Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, üretici ortaklarına Lightning kablolu üretilecek kulaklıkların detaylarını açıkladı

4 yıl
606
1
67
iPhone
Caner Köksel
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Apple, Made for iDevices (iCihazlar için üretildi) programı kapsamında yer alan üretici ortaklarına Lightning kablosuna sahip kulaklıkların üretimiyle ilgili detayları belirtti. 
Standart 3.5mm jak yerine Lightning kablosunu kullanacak yeni kulaklıkların bu sayede iCihazlardan kayıpsız 48 kHz stereo ses alabilmesi ve iCihazlara 48 kHz mono ses verebilmesi mümkün hale gelecek. Bunların yanında kulaklıklar, üzerindeki butonlarla ses açma, kısma, duraklatma gibi fonksiyonlar ve müzik oynatma seçeneklerini değiştirme ile tek tuşla iTunes Radio gibi müzik uygulamalarını çalıştırabilme gibi ekstra yeteneklere sahip olacak.
Bataryalı kulaklıkların iCihaz üzerinden şarj olabilmesine olanak tanıyacak olan Lightning desteği, aynı zamanda kulaklıklarda bulunan bataryalarla iCihaz'ın da şarj edilebilmesini mümkün kılacak. 
İki farklı yapılandırmaya sahip olacak Lightning destekli kulaklık modellerinden Standart Lightning kulaklıklar daha az bileşen sahip olup doğrudan ses çıkışına odaklanacak, Gelişmiş Lightning kulaklıkları olan ikinci yapılandırma ise dijital sinyal işlemcisi ve gürültü engelleyici gibi ekstra bileşenlere sahip olacak.
 Beats alımıyla son dönemde müzik konusunda atağa geçen Apple'ın bu adımı ve iTunes üzerinden yüksek kalitede müzik parçaları satma planlarını göz önüne aldığımızda Apple'ın müzik konusunda çıtayı yükselteceğini düşünebiliriz.
Üretici ortaklarından hangilerinin Lightning kablolu kulaklıklar üreteceği bilinmez ama Apple bünyesindeki Beats'den bu tarz modeller görmemiz kesinlikle beklenen bir durum.

http://9to5mac.com/2014/06/03/apple-introduces-mfi-specs-for-lightning-cable-headphones-support-arriving-in-future-ios-update/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
mehmedaltair 4 yıl
müzik dinlerken şarja nasıl takılacak
3 Yanıt Yanıtla +58
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 4 yıl en beğenilen
cok guzel. simdi lightning kablosundaki chiple apple disindaki kulakliklarinda kullanilmasini engellerler. bir kulaklik olur bilmem kac dolar. applein kalitesini begeniyorumda bu tekelci anlayisi kendinden sogutuyor. maksat kulakliga ekstra dugme koyup ozellik kazandirmaksa bu 3.5 jacklerlede cok guzel yapilabiliyordu
cok guzel. simdi lightning kablosundaki chiple apple disindaki kulakliklarinda kullanilmasini engellerler. bir kulaklik olur bilmem kac dolar. applein kalitesi...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +58
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
VoLVoXxX99 4 yıl giogo
giogo


darkaura

cok guzel. simdi lightning kablosundaki chiple apple disindaki kulakliklarinda kullanilmasini engellerler. bir kulaklik olur bilmem kac dolar. applein kalitesini begeniyorumda bu tekelci anlayisi kendinden sogutuyor. maksat kulakliga ekstra dugme koyup ozellik kazandirmaksa bu 3.5 jacklerlede cok guzel yapilabiliyordu

Tam olarak bilmiyorsun.3.5 mm jack ler 20 hz ses aktarma kapasitesine sahipken bu yeni lightiningli girişle 48 hz seviyesine çekilebileceği söyleniyor.48`e 3.5 mm lik jackle çekmek imkansız.48 hertz demekte 0 kayıpla müzik dinlemek demek.
Olay bir tane düğme eklemek değil yani işin içinde büyük bir özellik yatıyor ve bu 3.5mm jack`le olmaz.

