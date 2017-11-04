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Yeni telefon çıkarmayı düşünmeyen Microsoft, Android telefon satmaya devam ediyor

Yeni bir Windows telefon çıkarmayı planlamayan Microsoft, satışa sunduğu Android telefon sayısını yükseltiyor. Şirket Galaxy S8'den sonra bir başka Android telefon olan Razer Phone' u da satacak.
1 yıl
4,3b
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19
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Microsoft, kendi mağazalarında Samsung Galaxy S8'i satmaya başlayarak herkesi şaşırtmıştı ancak şirket rakip markaların telefonlarını satmaya devam edecek gibi görünüyor. Kısa süre önce duyurulan Razer Phone da Microsoft Store'larda satışa sunulacak. Böylelikle Galaxy S8'den sonra yazılım devi tarafından satılan ikinci Android akıllı telefon olacak.
Ayrıca Bkz. "Nvidia RGB aydınlatmalı bir Titan modeli üzerinde çalışıyor"
Microsoft, bu konuda herhangi bir açıklama yapmamasına rağmen, Razer'ın resmi basın açıklamasında telefonun ABD'deki Microsoft Store'lardan temin edilebileceği yazıyor. Bunun dışında bir ayrıntı yok ancak cihaz 17 Kasım'da piyasaya çıkacağı için yakın zamanda daha fazla detayın paylaşılması bekleniyor.
Kuşkusuz, Windows telefon üreticisinin kendi mağazalarında Android cihaz sattığını görmek biraz şaşırtıcı. Ancak şirket bir anlamda mobil platformunun çöküşünü kabullendiği için mümkün olabilecek her şekilde mobil iş alanını genişletmeye çalışması kulağa biraz da olsa mantıklı geliyor. Razer Phone'un satış fiyatı Amerika Birleşik Devletleri'nde 699.99 dolar ve Avrupa pazarlarında ise 749.99 avro olacak.

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NakahNiyesuh 1 yıl en beğenilen
Windows Phone gelişecek diye diye senelerini harcayanlara üzülüyorum en çok da. :D
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olağan_şüpheli 1 yıl
WP de sürünmüş biri olarak diyebilirim ki temel hataları şunlardı :
düşük donanımlı cihazlar sattılar. android 1 gb ramlı cihazlar alt sınır olmuşken wp 512 ramlı modeller çıkardı. biz de ilk başlarda wp çok donanım harcamıyor yeeeaaa diye kendimizi avuttuk ama gerçekten çok yetersizdi 512 mb ram.
güncelleme gelecek dendi tüm modellere sonradan yan çizdiler. zaten 512 mb ramlı modellerin o güncellemeyi kaldıracağını pek düşünmüyordum.
saçma salak şirketleri satın alacaklarına popüler uygulamaları getirmeleri lazımdı. yapamadılar. sorun neydi bilmiyorum ama parasını verseler birileri illaki yapardı diye düşünüyorum. instagram yoktu lan daha ne olsun. en popüler uygulamayı betasıya ya da 3. parti uygulamalarla kullanıyordu millet.
bankacılık uygulamalrı falan yoktu doğru düzgün ki benim için son nokta oldu , millet androidde iki tıkla işini hallederken ben bankaya gidiyor ya da telefon açıyordum

