Apple ve Google, mağazaya özel oyun kampanyalarını artırıyor





Hem uygulama sayısı hem de gelir açısından büyük bir rekabetin yaşandığı Google Play ve App Store mağazaları arasında özel kampanyalar da önem taşıyor.





Mağazanın çekiciliğini artırmak için popüler oyunlar mağazaya özel olarak yayınlanıyor ve bir süre özel olarak kalıyor. Tavsiye oyun kısmında da bir süre kaldığı için geliştiriciler önemli gelirler elde edebiliyor. Bu konuda mağaza ve geliştirici arasında anlaşma yapılması gerekiyor.





Wall Street tarafından verilen habere göre Apple ve Google, mağazalarına olan ilgiyi artırmak açısından daha fazla geliştirici ile irtibat halinde ve mağazaya özel oyun sayısında önemli bir artış yaşanabilir. İkili bu konuda geliştiricilere de farklı avantajlar sağlamayı düşünüyor. Duruma göre yüzde 100 kar dağıtımı bunlar arasında sayılabilir.





Mobil oyunlar uygulama mağazalarında en çok indirilen ve en çok kazandıran kategori. Bu açıdan mağazaya olan ilginin artırılmasında da başrolü oynuyor. İki firmanın hangi oyunları özel olarak yayınlayacağı ise şimdilik belirsiz.

http://www.phonearena.com/news/The-elusive-exclusive-Apple-and-Google-grapple-to-get-games-that-the-other-wont-have_id55367