Apple uyardı: iPhone X'da "ekran yanması" sorunu yaşanabilir

Kısa bir süre önce piyasaya çıkan Apple'ın 1.000 dolarlık (ülkemizde 6.099 TL) amiral gemisi iPhone X, OLED ekrana sahip ilk iPhone oldu. Ancak cihazdaki Super Retina ekran bazı can sıkıcı durumlara yol açabilir.

Son olarak Google Pixel 2 XL telefonlarda meydana gelen "ekran yanması" probleminden bahsediyoruz. Sorun artık günümüzde birçok üst sınıf akıllı telefon ve diğer cihazlarda yer alan OLED ekran panelleriyle ilgili.

iPhone X'un OLED ekranı yanmaya eğilimli

Apple, iPhone X için yeni bir destek belgesi yayınladı. İlgili dokümanda, iPhone X'un "olağanüstü yüksek standartları" karşılayan ekranının, uzun süreli kullanım sonucunda "ekran yanmasına" eğilimli olduğu yazıyor. Şirket bu durumun, aynı yüksek kontrastlı görüntünün uzun süre gösterilmesi gibi daha ekstrem durumlarda ortaya çıkabileceğini belirtiyor.

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Geçtiğimiz ay yayınlanan iOS 11 Golden Master sürümünün kodu incelendiğinde, Apple'ın iPhone X ekranının yanmasına neden olan sorunları azaltmak için yazılım tabanlı önlemler uygulamayı denediği ortaya çıkmıştı.

iPhone X satın almayı planlayanlar ekran değişimi için 1.180 TL ödemek zorunda kalmak istemiyorlarsa, ekran yanması olasılığını azaltacak tedbirler uygulayabilirler. İşte Apple'ın Super Retina ekrandan en iyi şekilde yararlanma önerileri.

iPhone X'da ekran yanması sorunu nasıl önlenir?

iPhone X'unuzu iOS'in en son sürümüne güncelleyin.

sürümüne güncelleyin. Ekranınızın parlaklığını, bulunduğunuz yerdeki ortam ışığına göre otomatik olarak ayarlamak için Otomatik Parlaklık özelliğini kullanın.

özelliğini kullanın. iPhone X'unuzda gerekli ayarları yaparak ekranın kullanılmadığında kapatılmasını sağlayabilirsiniz. Kısa bir süre belirlemeniz öneriliyor.

kapatılmasını sağlayabilirsiniz. Kısa bir süre belirlemeniz öneriliyor. Statik görüntüleri uzun süre boyunca maksimum parlaklıkta görüntülemekten kaçının.

görüntülemekten kaçının. iPhone X'unuzu etkin şekilde kullanmadığınız sırada ekranınızı açık tutan bir uygulamanız varsa Denetim Merkezi'ni kullanarak parlaklık düzeyini geçici bir süreliğine azaltın.

https://support.apple.com/tr-tr/HT208191