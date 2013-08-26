Apple ve Japonya'nın en büyük ismi NTT DoCoMo, iPhone satışı için masada

10 Eylül’de yeni iPhone’ları tanımaya hazırlanan Apple’ın yeni ürünleini daha güçlü şekilde satışa sunmak için Çin’in en büyük operatörü olan China Mobile’dan sonra Japonya’nın en büyük ismi NTT DoCoMo’yla da görüştüğü ortaya çıktı.

Bloomberg’in haberine göre hem Apple hem de NTT DoCoMo, Japonya’da iş ortaklığına gitmek konusunda kararlı ve oldukça istekli. Ancak birkaç maddede anlaşamadıkları ortaya çıkan iki firmanın, ilerleyen zamanlarda bu pürüzleri de gidererek anlaşma sağlaması bekleniyor.

DoCoMo’nın finanstan sorumlu başkan yardımcısı açıklamalarında Apple ile iş ortaklığında bulunmamalarının her iki firmaya da ekonomik açıdan zarar verdiğini söylerken; 10 Eylül’den önce anlaşmaya varılmasının zor ancak imkansız olmadığını söyleyerek, yeni iPhone’un satışlarını yapabilme konusuna açık kapı bıraktı.

Apple, hali hazırda, Japonya’nın diğer iki önemli servis sağlayıcısı KDDI ve Softbank ile iPhone’u müşterileriyle buluşturmakta.

Öte yandan Apple, 700 milyon abone ile Çin ve dünyanın en büyük servis sağlayıcısı olan China Mobile ile görüşmeler yapıyor. Yakın zamanda Tim Cook’un bizzat Çin’e giderek yaptığı görüşmelerr sonucunda Apple ile China Mobile’ın yeni iPhone’lar öncesinde iş ortaklıklarını resmi olarak duyurması bekleniyor.