keşke tek model çıkartıp düzgün donanım koysalardı ve uygulamaları getirmek için ayrıca bir çalışma yapsalardı. belki pazarın lideri falan olmazlardı ama en azından hayatta kalabilirlerdi %5 lik pazar payları falan olurdu.
Yine WP de çalışan isimlerin iphone ile ortalık da dolanması ayrı bir rezillikti.
WP de sürünmüş biri olarak diyebilirim ki temel hataları şunlardı :düşük donanımlı cihazlar sattılar. android 1 gb ramlı cihazlar alt sınır olmuşken wp 512...
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2 Yanıt Yanıtla +16
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DH Misafiri 1 yıl
Ben çok yıllar kullandım WP. Ama Microsoft'un desteğini çekmesiyle beraber Xiaomi alarak androide geçtim. WP için şunları diyebilirim.
Klavye konusunda WP üzerine tanımam. Türkçe kelimelere, karakterlere ve dil kurallarına özen göstermeye çalışan biri olarak WP klavyesini hiç bir işletim sistemi veremez.
Canlı kutucuk meselesine gelirsek başta garip ve saçma geliyor ama kullandıkça o kadar alışkanlık yapıyor ve androide geçmeme rağmen hala içimde bi WP sevdası yok diyemem.
Gel gelelim eksik yönleri çok fazla. Doğru düzgün bi tarayıcısı bile yok hele WP-10 dan önceki 8.1 ve 8 tarayıcılarına tarayıcı denmeyecek kadar berbattı.
Uygulama desteği ayrı bir sıkıntıydı. Popüler uygulamalar olsada yetersizdi.
Sistem hızı çok iyi olsada stabilite sorunları vardı ve bir çok özellikten yoksundu.
Geliştirilebilirdi. Biraz daha özen gösterseler bence altından kalkılırdı ama kendileri direk adnroid yada Apple gibi bi ekosistem oluşturabileceklerini sandılar anlaşılan ki daha piyasaya çıktıktan 1-2 sonra yan çizmeye başladılar. Güncelleme sözleri bile tutulmadı ve gelinen son nokta belli.
Kısaca yazık oldu ama akıllı telefon olarak yinede WP işletim sistemini sevdiğimi ve bazı özelliklerini hala arayıp eksikliğini yaşadığımı fark ediyorum.
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tom.waits 1 yıl
En doğrusunu yapıyor. Microsoft mümkün olduğu müddetçe mobil platformlardan uzak durmalı. Az önce wp8.1'deki ie'den yazarken tarayıcı kendi kendine yine çöktü. Mobil internetle bu sayfada olsaydım büyük ihtimal telefon reset atacaktı. Böyle komik bir tarayıcı, işletim sistemi olabilir mi?
Uygulama diye birşey zaten yok. Bir tane pdf okuyucu bulamazsınız text reflow özelliği olan. Ha doğru yeni gelmişti Windows 10'da.
İhtiyaçlarımı karşılıyor, stabil falan diyen de kendini kandırıyor. Symbianda yaptıklarımın bile onda birini şu wp'de yapamıyorum. Tamam orada da tarsyıcı ve pdf falan berbattı ama alternatifler vardı. Opera mini ve mobile gayet iyiydi ve Nsr Reader gibi birçok işe yarar okuma programı vardı. Vs. Vs.
Neyse artık sadece telefon olarak kullanacağım bozulana kadar. Ondan sonrasına bakarız.
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drjacob 1 yıl
tasarım kötü
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TetraYazilim 1 yıl
Apple ekosistemini biraz örnek alsaydın seninde yerin başka olurdu. Neresi yanlış bilmiyorum ama şunu biliyorum ki yaptığı hiç bir işi tamamlamayan bir şirket olmuş
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cosica 1 yıl
Hotmail kullanmaktan vaz geçemedim. gmail'i sırf android için kullanıyorum mail kutum sürekli boş. aynı şekilde Microsoft ofis ürünlerini tercih ediyorum. Microsoft bizim gibilere büyük ihanet yaptı. adam gibi Microsoft sistemiyle tam entegre telefonlar çıkarabilirdi.
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mmucit 1 yıl
Bu microsoft rahat durmaz, seneye başka bir sistem filan çıkarırlar, uyanık olup almamak lazım.

Android telefonlarda belli bir seviyeye geldi. Her butçeye gore var ve uygulama desteği wp lara gore çok daha uzun.
Misal babamda lenovo a5000 var, android 4.4
Facebook ve whatsapp kullanıyor, chrome dan nete giriyor, sorunsuz kullanıyor.
Telefon dayansa 5-10 sene rahat kullanır.
Bir başka arkadaşta samsung ace var. Adam hala aynı amaçlar için telefonu kullanıyor.
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beniqerme 1 yıl
Sağlam yazılımlı bir sistem olmadıkca tutmaz
Apple hala en iyisi ve bunu yazılımlarına borçlular + olarak iphone x ilede neler yapabileceklerini gördük
touch id devrimdi evet ama face id bambaşka bişey kısa sürede yüzünün algoritmasını alıyor bu harika bişey
Bu arada Apple ın elinde parmak izimiz ve yüz algoritmamız olacak gelecek 5 yıl içinde bizden paramızdan degerli şeyleri alıyorlar

