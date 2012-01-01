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Apple, üç yeni tarihi binada daha mağaza açmaya hazırlanıyor

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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New York'da en büyük tren istasyonlarından birisi olan Grand Central Terminal'de en büyük perakende mağazasının açılışını yapan Apple bu yıl üç yeni mağazayı daha hizmete sokmayı planlıyor. Yeni mağazalar Kanada, İspanya ve Almanya'da açılacak. Apple belirlediği 3 tarihi mekan için yerel yetkililerle görüşmelere başladı. 

İspanya'nın Madrid kentinin tarihi simgelerinden birisi olan 1860 yıllarından kalma Hotel Paris için Apple yerel otoritelerle anlaşma sağlamış durumda. Toplam 6000 metrakarelik binanın çatısında bulunan Tio Pepe simgesi mağaza açıldıktan sonra da değişmeden kalacak.  

Almanya'nın Berlin şehrinde ise 100 yıllık bir geçmişe sahip olan tiyatro binası Apple mağazası olarak hizmet verecek. Mağaza için personel alımı çağrıları başlamış durumda.

Son olarak Kanada'nın Ontario eyaleti Londra şehrinde bir alışveriş merkezinin en üst katındaki 500 metrekarelik alanda Apple bir mağaza açacak. 

Apple'ın dünya çapındaki mağaza sayısı 357'ye ulaşmış durumda. Perakende dağıtım kanallarını çok iyi kullanan Apple mağaza sayısını artırarak daha çok müşteriye ulaşmayı hedefliyor. New York'taki Grand Central mağazası yılda bir milyon yolcuyu ağırlayan tren istasyonu içerisinde olduğu için muazzam bir ziyaretçi akınına uğruyor. 

Ancak bu girişimler sonucu problem yaşayan bazı çevreler de var. Fransa'daki yetkili Apple perakendecisi eBizcuss, Apple'ın sevkiyat konusunda kendi mağazalarına öncelik tanıdığı iddiasıyla dava açmaya hazırlanıyor.

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Xagdas 7 yıl
Başlık düzeltilmeli.
"Apple, üç yeni tarihi binada daha mağaza açmaya hazırlanıyor"
diye yazılmaz.
"Apple, üç tarihi binada daha yeni mağaza açmaya hazırlanıyor"
diye düzeltin lütfen.
Zira hem yeni hem de tarihi olunamaz :)))
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theyapici 7 yıl
ahh keşke hemde dolar taşardı
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Macintosh34 7 yıl
Sayın Jible, haberde söz edilen mağzalar direkt olarak Apple bünyesinde açılırken; Türkiye'deki mağzalar Bilkom aracılığıyla açılmaktadır.
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jibe 7 yıl
Bu açılan Applestore lar direkt olarak Apple bünyesindemi yoksa Şahıs mı açıyorz Apple dan izin alarak?
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samtual 7 yıl jibe
jibe

Bu açılan Applestore lar direkt olarak Apple bünyesindemi yoksa Şahıs mı açıyorz Apple dan izin alarak?

Apple kendisi açıyor.
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Guest-F8946C419 7 yıl
Keşke İstanbul olsa biri de..
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tunlab 7 yıl
sirkeci tren garı muhteşem olurdu:D
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