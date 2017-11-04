Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple uyardı: iPhone X'da "ekran yanması" sorunu yaşanabilir

Apple, 3 Kasım'da satışa sunulan iPhone X'daki OLED ekranın, "ekran yanmasına" eğilimli olduğu konusunda bir uyarı yayınladı. Peki iPhone X'da ekran yanması sorunu nasıl önlenir?
1 yıl
16b
1
175
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Kısa bir süre önce piyasaya çıkan Apple'ın 1.000 dolarlık (ülkemizde 6.099 TL) amiral gemisi iPhone X, OLED ekrana sahip ilk iPhone oldu. Ancak cihazdaki Super Retina ekran bazı can sıkıcı durumlara yol açabilir.
Son olarak Google Pixel 2 XL telefonlarda meydana gelen "ekran yanması" probleminden bahsediyoruz. Sorun artık günümüzde birçok üst sınıf akıllı telefon ve diğer cihazlarda yer alan OLED ekran panelleriyle ilgili.

iPhone X'un OLED ekranı yanmaya eğilimli

Apple, iPhone X için yeni bir destek belgesi yayınladı. İlgili dokümanda, iPhone X'un "olağanüstü yüksek standartları" karşılayan ekranının, uzun süreli kullanım sonucunda "ekran yanmasına" eğilimli olduğu yazıyor. Şirket bu durumun, aynı yüksek kontrastlı görüntünün uzun süre gösterilmesi gibi daha ekstrem durumlarda ortaya çıkabileceğini belirtiyor.
Ayrıca Bkz. "Yeni telefon çıkarmayı düşünmeyen Microsoft, Android telefon satmaya devam ediyor"
Geçtiğimiz ay yayınlanan iOS 11 Golden Master sürümünün kodu incelendiğinde, Apple'ın iPhone X ekranının yanmasına neden olan sorunları azaltmak için yazılım tabanlı önlemler uygulamayı denediği ortaya çıkmıştı.
iPhone X satın almayı planlayanlar ekran değişimi için 1.180 TL ödemek zorunda kalmak istemiyorlarsa, ekran yanması olasılığını azaltacak tedbirler uygulayabilirler. İşte Apple'ın Super Retina ekrandan en iyi şekilde yararlanma önerileri.

iPhone X'da ekran yanması sorunu nasıl önlenir?

  • iPhone X'unuzu iOS'in en son sürümüne güncelleyin.
  • Ekranınızın parlaklığını, bulunduğunuz yerdeki ortam ışığına göre otomatik olarak ayarlamak için Otomatik Parlaklık özelliğini kullanın.
  • iPhone X'unuzda gerekli ayarları yaparak ekranın kullanılmadığında kapatılmasını sağlayabilirsiniz. Kısa bir süre belirlemeniz öneriliyor.
  • Statik görüntüleri uzun süre boyunca maksimum parlaklıkta görüntülemekten kaçının.
  • iPhone X'unuzu etkin şekilde kullanmadığınız sırada ekranınızı açık tutan bir uygulamanız varsa Denetim Merkezi'ni kullanarak parlaklık düzeyini geçici bir süreliğine azaltın.

