Yeni telefon çıkarmayı düşünmeyen Microsoft, Android telefon satmaya devam ediyor

Haber Editörü
Microsoft, kendi mağazalarında Samsung Galaxy S8'i satmaya başlayarak herkesi şaşırtmıştı ancak şirket rakip markaların telefonlarını satmaya devam edecek gibi görünüyor. Kısa süre önce duyurulan Razer Phone da Microsoft Store'larda satışa sunulacak. Böylelikle Galaxy S8'den sonra yazılım devi tarafından satılan ikinci Android akıllı telefon olacak.Ayrıca Bkz. "Nvidia RGB aydınlatmalı bir Titan modeli üzerinde çalışıyor"
Microsoft, bu konuda herhangi bir açıklama yapmamasına rağmen, Razer'ın resmi basın açıklamasında telefonun ABD'deki Microsoft Store'lardan temin edilebileceği yazıyor. Bunun dışında bir ayrıntı yok ancak cihaz 17 Kasım'da piyasaya çıkacağı için yakın zamanda daha fazla detayın paylaşılması bekleniyor.
Kuşkusuz, Windows telefon üreticisinin kendi mağazalarında Android cihaz sattığını görmek biraz şaşırtıcı. Ancak şirket bir anlamda mobil platformunun çöküşünü kabullendiği için mümkün olabilecek her şekilde mobil iş alanını genişletmeye çalışması kulağa biraz da olsa mantıklı geliyor. Razer Phone'un satış fiyatı Amerika Birleşik Devletleri'nde 699.99 dolar ve Avrupa pazarlarında ise 749.99 avro olacak.
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düşük donanımlı cihazlar sattılar. android 1 gb ramlı cihazlar alt sınır olmuşken wp 512 ramlı modeller çıkardı. biz de ilk başlarda wp çok donanım harcamıyor yeeeaaa diye kendimizi avuttuk ama gerçekten çok yetersizdi 512 mb ram.
güncelleme gelecek dendi tüm modellere sonradan yan çizdiler. zaten 512 mb ramlı modellerin o güncellemeyi kaldıracağını pek düşünmüyordum.
saçma salak şirketleri satın alacaklarına popüler uygulamaları getirmeleri lazımdı. yapamadılar. sorun neydi bilmiyorum ama parasını verseler birileri illaki yapardı diye düşünüyorum. instagram yoktu lan daha ne olsun. en popüler uygulamayı betasıya ya da 3. parti uygulamalarla kullanıyordu millet.
bankacılık uygulamalrı falan yoktu doğru düzgün ki benim için son nokta oldu , millet androidde iki tıkla işini hallederken ben bankaya gidiyor ya da telefon açıyordum
keşke tek model çıkartıp düzgün donanım koysalardı ve uygulamaları getirmek için ayrıca bir çalışma yapsalardı. belki pazarın lideri falan olmazlardı ama en azından hayatta kalabilirlerdi %5 lik pazar payları falan olurdu.
Yine WP de çalışan isimlerin iphone ile ortalık da dolanması ayrı bir rezillikti.