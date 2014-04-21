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Apple ve Google, mağazaya özel oyun kampanyalarını artırıyor

5 yıl
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple ve Google, mağazaya özel oyun kampanyalarını artırıyor

Hem uygulama sayısı hem de gelir açısından büyük bir rekabetin yaşandığı Google Play ve App Store mağazaları arasında özel kampanyalar da önem taşıyor.

Mağazanın çekiciliğini artırmak için popüler oyunlar mağazaya özel olarak yayınlanıyor ve bir süre özel olarak kalıyor. Tavsiye oyun kısmında da bir süre kaldığı için geliştiriciler önemli gelirler elde edebiliyor. Bu konuda mağaza ve geliştirici arasında anlaşma yapılması gerekiyor.

Wall Street tarafından verilen habere göre Apple ve Google, mağazalarına olan ilgiyi artırmak açısından daha fazla geliştirici ile irtibat halinde ve mağazaya özel oyun sayısında önemli bir artış yaşanabilir. İkili bu konuda geliştiricilere de farklı avantajlar sağlamayı düşünüyor. Duruma göre yüzde 100 kar dağıtımı bunlar arasında sayılabilir.

Mobil oyunlar uygulama mağazalarında en çok indirilen ve en çok kazandıran kategori. Bu açıdan mağazaya olan ilginin artırılmasında da başrolü oynuyor. İki firmanın hangi oyunları özel olarak yayınlayacağı ise şimdilik belirsiz. 

http://www.phonearena.com/news/The-elusive-exclusive-Apple-and-Google-grapple-to-get-games-that-the-other-wont-have_id55367 Yorum Yaz
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Grkwnxs 5 yıl en beğenilen
Android kullanıyorum ama özel oyun konusunda google play appstore a yaklasamaz malesef
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darkaura 5 yıl
Apple oyun konusuna cok onem veriyor. 90lardaki pc rekabetini kaybetmesinin en buyuk nedeni mac'inoyun konusunda zayif kalmasiydi. Ama o zamanlarda internet boyle yaygin degildi, profesyonel kullanim disinda ev kullanicisi icin pc nin en buyuk amaci oyundu. Bugun pc ve mobillerin en buyuk kullanim amaci internet. Muhtemelen maclerin pc piyasasinda tekrar yayginlasmasida bu sayede. Oyun hala onemli ama artik dominant faktor degil.
2 Yanıt Yanıtla +3
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Metabolism 5 yıl darkaura
darkaura
Apple oyun konusuna cok onem veriyor. 90lardaki pc rekabetini kaybetmesinin en buyuk nedeni mac'inoyun konusunda zayif kalmasiydi. Ama o zamanlarda internet boyle yaygin degildi, profesyonel kullanim disinda ev kullanicisi icin pc nin en buyuk amaci oyundu. Bugun pc ve mobillerin en buyuk kullanim amaci internet. Muhtemelen maclerin pc piyasasinda tekrar yayginlasmasida bu sayede. Oyun hala onemli ama artik dominant faktor degil.

Kesinlikle katiliyorum
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the show must go on 5 yıl darkaura
darkaura
Apple oyun konusuna cok onem veriyor. 90lardaki pc rekabetini kaybetmesinin en buyuk nedeni mac'inoyun konusunda zayif kalmasiydi. Ama o zamanlarda internet boyle yaygin degildi, profesyonel kullanim disinda ev kullanicisi icin pc nin en buyuk amaci oyundu. Bugun pc ve mobillerin en buyuk kullanim amaci internet. Muhtemelen maclerin pc piyasasinda tekrar yayginlasmasida bu sayede. Oyun hala onemli ama artik dominant faktor degil.

belki gidişat bu yöndedir ama bana görede oyun önemli oyunsuz olmuyor
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carter 5 yıl
Google Play'e kaliteli oyunların erken gelmesi şart.
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unflattering 5 yıl carter
carter
Google Play'e kaliteli oyunların erken gelmesi şart.

bu çok zor birsey Optimizasyonlar zaman alıyor.
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anectodist 5 yıl
plants vs zombies 2 oyunun androide geç çıkması konusunda apple baya başarılı olmuştu
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Grkwnxs 5 yıl en beğenilen
Android kullanıyorum ama özel oyun konusunda google play appstore a yaklasamaz malesef
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Jül Sezar 5 yıl
2 konuda da rekabet yok ki
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