Apple ve Sharp, 1.2 milyar dolara LCD panel üretimi için tesis kurabilir

Japonya merkezli Nikkei gazetesinin haberine göre Sharp, küçük ve orta boyutlu LCD panellerin üretimi için yeni bir tesis kurmaya hazırlanıyor. Apple'la iPod Touch'ın panelleri için ortak çalışan Sharp'ın yeni tesisinde üreteceği panellerin büyük bir kısmı da Apple tarafından satın alınacak. Kurulacak yeni tesiste seri üretim ise 2012 yılının ilk yarısından önce başlamayacak.

50 milyar dolarlık nakit parasını nereye ve ne şekilde harcayacağı merak konusu olan Cupertino'lu, Sharp'ın yeni tesiste üreteceği LCD panellerin en büyük alıcısı olmakla kalmayacak; tesisin 1.2 milyar dolarlık yatırım masraflarının büyük bir kısmını da karşılayacak. Kısacası yeni tesis Sharp ve Apple tarafından ortak inşaa edilecek.

Nikkei, hafta başında Toshiba ile Apple'ın LCD panel üretimi için ortak tesis kuracağını iddia etmiş; ancak Toshiba, bu haberi yalanlamıştı.