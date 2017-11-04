Yeni telefon çıkarmayı düşünmeyen Microsoft, Android telefon satmaya devam ediyor

Microsoft, kendi mağazalarında Samsung Galaxy S8'i satmaya başlayarak herkesi şaşırtmıştı ancak şirket rakip markaların telefonlarını satmaya devam edecek gibi görünüyor. Kısa süre önce duyurulan Razer Phone da Microsoft Store'larda satışa sunulacak. Böylelikle Galaxy S8'den sonra yazılım devi tarafından satılan ikinci Android akıllı telefon olacak.

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Microsoft, bu konuda herhangi bir açıklama yapmamasına rağmen, Razer'ın resmi basın açıklamasında telefonun ABD'deki Microsoft Store'lardan temin edilebileceği yazıyor. Bunun dışında bir ayrıntı yok ancak cihaz 17 Kasım'da piyasaya çıkacağı için yakın zamanda daha fazla detayın paylaşılması bekleniyor.

Kuşkusuz, Windows telefon üreticisinin kendi mağazalarında Android cihaz sattığını görmek biraz şaşırtıcı. Ancak şirket bir anlamda mobil platformunun çöküşünü kabullendiği için mümkün olabilecek her şekilde mobil iş alanını genişletmeye çalışması kulağa biraz da olsa mantıklı geliyor. Razer Phone'un satış fiyatı Amerika Birleşik Devletleri'nde 699.99 dolar ve Avrupa pazarlarında ise 749.99 avro olacak.