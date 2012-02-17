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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, uygulama mağazasından 25 milyarıncı uygulamayı indirene hediye çeki verecek

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
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App Store ve iTunes üzerindeki önemli indirme barajlarının geride bırakıldığı dönemlerde kullanıcılarını ödüllerinden Apple, bu kez App Store üzerindeki 25 milyarıncı uygulamayı indiren kullanıcısına önemli bir para ödülü vermeye hazırlanıyor.
Apple tarafından yapılan duyuruda 25 milyarıncı uygulamayı indiren veya katılım formunu gönderen kullanıcı 10 000$'lık App Store hediye çekinin de sahibi olacak.
Ödülü kazanmak için App Store üzerinden uygulama indirmek veya bu adresteki katılım formunu göndermek yeterli. Her bir kullanıcı için indirme ve form yoluyla günlük toplam 25 adede kadar katılım hakkı tanınıyor.
App Store üzerinde 24 999 999 999 uncu indirilen uygulamanın hemen ardından indirilecek uygulamanın veya gönderilecek formun hangisi önce geldiyse o katılımın sahibine hediye çeki verilecek.
Apple, uygulama mağazasının başını ağrıtan indirme botlarına karşı da önlem aldı. Tüm uygulama indirme hareketleri Apple tarafından takip edilecek ve bu tür girişimler yarışma dışında kalacak.
Geçen yıl 10 milyarıncı uygulamayı indirerek 10 000$'lık çeki kazanan kişi İngiltere'de yaşayan ve kızının indirdiği ücretsiz Paper Glider uygulamasıyla bu şansı yakalayan Gail Davis olmuştu.
 

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metaxa171 7 yıl en beğenilen
10.000 Doların bilmem kaç katını da Apple uygulamalardan alacak tabi :D
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whtswrongstupid 7 yıl
Mail gelmis bana appledan
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söny 7 yıl
10 000$ para çok olunca böyle dağıtımlar yapılıyor tabi app store 10 dolar 10dolar sömürdün beni yıllarca bir gün uyandığımda aa bu ne diyip indirdiğimde 10 000$ versen ne olurdu yahu
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7nbitirdin 7 yıl
Allah aşkına Amerikalilar ve cinliler varken bizim neyimize odulu kazanmak
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GhosTon 7 yıl
Geçen gün bir haber okuyorum apple ın kasasında 100 milyar $ nakit para olduğunu ve bu parayı nerede ve nereye kullanıcakları konusunda toplantılar falan filan yapıyorlarmış :D 100 milyar $ da 10.000 dolar çok düşük bunlar hep satış stratejileri
bugün yine bir haber okuyorum çok önemli bulduğum ve konuyla alakalı olduğu için paylaşıyorum arkadaşlar
Firmanın biri menünün yanında büyük içecek satmaya çalışıyormuş ama büyük içecek satışlarıda yerin dibindeymiş adam neler neler yapmış pipet değiştirmiş kutu şeklini değiştirmiş falan filan sonra dahi fikir kabul edilecek bir şahıs çıkıp demiş ki küçük boy içeceğin üzerine çocuk boy yazalım demiş ve yazmışlarda sonrasında her geçen gün büyük boy içecek satışları artmaya başlamış apple da o misal...
Tüm bunlar a dayanarak Zenginin parası züğürdün cenesi diyesi geliyor insanın
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tlgztrk 7 yıl
Suan sanırım artık zamanı geliyor indirmeleri sıraladım beklicez artık
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DreamingLight 7 yıl
24.999larda olsa tam o anda indirseniz bile muhtemelen denk gelmez. trilyonda 1 bile şans yok. uğraşmaya değmez.
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78erhan78 7 yıl
Arkadaslar 25. Milyara 17 milyon uygulama kalmis bungece bitmeden indirilir fakat o sayacin tamamen dogru gosterdigine inanmiyorum itnueste farkli apple in sitesinde farkli gosteriyor dikkati cekti hatta arada bir uygulama sayisinin rakamimi dusuruyorlar bir ara 23.900 den 840 a dusurduler
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tlgztrk 7 yıl
Muhtemelen yarın gece saatlerine kadar tamamlanacak arkadaslar ins. İçimizden birine çıkar
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FRIENDS 7 yıl
Bari 500 -1000 kişiye falan verselerdi. Zaten 2 saniyede 1000 uygulama indiriliyor. Hele hediyeye yaklaştıkça bu rakam baya bir artar.
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Mobbdeep 7 yıl
Yanliz dikkatinizi cekerim 10 bin dolarlik apple store ceki degil bu yani telefon ipad vs alamiyacak kazanan. Sadece app storedan oyun muzik vs indirecek 10 bin degerinde. Jb diye bisey var...ne cimri bu apple.
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scorpion077 7 yıl
acaba appstore da uygulamayı indir e bastığımız anda mı indirmiş sayılıyoruz yoksa telefona kurulum bitince mi?
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engurlu 7 yıl
Arkadaslar cok acil ios programcisi araniyor..program yapacak doneler yani macpro vs..mevcuttur..cok kucuk bi app yaptiricam 3000 tl nakit verilecek..

Programın içeriği ;

Appstore sayacını 24 milyar 999 milyon 999 bin 999 da durduracak..
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tym 7 yıl
2 saniyede 1000 uygulama iniyor, çılgınlık
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78erhan78 7 yıl
bu uygulama indirme sayısını nereden takip edebiliriz en son kaçta acaba
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Tolqa_1907 7 yıl 78erhan78
78erhan78

bu uygulama indirme sayısını nereden takip edebiliriz en son kaçta acaba

apple.com/... burdan takip edebilirsin ama hocam deli gibi uygulama indiriyo millet mümkün değil böle bişeye denk gelmek sayaç çatır çatır işliyo :D
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