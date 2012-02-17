Apple, uygulama mağazasından 25 milyarıncı uygulamayı indirene hediye çeki verecek

App Store ve iTunes üzerindeki önemli indirme barajlarının geride bırakıldığı dönemlerde kullanıcılarını ödüllerinden Apple, bu kez App Store üzerindeki 25 milyarıncı uygulamayı indiren kullanıcısına önemli bir para ödülü vermeye hazırlanıyor.

Apple tarafından yapılan duyuruda 25 milyarıncı uygulamayı indiren veya katılım formunu gönderen kullanıcı 10 000$'lık App Store hediye çekinin de sahibi olacak.

Ödülü kazanmak için App Store üzerinden uygulama indirmek veya bu adresteki katılım formunu göndermek yeterli. Her bir kullanıcı için indirme ve form yoluyla günlük toplam 25 adede kadar katılım hakkı tanınıyor.

App Store üzerinde 24 999 999 999 uncu indirilen uygulamanın hemen ardından indirilecek uygulamanın veya gönderilecek formun hangisi önce geldiyse o katılımın sahibine hediye çeki verilecek.

Apple, uygulama mağazasının başını ağrıtan indirme botlarına karşı da önlem aldı. Tüm uygulama indirme hareketleri Apple tarafından takip edilecek ve bu tür girişimler yarışma dışında kalacak.

Geçen yıl 10 milyarıncı uygulamayı indirerek 10 000$'lık çeki kazanan kişi İngiltere'de yaşayan ve kızının indirdiği ücretsiz Paper Glider uygulamasıyla bu şansı yakalayan Gail Davis olmuştu.

