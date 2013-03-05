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Apple, telefonu için "iPhone"dan başka hangi isimleri düşündü ?

6 yıl
2,3b
1
31
iPhone
Shady
Haber Editörü
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Apple, telefonu için

Bir dönem Apple'da reklamdan sorumlu yönetici görevini yürütmüş olan Ken Segall, 2007 yılında iPhone ismiyle hayata geçen telefon projesi kapsamında hangi isimler üzerine yoğunlaştıklarını; Arizona Üniversitesi'nde katıldığı bir söyleyişi de ilk defa kamuoyuyla paylaştı. İşte o isimler.

Apple'ın üzerinde düşündüğün isimlerden biri Telepod'muş. Özellikle telefon kelimesi gibi ilerici-modern çizgiler taşıması bu ismi öne çıkartırken; "pod" ise Apple'ı bugünlere getiren önemli ürün ailesi iPod'u çağrıştırması için "tele"'nin yanına eklenmiş.

Apple'ın düşündüğün isimlerden bir diğeri Tripod'muş. Fotoğrafçılık alanında sıkça kullandığımız bu kelimeye odaklanılmasının sebebi ise aslında çok basit: iPhone'un bir araya getirdiği üç farklı cihazı ifade etmesi. "Tri" ifadesi burada iPhone'un (2007 yılındaki lansmanı izleyenler hatırlayaacaktır) sadece bir telefon değil üç farklı cihazı; telefon, internet bağlantı cihazı ve iPod'u bir araya getirmesini ifade ederken, "pod" ise iPod'u ifade ediyor.

Apple'ın diğer bir isim alternatifi ise Mobi'ymiş. Tahmin ettiğiniz gibi "Mobile" kelimesinin kısaltılmışı olarak düşünülmüş. Ken Segall, mobi isminin geçerli not alamamış olsa da kişiselliği yansıtan bir kelime olduğunu düşünmekte.

Apple'ın düşündüğü son isim için küçük bir ipucu verelim: Bu isimde bir ürün Apple'ın şu anki ürün gamında yer alıyor ve Apple, bu ürünle sayesinde başka bir pazarda daha devrim yaptı. Evet iPad'den bahsediyoruz. Aslında şu anda iPhone ile iPad'in yapabildiklerinin neredeyse aynı olması, iPad isminin, bir telefona verilmesi için yeterince mantıklı olduğunu gösteriyor. Muhtemelen Apple, çoklu dokunmatik teknolojisinin ve arayüzünün geliştirilmesi sürecinin başından itibaren  iPad ismi projeyle özdeşleşti. Sonuçta Steve Jobs'ın da dediği gibi tablet projesini bir süreliğine rafa kaldırıp telefon projesine odaklanmaları sonucundaysa telefona düşündükleri isimlerden biri iPad oldu. 

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Recharged 6 yıl en beğenilen
iPhone ismini benimsemiş olmasaydın muhtemelen bu diğer isimlerden her hangi biride şimdi geldiği kadar garip gelmeyecekti bize.
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Guest-F8946C419 6 yıl Be All My Sins Remembered
Düşünen Biri

Başında i harfi olmazsa olmaz, satmaz, satamaz


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1 Avatar
Önder 5 yıl
Beyler uydu kanallarındaki telefoncular apple'a dava açıcakmış bizim isimleri çaldı diye
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kain061 5 yıl
kim ne derse desin apple :D
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inexo 5 yıl
ayfon da kötü bence
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-gg- 5 yıl
Mobi 4s
Mobi 5

fena değil mobi de
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DH Misafiri 5 yıl
MicroMac hoşuma gitti.
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DH Misafiri 6 yıl
IPHONE OLMAZSA YOUPHONE :D
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engineermann 6 yıl
iRobot tan esinlenmişlerdir, bence....
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DH Misafiri 6 yıl
IPHONE OLMAZSA YOUPHONE :D
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londoner23 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

IPHONE OLMAZSA YOUPHONE :D



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IRyujin 6 yıl
İsmine alışıldığı için önerilerin hepsi bir garip geliyor kulağa.
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furkant1 6 yıl
http://image.made-in-china.com/2f0j00jBHtvuTCgUoM/Video-Camera-Tripod-KH-25II-.jpg

Tripod B)
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TheWazZ 6 yıl
micromac guzelmis aslinda
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12 Angry Men 6 yıl
Kazıkphone olabilirdi.
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K.can.tas 6 yıl
İyi ki Iphone koymuşlar
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