https://support.apple.com/tr-tr/HT208191 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Jon SNOW 37 1 yıl en beğenilen
Steve Jobs mezarında ters döndü be
2 Yanıt Yanıtla +189
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gcb1903 1 yıl
Ya ne olacaydı? Çekmeyen telefonu "yamuk tutuyorsun cahal" diye savunan bir marka. Hoş yansa bile kaliteli yanıyorum diye sevinecek kitleye sahip sıkıntı olmaz.
Bu arada kırk yıllık oled oldu sana Super Retina.
Ya ne olacaydı? Çekmeyen telefonu "yamuk tutuyorsun cahal" diye savunan bir marka. Hoş yansa bile kaliteli yanıyorum diye sevinecek kitleye sahip sıkıntı olmaz....
Devamını Gör
Yanıtla +145
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
trakyAli-1986 1 yıl
Woowww Lg de olsa kronikciler yıkardı ortalığı bakıyorum normal bu olacak tabi oled in suçu gibi sivamalar başlamış.
Hem onca para veriyorum hem kronik sorun oluyor Lg mi tövbe diyenlerin apple olunca sanki özellik gelmiş gibi davranmalari çok garip.
Samsung için sorun çıkınca telefon edip bilgi almak isteyen dh nın niye apple ile iletişime geçmediğini de merak ediyorum.
Woowww Lg de olsa kronikciler yıkardı ortalığı bakıyorum normal bu olacak tabi oled in suçu gibi sivamalar başlamış.Hem onca para veriyorum hem kronik sor...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +123
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
darknet 1 yıl
LG telefon aldıktan günler sonra ekran yanması sorunuyla karşılaşanlar oluyordu. Eski telefonum samsung yanma yok ama başka bir sorun var ne deniyordu bu soruna unuttum. Ekranın üst tarafında siliklik var mavi renklerde daha çok ortaya çıkıyormuş. Sorunsuz ekran yok gibi lcd alıyoruz ölü pixel sorunu oluyor, ışık sızması oluyor. Plazmaların hepsinde yanma sorunu vardı.
Rahatsız etmeyecek düzeyde olursa kullanmaya devam edebilirim. Şimdiden ekran yanması sorunuyla karşılaşan var mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 yıl
Ayfona gülmedim niye .Çünkü dürüstçe söyledi..Samsungta böyle sorunlar olmadığına göre geriye lg kalıyor .YAni oled ekran lg den olunca sorunlar olabilir ki google nin başına geldi.Ancak lg bu sorunlu panelleri satabilecek çünkü sattığı rakip çok güçlü yanıkta çıkıkta patlasada çatır çutur satıyor ..işte buna gülünür :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bob Seger 1 yıl
Ben samsung amoledleri ile lg oledleri amoledleri arasinda bir fark oldugunu dusunuyorum.Boyle dusunmemin nedeniyse amoled teknolojisinin telefonlarda ilk denendigi zaman cikan modeller s3 s3 mini note 2 gibi telefonlarin yillarca kullanilmasina sahit oldum ve bu 4 senelik tellerde burn in tarzi olaylar olmadi.Lakin Lg lerde 2 senelik tellerin ekrani sarardi morardi yandi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bob Seger 1 yıl
İphone X tanitilirken oled panel kullanildigi belirtildigi anda bunu dusunmustum.Ben dusunduysem Apple da dusunmustur.Gercekten sikinti bu olay.Garanti suresi gectikten bir kac ay sonra kronik sikintilar bas gosterebilir LG G3 te oldugu gibi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mianfei 1 yıl
Para benim damar benim yakarım da yıkarım da
Şaka şaka ben bu çöpe o parayı verir miyim :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
birinci keci sebo 1 yıl
tonla para brrip birde bunlara mı dikkat edicem ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Simplify 1 yıl
iphone stabil bir işletim şey tamam neyse okay.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ccandan 1 yıl
S8+ telefonunumun ekranı yandığı için şuan serviste bu yüzden İphone X yerine 8plus alacağım ekran yanma derdi yok o korku ile telefonu kullanamıyorsunuz [:\-]
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