20hz ile 48hz'nin kalite farkını anlaman için oldukça iyi kulaklıklar kullanman gerek. Zaten o kadar müzik manyağı isen özel müzik çaların vardır ve herşeyi FLAC olarak dinlersin. ben hiç sanmıyorum iphone alan kişilerin bu denli yüksek kalitede müziğe ihtiyaç duyduklarını. ki daha çok büyük bir kısım telefon kullanıcısı daha bitrate, kbps gibi kavramları bilmezken. şahsi düşüncem apple'ın fikri beats by dr. dre satın alımından sonra $600-$700 fiyatına sahip ürünler çıkarıp hipsterları sömürmek.
giogodarkauracok guzel. simdi lightning kablosundaki chiple apple disindaki kulakliklarinda kullanilmas...
Devamını Gör
3 Yanıt Yanıtla +29
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
vires 4 yıl
Yeni iphone çok ince olucak gibi, bu kadar ince telefona 3.5 mm giriş koymayacaklar belli oldu artık ses kaybı yaşatmamak için kısmı hikaye.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
celaldk 4 yıl
Apple bence yine telefonların geleceğini gördü ve 3.5 jackın gereksiz kalın olduğunu anladılar . Bence böyle bir iş yaparlarsa yanında dönüştürücü aparatta verirler. Bu arada o çıkışın farklı bir amacı daha olucak . Ses işlenmeden gider öyle bir durumda eğer iphone ile dac ve amfi kullanıyorsanız maksimum verimi almak için lazımdır . 3.5 mm jack girişinden aynı verim alınmaz . 3.5 mm jackın beslemekte zorlandığı çok ses sistemi ve kulaklık kullandım . Kulaklık ve ses sistemlerinden anlamayan androidçi tayfada gelip apple'a laf etmiş en sinir olduğum şeydir bu . Bilmiyorsan konuşma yani . Zamanında macbook pro ile dalga geçen tayfada vardı. Arkadaşımda bugün gördüm thunderbolt girişinden gt770 ( masaüstü bilgisayarlar için olan versiyonu ) bağlamış macbook retinasına adam cryisis 3 oynuyordu . Tabi zamanında thunderboltta gereksizdi
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
x X x 4 yıl celaldk
celaldk
Apple bence yine telefonların geleceğini gördü ve 3.5 jackın gereksiz kalın olduğunu anladılar . Bence böyle bir iş yaparlarsa yanında dönüştürücü aparatta verirler. Bu arada o çıkışın farklı bir amacı daha olucak . Ses işlenmeden gider öyle bir durumda eğer iphone ile dac ve amfi kullanıyorsanız maksimum verimi almak için lazımdır . 3.5 mm jack girişinden aynı verim alınmaz . 3.5 mm jackın beslemekte zorlandığı çok ses sistemi ve kulaklık kullandım . Kulaklık ve ses sistemlerinden anlamayan androidçi tayfada gelip apple'a laf etmiş en sinir olduğum şeydir bu . Bilmiyorsan konuşma yani . Zamanında macbook pro ile dalga geçen tayfada vardı. Arkadaşımda bugün gördüm thunderbolt girişinden gt770 ( masaüstü bilgisayarlar için olan versiyonu ) bağlamış macbook retinasına adam cryisis 3 oynuyordu . Tabi zamanında thunderboltta gereksizdi


Apple gibi bir firmanin gercekten kutu iceriginde donusturucu aparat sunacagini dusunuyorsunuz, ilginc.

Dahili/harici amfili sistemler ile 3,5mm jack'den ses cikisi alamiyormusuz gibi konusuyorsunuz. Sanirim o kadar zorlanmaniz bu yuzden.

Ayrica harici gpu kullanmak thunderbolt a ozgu bir ozellik degildir. Thunderbolt olmasa da pciexpress ile yapilabilecek bir seydir.

Insanlarin en sinir olduklari seyi yapmayin lutfen.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ygal 4 yıl
boyle bir sey bekliyordum acikcasi ben. suanki kulaklik girisi standar da olsa telefonda cok yer kapliyor. dizayni daha da ileriye goturmeleri icin boyle bir sey yapmalari gerekiyordu. bu cikisa sahip olan tum modeller en az bu cikis kadar kalinliga sahip olmak zorunda.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
okan_cehapelioglu 4 yıl
artık bunları kimse yemiyor apple milleti sömürmek için daha neler çıkaracaksınız
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rajeesh 4 yıl
hala 8gb iphone sat
AMA YENİ 3000 DOLARLIK KULAKLIĞIMIZ İLE KAYIPSIZ YÜKSEK KALİTE MÜZİK
hahaha
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
*GameOver* 4 yıl
bu olmadı işte 3.5mm jaktan vazgeçmek nedir bunlar kendilerini ne sanıyorlar artislere bak ya

bi daha apple filan almıyorum 4s'ide yazın sonunda satıyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
silversmith 4 yıl
Telefon da 3.5 mm. kulaklık jakından mı şarj olacakmış! Ya da aynı zamanda kablosuz şekilde şarj olup bir de kablosuz şarj aparatını mı ayrıca satın aldıracaklarmış??? Belki de çift lightning olur, biri çıkış diğeri ise giriş! :)
Hiç biri olmazsa; dur şarjım azalıyor, müziğe biraz ara verip telefonu şarj edeyim! :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cosmik 4 yıl
Elektronik üreticileri ve tüketicilerinin APPLE'ın standartlarına uyarak standart dışılıktan kurtulmaları gerekmektedir.

