İşte karşınızda Elon Musk'ın trafiği çözecek tünel projesi

Haber Editörü
Teknoloji imparatoru Elon Musk, trafiği ortadan kaldırma konusunda devrim niteliğinde yeni bir yol geliştirdi. Musk'un son düşüncesi, tıka basa dolu yollardaki sıkışıklığı azaltmak için kullanılabilecek bir yer altı tünelleri ağı inşa etmek. Bu vizyonu gerçeğe dönüştürmek için The Boring Company adlı yeni bir girişim kurulmuş durumda.
SpaceX mühendisi Steve Davis önderliğindeki ekip Los Angeles'ta arabaları elektrikli patenle taşıyacak bir yer altı tünel ağı inşa etmeye çalışıyor. Elon Musk, Cuma günü TED Konferansları sırasında fütüristik tünel sondaj projesi hakkında yeni ayrıntılar açıkladı. Musk, elektrikli patenin arabaları tüneli kullanarak 200km/s (130 mph) hızla, beş dakikada Westwood'tan Los Angeles'a gidebilecek kadar hızlı aktaracağını söyledi. Ayrıca projenin ilk teaser videosunu gösterdi.Ayrıca Bkz. "Araçlarda cam filmi kullanımı yasal hale geldi"
Peki sistem nasıl işliyor? Videoya göre trafiğin uygun olmadığına karar verdiğinizde aracınızı yolun kenarındaki metal konteynerin içine çekiyorsunuz. Bu da sizi yeraltı tünellerine indiriyor. Daha sonra bu metal konteyner bir elektrikli paten görevi yaparak tünel boyunca 200km/s (130 mph) hızla ilerleyebileceği özel bir piste giriyor. Videoda, yayaların da bu ulaşım ağından faydalanmasına izin verecek taksi tarzında bir taşıyıcının olduğunu bile görüyoruz.
Bir SpaceX çalışanı tarafından Instagram'da yayınlanan fotoğraf sayesinde Musk'un tünel kazma makinelerinden birinin görüntüsünü bile gördük. Her ne kadar daha sonra çabucak kaldırılsa da çoktan kayıt altına alınmıştı. Tünel konsepti gerçeğe dönüşürse muhtemelen paralı yollar gibi ücretli olacağını tahmin ediyoruz. Yalnızca Tesla sahipleri tarafından erişilebilen, onlara ayrıcalıklı bir yer altı tünel ağı da olabilir.
Ne yazık ki şimdilik Musk'ın son hayalinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini söylemek zor. Tünel sondajı çok pahalı bir işlem ve şu anda SpaceX'in otoparkında bir demo tünel inşa ediliyor. Ancak mülkiyet sınırının ötesine geçmek için Los Angeles şehir idaresinden izin alınması gerekecek.
http://www.businessinsider.com/elon-musk-boring-company-tunnel-project-ted-2017-4 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bir kere proje'nin ayrıntıları verildi yazıyor, ayrıntılardan eser yok.
2. si azıcık düşünen bir insan bu projenin trafik sorununu çözmediğini görür.
Yine azıcık düşünen bir insan, bu sistemin işleyişinin normal yollardan çok daha verimsiz olduğunu görür.
Ama pazarlama dehası balon musk abiniz dokunulmaz bu forumda. Hadi şimdi yazın sen kimsin ki musk'ı eleştiriyon.
Ben artık musk'ın büyük kısmını gerçekleştirmediği ve gerçekleştirmeyeceği aldatmaca dolu projeler üzerinden prim yapmasından sıkıldım.
O mars projesi neydi öyle, o kadar yüzeysel o kadar uyduruk ki.
Edit: Cehaletle uğraşmak kadar kötü birşey yok. Elon Musk'ı, pazarlama dehasını, şirketlerinin yalanlarını, yalan projeleri eleştirdiğim için edilmedik hakaret kalmamış. Sıradan bir insan olduğum için projenin devrimsel niteliğini göremiyormuşum. Projeyi ben yapamadığım için kıskanıyormuşum, projeyi ben yapmıyorsam Elon Musk ve yalanları eleştiremezmişim.
Ben bu işin bu noktaya geleceğini daha "petrol lobisi Musk'ın önünü kesiyor" yazıldıklarında anlamıştım. Popüler kültürün tipik bir davranışı bu.
Hatırlayın, daha öncesinde de "plastik şirketleri Nikola Tesla'nın önünü kesti" diye koca bir yalanı verimsizlikte rakip tanımayan kablosuz enerji iletimi için söylemişlerdi. Bugün ise Nikola Tesla tamamen yalanlar ve sallama icatlar la anılıyor.
Oysa söylediğim çok basit;
Tesla arabalarının devrimsel hiçbir şeyi yok. Elon Musk'ın birşey icat ettiği birşey geliştirdiği de yok. Musk'ın gerçekleştireceğim dediği projelerin çoğunu gerçekleştirmicek, sadece algı yaratıyor ya da gerçekleştireceği projeler anlattıklarıyla alakası yok.
Asıl konu ise Musk'ın şirketlerinin devrimsel bir tarafı yok. Yine de usta'ya saygıdan tonla patent satın alımı, şirket bünyesine katma işlemleri ve gerçekleştirmesi dolayısıyla Spacex'in çalışmalarına devrimsel diyebiliriz.
Ben daha bir kaç hafta önce bu forumda tesla arabalarının tam otonom olmadığını, bunun bir yalan ve algı çalışması olduğunu gözü kararmış bir kullanıcıya anlatamadım. düşün yani.
Musk'ın Tony Stark karakteri ile alakası yok. İyi bir girişimci ve bir pazarlama dehası. İşten anlayan bir adam. Şirketlerindeki yenilikler (devrimsel değil) kendisine ait de değil.
Trafiği azaltacak tek çözüm teknolojiye her şehire yayın iş imkanlarını tüm şehirlere yayın insanların tek bir noktadaki toplanma nedenlerini öğrenin ve buna çözüm bulmaya çalışın.
Kısacası darboğazı ortadan kaldırın. Bana göre bu şekilde darboğaz ortadan kalkmaz,, sadece bu teknolojinin olduğu yer daha fazla göç alır.