gibi ilerici-modern çizgiler taşıması bu ismi öne çıkartırken; "pod" ise Apple'ı bugünlere getiren önemli ürün ailesi iPod'u çağrıştırması için "tele"'nin yanına eklenmiş.

Apple'ın düşündüğün isimlerden bir diğeri Tripod'muş. Fotoğrafçılık alanında sıkça kullandığımız bu kelimeye odaklanılmasının sebebi ise aslında çok basit: iPhone'un bir araya getirdiği üç farklı cihazı ifade etmesi. "Tri" ifadesi burada iPhone'un (2007 yılındaki lansmanı izleyenler hatırlayaacaktır) sadece bir telefon değil üç farklı cihazı; telefon, internet bağlantı cihazı ve iPod'u bir araya getirmesini ifade ederken, "pod" ise iPod'u ifade ediyor.

Apple'ın diğer bir isim alternatifi ise Mobi'ymiş. Tahmin ettiğiniz gibi "Mobile" kelimesinin kısaltılmışı olarak düşünülmüş. Ken Segall, mobi isminin geçerli not alamamış olsa da kişiselliği yansıtan bir kelime olduğunu düşünmekte.

Apple'ın düşündüğü son isim için küçük bir ipucu verelim: Bu isimde bir ürün Apple'ın şu anki ürün gamında yer alıyor ve Apple, bu ürünle sayesinde başka bir pazarda daha devrim yaptı. Evet iPad'den bahsediyoruz. Aslında şu anda iPhone ile iPad'in yapabildiklerinin neredeyse aynı olması, iPad isminin, bir telefona verilmesi için yeterince mantıklı olduğunu gösteriyor. Muhtemelen Apple, çoklu dokunmatik teknolojisinin ve arayüzünün geliştirilmesi sürecinin başından itibaren iPad ismi projeyle özdeşleşti. Sonuçta Steve Jobs'ın da dediği gibi tablet projesini bir süreliğine rafa kaldırıp telefon projesine odaklanmaları sonucundaysa telefona düşündükleri isimlerden biri iPad oldu.