speed001 1 yıl
Apple OLED in bütün dezavantajlarını eksiden artıya çevirdiğini belirtti lansmanda, sanki kendisi üretiyor OLED ekranı, bu iş yazılımla olacak iş değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
shadowtr 1 yıl
6000 değil 60000 verdiğin televizyon bile yapıyor bu burn in olayını. oled teknolojisinin henüz aşılamayan sorunu.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +294 12 Angry Men +241 Redeemertr +167 Informed +154 madmahmutd +152 serdar_k +132 KoşanBalık +119 csh +117 MS4343 +97 aca-n +95
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
15992 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
teknoloji, akıllı telefon ve
10 etiket daha OLED cep telefonu iphone x ekran yanması retina ekran Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Overwatch'un yeni karakteri Moira tanıtıldı 1 yıl PlayStation Kupaları ile PSN kredisi kazanmak artık mümkün 1 yıl Thor: Ragnarok gişedeki yolculuğuna hızlı başladı 1 yıl NRA ödüllü Türk yapımı tüfeğin üretim aşamalarını görüntüledik, atış yaptık 1 yıl Tesla, Semi elektrikli tırı için yeni bir davetiye görseli yayınladı 1 yıl Lamborghini pazartesi günü MIT'de yeni bir konsept tanıtacak 1 yıl Yaani 1 haftada 1 milyon indirildi 1 yıl YouTube uygulamasındaki HDR videolar artık maksimum 1080p'de oynatılabiliyor 1 yıl Akıllı şehirlerin geleceği en büyük teknoloji fuarında şekillendirilecek 1 yıl Çin'in kanatlı uzay aracı yatay olarak kalkış yapacak 1 yıl Facebook yaklaşık 270 milyon sahte hesap barındırıyor 1 yıl Facebook'a anket oluşturma özelliği geldi 1 yıl Google’a telefon karşılaştırma özelliği eklendi 1 yıl Blockchain teknolojisi delillerin toplanması ve doğrulanması için kullanılabilir 1 yıl Sony: Yazılım satışları konsol döngüsünün risklerini ortadan kaldırıyor 1 yıl ABD'den iklim raporu: İklim değişikliğinin asıl sebebi insanlar 1 yıl Asus ROG Chimera satışa çıkıyor 1 yıl Türkiye’nin ilk insansı robot fabrikası AkınRobotics açıldı 1 yıl StarCraft II'nin hikaye modu 14 Kasım'dan itibaren ücretsiz! 1 yıl Dünyanın en değerli petrol şirketinden alternatif enerjilere 1 milyar dolarlık yatırım 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Apple uyardı: iPhone X'da "ekran yanması" sorunu yaşanabilir Sonraki Zorlu Holding, telefon ve nikel üretim fabrikalarının açılışını yaptı 1 yıl Amazon'un patronu Jeff Bezos, 1.1 milyar dolarlık hisse sattı 1 yıl Güney Kore’de 1 milyondan fazla Galaxy Note 8 satıldı 1 yıl Yerli Otomobil ve Sony'den oyun şovu | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı 1 yıl Yeni telefon çıkarmayı düşünmeyen Microsoft, Android telefon satmaya devam ediyor 1 yıl iPhone X’un tamir edilebilirlik puanı belli oldu 1 yıl Tim Cook: “iPhone X kahve parası bile değil” 1 yıl Qualcomm, ticari sırlarını Intel ile paylaşan Apple'a dava açtı 1 yıl Yüzüklerin Efendisi dizisi için hazırlıklar başladı 1 yıl OnePlus 5T’nin neye benzeyeceği ortaya çıktı: Oppo R11s 1 yıl Popüler bitcoin borsası Coinbase'e 24 saatte 100.000 kişi kayıt oldu 1 yıl YouTube Kids yaşa göre içerik listeleyecek 1 yıl Kingsman - The Secret Service ile farklı bir bakış açısı 1 yıl Büyük sürpriz: Qualcomm satılabilir! 1 yıl Çerçevesiz Asus Pegasus 4S duyuruldu 1 yıl Nvidia RGB aydınlatmalı bir Titan modeli üzerinde çalışıyor 1 yıl Casper VIA P2'nin kutusunu açtık "20MP özçekim kamerası mı?" 1 yıl Estonya akıllı kimlik kartlarının kullanımını kısa bir süreliğine yasaklıyor 1 yıl 2018 Mercedes A-Serisi kamuflajsız olarak görüntülendi 1 yıl Pixel 2 XL'lerden bazıları müşterilere Android yüklü olmadan gönderilmiş Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
ARAMIZDA SNİPER VAR
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim