Apple, üretici ortaklarına Lightning kablolu üretilecek kulaklıkların detaylarını açıkladı





Apple, Made for iDevices (iCihazlar için üretildi) programı kapsamında yer alan üretici ortaklarına Lightning kablosuna sahip kulaklıkların üretimiyle ilgili detayları belirtti.

Standart 3.5mm jak yerine Lightning kablosunu kullanacak yeni kulaklıkların bu sayede iCihazlardan kayıpsız 48 kHz stereo ses alabilmesi ve iCihazlara 48 kHz mono ses verebilmesi mümkün hale gelecek. Bunların yanında kulaklıklar, üzerindeki butonlarla ses açma, kısma, duraklatma gibi fonksiyonlar ve müzik oynatma seçeneklerini değiştirme ile tek tuşla iTunes Radio gibi müzik uygulamalarını çalıştırabilme gibi ekstra yeteneklere sahip olacak.

Bataryalı kulaklıkların iCihaz üzerinden şarj olabilmesine olanak tanıyacak olan Lightning desteği, aynı zamanda kulaklıklarda bulunan bataryalarla iCihaz'ın da şarj edilebilmesini mümkün kılacak.

İki farklı yapılandırmaya sahip olacak Lightning destekli kulaklık modellerinden Standart Lightning kulaklıklar daha az bileşen sahip olup doğrudan ses çıkışına odaklanacak, Gelişmiş Lightning kulaklıkları olan ikinci yapılandırma ise dijital sinyal işlemcisi ve gürültü engelleyici gibi ekstra bileşenlere sahip olacak.

Beats alımıyla son dönemde müzik konusunda atağa geçen Apple'ın bu adımı ve iTunes üzerinden yüksek kalitede müzik parçaları satma planlarını göz önüne aldığımızda Apple'ın müzik konusunda çıtayı yükselteceğini düşünebiliriz.

Üretici ortaklarından hangilerinin Lightning kablolu kulaklıklar üreteceği bilinmez ama Apple bünyesindeki Beats'den bu tarz modeller görmemiz kesinlikle beklenen bir durum.

http://9to5mac.com/2014/06/03/apple-introduces-mfi-specs-for-lightning-cable-headphones-support-arriving-in-future-ios-update/