siyasetci olacak varsa dikkat etsin 30 sene sonra herşeyini ortaya dökerler
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_dilemma 1 yıl
"Windows Phone gelişecek diye diye senelerini harcayanlara üzülüyorum en çok da. :D "
ilgili arkadaş neyine üzülüyor anlamadım gelişecek diye bekleyenler için. lumia 930 kullanıyorum. hala her işimi hallediyorum.sosyal medya kullanmıyorum. başkaları beğenmeye bilir ama Windows mobile bana çok kullanışlı geliyor. lütfen kimse kullanmadığı bir işletim sistemi için aptalca yorumlar yapmaya kalkışmasın. uygulama mağazası konusunda gerçekten ciddi sıkıntı var ama bunda biraz da cihaz çıkartılmaması neden. çünkü Microsoft ne kendisi adam gibi bir cihaz çıkarttı nede diğerlerinin çıkarmasına destek oldu. aksine bu konuda istekli olanları da yarı yolda bıraktı. hp desteklenseydi belki dell, lenovo; iş ve profesyonel amaçlı kullanıclar için kullanışlı ve talep edilen bir işletim sistemi haline gelebilirdi. pazar payı olunca illaki uygulamalarda gelirdi.
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DarkHellKnightX 1 yıl
Son zamanlarda Microsoft'un android tarafındaki uygulamaları sık sık güncelleme almaya başladı. Yatırımı android tarafına kaydırdıkları belli. Windows tasarımını da Arrow launcher a yedirmeye başladılar.
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olağan_şüpheli 1 yıl
WP de sürünmüş biri olarak diyebilirim ki temel hataları şunlardı :
düşük donanımlı cihazlar sattılar. android 1 gb ramlı cihazlar alt sınır olmuşken wp 512 ramlı modeller çıkardı. biz de ilk başlarda wp çok donanım harcamıyor yeeeaaa diye kendimizi avuttuk ama gerçekten çok yetersizdi 512 mb ram.
güncelleme gelecek dendi tüm modellere sonradan yan çizdiler. zaten 512 mb ramlı modellerin o güncellemeyi kaldıracağını pek düşünmüyordum.
saçma salak şirketleri satın alacaklarına popüler uygulamaları getirmeleri lazımdı. yapamadılar. sorun neydi bilmiyorum ama parasını verseler birileri illaki yapardı diye düşünüyorum. instagram yoktu lan daha ne olsun. en popüler uygulamayı betasıya ya da 3. parti uygulamalarla kullanıyordu millet.
bankacılık uygulamalrı falan yoktu doğru düzgün ki benim için son nokta oldu , millet androidde iki tıkla işini hallederken ben bankaya gidiyor ya da telefon açıyordum

keşke tek model çıkartıp düzgün donanım koysalardı ve uygulamaları getirmek için ayrıca bir çalışma yapsalardı. belki pazarın lideri falan olmazlardı ama en azından hayatta kalabilirlerdi %5 lik pazar payları falan olurdu.
Yine WP de çalışan isimlerin iphone ile ortalık da dolanması ayrı bir rezillikti.
2 Yanıt Yanıtla +16
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mmucit 1 yıl olağan_şüpheli
Hocam ben de hala lumia kullanıyorum. Tamam uygulama yok ama yine tarayıcıdan güç bela işimi hallediyorum. Uygulama yok diye bankaya gitmeniz garip geldi doğrusu ya da eski ie bankanın sitesini açmıyor muydu?
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serdarski 1 yıl olağan_şüpheli
Benim elimde 3. telefon olarak Lumia 950 var.
Benim yaşadığım sıkıntılar genelde bağlantı sorunları. Yani evden veya işyerimden çıkıp sokakta yürümeye bağladığımda wi-fi'den 4G'ye otomatik geçiş yapmıyor. Online radyo dinlediğim için bu problemi devamlı yaşıyorum. Bende ister istemez iPhone kullanmaya başladım.
Birde android ve iPhone'a göre internet bağlantı hızları düşük kalıyor gibi..
İnternet bankacılığı'nda ben genelde tarayıcıyı kullanıyorum uygulama marketinde uygulamaları olmadığı için..
Olanlar ise benim gördüklerim Akbank ve İş Bankası
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