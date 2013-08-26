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Apple ve Japonya'nın en büyük ismi NTT DoCoMo, iPhone satışı için masada

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iPhone
Shady
Haber Editörü
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Apple ve Japonya'nın en büyük ismi NTT DoCoMo, iPhone satışı için masada
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10 Eylül’de yeni iPhone’ları tanımaya hazırlanan Apple’ın yeni ürünleini daha güçlü şekilde satışa sunmak için Çin’in en büyük operatörü olan China Mobile’dan sonra Japonya’nın en büyük ismi NTT DoCoMo’yla da görüştüğü ortaya çıktı.

Bloomberg’in haberine göre hem Apple hem de NTT DoCoMo, Japonya’da iş ortaklığına gitmek konusunda kararlı ve oldukça istekli. Ancak birkaç maddede anlaşamadıkları ortaya çıkan iki firmanın, ilerleyen zamanlarda bu pürüzleri de gidererek anlaşma sağlaması bekleniyor.

DoCoMo’nın finanstan sorumlu başkan yardımcısı açıklamalarında Apple ile iş ortaklığında bulunmamalarının her iki firmaya da ekonomik açıdan zarar verdiğini söylerken; 10 Eylül’den önce anlaşmaya varılmasının zor ancak imkansız olmadığını söyleyerek, yeni iPhone’un satışlarını yapabilme konusuna açık kapı bıraktı.

Apple, hali hazırda, Japonya’nın diğer iki önemli servis sağlayıcısı KDDI ve Softbank ile iPhone’u müşterileriyle buluşturmakta.

Öte yandan  Apple, 700 milyon abone ile Çin ve dünyanın en büyük servis sağlayıcısı olan China Mobile ile görüşmeler yapıyor. Yakın zamanda Tim Cook’un bizzat Çin’e giderek yaptığı görüşmelerr sonucunda Apple ile China Mobile’ın yeni iPhone’lar öncesinde iş ortaklıklarını resmi olarak duyurması bekleniyor.


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okan_cehapelioglu 6 yıl
Fx-7
MerhabalarHtc One şu an alınmalı mıdır ?Beklemek gerek mi sizce ?Htc One ın güncellenmiş sürümünün gelmesi gibi bir durum söz konusu mudur ? Htc One alıp güncellenmişi çıkınca hüsran yaşamak istemiyorum.Sizce Htc One için beklemek gerek mi ? Lütfen bu konuda bilgilendiriniz bizi.

alma güncellenmiş versiyonu cıkar yakında zaten cıkcak
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teramit 6 yıl
Fx-7
MerhabalarHtc One şu an alınmalı mıdır ?Beklemek gerek mi sizce ?Htc One ın güncellenmiş sürümünün gelmesi gibi bir durum söz konusu mudur ? Htc One alıp güncellenmişi çıkınca hüsran yaşamak istemiyorum.Sizce Htc One için beklemek gerek mi ? Lütfen bu konuda bilgilendiriniz bizi.

bu mesajını foruma atmalısın haberle alakasız bilgi kirliliğine sebep oluyor.
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Fx-7 6 yıl
MathsMan
Fx-7 Merhabalar Htc One şu an alınmalı mıdır ? Beklemek gerek mi sizce ? Htc One ın güncellenmiş sürümünün gelmesi gibi bir durum söz konusu mudur ? Htc One alıp güncellenmişi çıkınca hüsran yaşamak istemiyorum. Sizce Htc One için beklemek gerek mi ? Lütfen bu konuda bilgilendiriniz bizi.
abi kel alaka yere yorum yazma

Herkesin fikrini beyan edebileceği bir yer, gidip tek tek konu açmak yerine.
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Fx-7 6 yıl
Merhabalar
Htc One şu an alınmalı mıdır ?
Beklemek gerek mi sizce ?
Htc One' ın güncellenmiş sürümünün gelmesi gibi bir durum söz konusu mudur ? Htc One alıp güncellenmişi çıkınca hüsran yaşamak istemiyorum.
Sizce Htc One için beklemek gerek mi ?
Lütfen bu konuda bilgilendiriniz bizi.
1 Yanıt Yanıtla
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DoktorJames 6 yıl Fx-7
Fx-7

Merhabalar

Htc One şu an alınmalı mıdır ?
Beklemek gerek mi sizce ?
Htc One' ın güncellenmiş sürümünün gelmesi gibi bir durum söz konusu mudur ? Htc One alıp güncellenmişi çıkınca hüsran yaşamak istemiyorum.

Sizce Htc One için beklemek gerek mi ?
Lütfen bu konuda bilgilendiriniz bizi.

abi kel alaka yere yorum yazma
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matmuhendisi 6 yıl
sitede sorun mu var ??
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