APPLE tek başına standartları belirleyebilecek kadar büyük bir firmadır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cool_psy 4 yıl
apple önce tek el muhabbeti ile milleti kekledi, insanları inandırdı. İnsanlarda hocam tek elle rahat kullanılıyor vs . apple in kendilerine empoze ettiği düşünceyi kendi fikirleri gibi savundular halbuki öyle değildi şimdi de evrim geçirdiniz eliniz büyüdü, büyük ekran diyor :D
-Off ya kulaklıklarım evde kalmış!(veya kaybettim girdi en az 60 tl :D)
-Dur hocam bende var veriyim.
-Senin kulakların benimkine olmaz ben flac formatında dinliyorum ayrıca 48hz çok farklı bir şey ya acayip müziğin nirvanası kulaklarım o kadar hassas ki aradaki farkı bile anlıyorum hemde teknik ses labına gerek kalmadan :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mylife.ag 4 yıl
Applr kullanıcısıyım cihazımdan da gayet memnunum ama Apple'nin bu tekelci yaklaşımı çoğu zaman canımı sıkıyor. Zaten hiçbir zaman da Apple'nin sektörde lider olmasını istemem çünkü her şeyi kafasına göre şekillendirmek istiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hobametin 4 yıl
TAM bir FİYASKO zamanında her telefonun kendine ait kulaklıkları varken ne eziyet çekiyorduk apple bu kadar tutulmasında ki nedenlerden biride beyaz kulaklığı ve 3.5 mm lik kulaklık girişi iken böyle saçma sapan bir hareket hiç olmadı
Gelelim kalite konusuna 24mhz ses kalitesi normal insanlar, hatta müzikten anlayanlar için bile gayet yeterli bir ses kalitesidir 24 ile 48 arasında ki farkı anlayabilmeniz için tamamen sessiz ortamda olmanız ve bütün dikkatinizi alt seslere vermeniz gerekmektedir zaten bu kulaklıkla olacak işte değildir, bu ekran değerini 1000 ppi değerinde yapmaya benzer hiç kimse eline mikroskop alıp telefonu kullanmaz.
Diğer konu ise demişler ki kayıpsız ses 48 mhz olurmuş tamam olur olmasınada 48mhz ile kayıt yapılan 4 dk bir müzik yaklaşık 40 mb civarında olur
Fanboyluk yapmaya gerek yok eğri oturup düzgün konuşalım. Bırakın artık bu "BEN BİLMEM BEYİM BİLİR" zihniyetini. Ürünün kimden geldiği değil ürünün ne olduğuna bakın.
Ses kalitesi ve kumanda istiyorsanız en kötüsünden alın bir cx500 kulaklık iphone kulaklığının uçlarını kesin cx500 uçlarını ona takın en ucuz ve kolay yol.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lord Melkor 4 yıl hobametin
hobametin

TAM bir FİYASKO zamanında her telefonun kendine ait kulaklıkları varken ne eziyet çekiyorduk apple bu kadar tutulmasında ki nedenlerden biride beyaz kulaklığı ve 3.5 mm lik kulaklık girişi iken böyle saçma sapan bir hareket hiç olmadı

Gelelim kalite konusuna 24mhz ses kalitesi normal insanlar, hatta müzikten anlayanlar için bile gayet yeterli bir ses kalitesidir 24 ile 48 arasında ki farkı anlayabilmeniz için tamamen sessiz ortamda olmanız ve bütün dikkatinizi alt seslere vermeniz gerekmektedir zaten bu kulaklıkla olacak işte değildir, bu ekran değerini 1000 ppi değerinde yapmaya benzer hiç kimse eline mikroskop alıp telefonu kullanmaz.

Diğer konu ise demişler ki kayıpsız ses 48 mhz olurmuş tamam olur olmasınada 48mhz ile kayıt yapılan 4 dk bir müzik yaklaşık 40 mb civarında olur

Fanboyluk yapmaya gerek yok eğri oturup düzgün konuşalım. Bırakın artık bu "BEN BİLMEM BEYİM BİLİR" zihniyetini. Ürünün kimden geldiği değil ürünün ne olduğuna bakın.

Ses kalitesi ve kumanda istiyorsanız en kötüsünden alın bir cx500 kulaklık iphone kulaklığının uçlarını kesin cx500 uçlarını ona takın en ucuz ve kolay yol.

Konuya yabancı kaldın heralde 48 mhz dinlemek istiyorsan bunlardan alıp dinleyebilirsin demişler bana bu olayın kötü yanını açıklar mısın

Ortada dayatma zorla aldırma tarzı birşey mi var Böyle bir ürünün olmasının kime ne zararı var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dreamblue35 4 yıl
Aslına bakarsanız teknolojik gelişim bakımından iyi bir gelişime ama Apple'ın bu gelişimi bedavaya ve apple marka bir cihazı olmayan insanlara vermeyeceğini bilmek tabiki kötü, hal böyle olunca şunu demekle yetiniyorum fikir güzel ama apple ı marka olarak sevmiyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +294 12 Angry Men +241 Redeemertr +167 Informed +154 madmahmutd +152 serdar_k +132 KoşanBalık +119 csh +117 MS4343 +97 aca-n +95
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
606 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iPhone, lightning ve
2 etiket daha Apple iPad
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl LG G3, Sony Xperia Z2 ve Samsung Galaxy S5 karşı karşıya 4 yıl HTC Desire 610 video inceleme 4 yıl Computex 2014: ASUS ROG GX500 Dizüstü Bilgisayar 4 yıl Computex 2014: Corsair'den Yeni Kasalar ve Ekran Kartları İçin Sıvı Soğutma Aksesuarı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Askerligimi bugun bitirdim
DH Forum
ARAMIZDA SNİPER VAR
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim