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İşte karşınızda Elon Musk'ın trafiği çözecek tünel projesi

Tesla CEO'su Elon Musk, TED Konferansları sırasında fütüristik yer altı tünel ağı projesinin detaylarını açıkladı. Ayrıca sistemin nasıl işleyeceğini gösteren bir tanıtım videosu da yayınlandı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Teknoloji imparatoru Elon Musk, trafiği ortadan kaldırma konusunda devrim niteliğinde yeni bir yol geliştirdi. Musk'un son düşüncesi, tıka basa dolu yollardaki sıkışıklığı azaltmak için kullanılabilecek bir yer altı tünelleri ağı inşa etmek. Bu vizyonu gerçeğe dönüştürmek için The Boring Company adlı yeni bir girişim kurulmuş durumda.
SpaceX mühendisi Steve Davis önderliğindeki ekip Los Angeles'ta arabaları elektrikli patenle taşıyacak bir yer altı tünel ağı inşa etmeye çalışıyor. Elon Musk, Cuma günü TED Konferansları sırasında fütüristik tünel sondaj projesi hakkında yeni ayrıntılar açıkladı. Musk, elektrikli patenin arabaları tüneli kullanarak 200km/s (130 mph) hızla, beş dakikada Westwood'tan Los Angeles'a gidebilecek kadar hızlı aktaracağını söyledi. Ayrıca projenin ilk teaser videosunu gösterdi.
Ayrıca Bkz. "Araçlarda cam filmi kullanımı yasal hale geldi"
Peki sistem nasıl işliyor? Videoya göre trafiğin uygun olmadığına karar verdiğinizde aracınızı yolun kenarındaki metal konteynerin içine çekiyorsunuz. Bu da sizi yeraltı tünellerine indiriyor. Daha sonra bu metal konteyner bir elektrikli paten görevi yaparak tünel boyunca 200km/s (130 mph) hızla ilerleyebileceği özel bir piste giriyor. Videoda, yayaların da bu ulaşım ağından faydalanmasına izin verecek taksi tarzında bir taşıyıcının olduğunu bile görüyoruz.
Bir SpaceX çalışanı tarafından Instagram'da yayınlanan fotoğraf sayesinde Musk'un tünel kazma makinelerinden birinin görüntüsünü bile gördük. Her ne kadar daha sonra çabucak kaldırılsa da çoktan kayıt altına alınmıştı. Tünel konsepti gerçeğe dönüşürse muhtemelen paralı yollar gibi ücretli olacağını tahmin ediyoruz. Yalnızca Tesla sahipleri tarafından erişilebilen, onlara ayrıcalıklı bir yer altı tünel ağı da olabilir.
Ne yazık ki şimdilik Musk'ın son hayalinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini söylemek zor. Tünel sondajı çok pahalı bir işlem ve şu anda SpaceX'in otoparkında bir demo tünel inşa ediliyor. Ancak mülkiyet sınırının ötesine geçmek için Los Angeles şehir idaresinden izin alınması gerekecek.

http://www.businessinsider.com/elon-musk-boring-company-tunnel-project-ted-2017-4 Yorum Yaz
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eulogy 2 yıl en beğenilen
Projeye totomla gülesim geldi. Tartışmak isteyen varsa proje'yi ve dandikliğini, ayrıca sahteliğini tartışalım.
Bir kere proje'nin ayrıntıları verildi yazıyor, ayrıntılardan eser yok.
2. si azıcık düşünen bir insan bu projenin trafik sorununu çözmediğini görür.
Yine azıcık düşünen bir insan, bu sistemin işleyişinin normal yollardan çok daha verimsiz olduğunu görür.
Ama pazarlama dehası balon musk abiniz dokunulmaz bu forumda. Hadi şimdi yazın sen kimsin ki musk'ı eleştiriyon.
Ben artık musk'ın büyük kısmını gerçekleştirmediği ve gerçekleştirmeyeceği aldatmaca dolu projeler üzerinden prim yapmasından sıkıldım.
O mars projesi neydi öyle, o kadar yüzeysel o kadar uyduruk ki.
Edit: Cehaletle uğraşmak kadar kötü birşey yok. Elon Musk'ı, pazarlama dehasını, şirketlerinin yalanlarını, yalan projeleri eleştirdiğim için edilmedik hakaret kalmamış. Sıradan bir insan olduğum için projenin devrimsel niteliğini göremiyormuşum. Projeyi ben yapamadığım için kıskanıyormuşum, projeyi ben yapmıyorsam Elon Musk ve yalanları eleştiremezmişim.
Ben bu işin bu noktaya geleceğini daha "petrol lobisi Musk'ın önünü kesiyor" yazıldıklarında anlamıştım. Popüler kültürün tipik bir davranışı bu.
Hatırlayın, daha öncesinde de "plastik şirketleri Nikola Tesla'nın önünü kesti" diye koca bir yalanı verimsizlikte rakip tanımayan kablosuz enerji iletimi için söylemişlerdi. Bugün ise Nikola Tesla tamamen yalanlar ve sallama icatlar la anılıyor.
Oysa söylediğim çok basit;
Tesla arabalarının devrimsel hiçbir şeyi yok. Elon Musk'ın birşey icat ettiği birşey geliştirdiği de yok. Musk'ın gerçekleştireceğim dediği projelerin çoğunu gerçekleştirmicek, sadece algı yaratıyor ya da gerçekleştireceği projeler anlattıklarıyla alakası yok.
Asıl konu ise Musk'ın şirketlerinin devrimsel bir tarafı yok. Yine de usta'ya saygıdan tonla patent satın alımı, şirket bünyesine katma işlemleri ve gerçekleştirmesi dolayısıyla Spacex'in çalışmalarına devrimsel diyebiliriz.
Ben daha bir kaç hafta önce bu forumda tesla arabalarının tam otonom olmadığını, bunun bir yalan ve algı çalışması olduğunu gözü kararmış bir kullanıcıya anlatamadım. düşün yani.
Musk'ın Tony Stark karakteri ile alakası yok. İyi bir girişimci ve bir pazarlama dehası. İşten anlayan bir adam. Şirketlerindeki yenilikler (devrimsel değil) kendisine ait de değil.
Projeye totomla gülesim geldi. Tartışmak isteyen varsa proje'yi ve dandikliğini, ayrıca sahteliğini tartışalım.Bir kere proje'nin ayrıntıları verildi yazıy...
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6 Yanıt Yanıtla +59
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fuujitsu 2 yıl
Saçma bir proje cidden. Aşırı pahalı her şeyden önce. Bir de garip olan kısım araba tünelde kendisi gitmeyecek başka bir itiş sistemi ile gidecek. Bana mantıksız geldi. Ayrıca teknoloji imparatoru gibi saçma sapan bir benzetmeyi bu siteden beklemezdim.
Saçma bir proje cidden. Aşırı pahalı her şeyden önce. Bir de garip olan kısım araba tünelde kendisi gitmeyecek başka bir itiş sistemi ile gidecek. Bana mantıks...
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kaazto28 2 yıl
iyi de bu şekilde yer altı tünellerinde de trafik olursa ne olacak?
Trafiği azaltacak tek çözüm teknolojiye her şehire yayın iş imkanlarını tüm şehirlere yayın insanların tek bir noktadaki toplanma nedenlerini öğrenin ve buna çözüm bulmaya çalışın.
Kısacası darboğazı ortadan kaldırın. Bana göre bu şekilde darboğaz ortadan kalkmaz,, sadece bu teknolojinin olduğu yer daha fazla göç alır.
iyi de bu şekilde yer altı tünellerinde de trafik olursa ne olacak?Trafiği azaltacak tek çözüm teknolojiye her şehire yayın iş imkanlarını tüm şehirlere ya...
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venomvenom 2 yıl
Şirketin adından bile adamın dalga geçtiği anlaşılıyo hala burada yok saçma proje yok bilmem ne diyosunuz. Kendisi de diyor zaten konuşmasında bu benim için hobi projesi. Adam zengin hayal ediyor arkadas :). Olur ya da olmaz.
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Old Fords Never Die 2 yıl
The Boş Adamlar Company
Ya bu ne biçim proje Allah aşkına biraz mantıklı düşünün.
Trafikte 50 aracın konvoyda olduğunu hayal edin kenarda bu alet var görünüşe göre her defa da tek araç alabilecek makinenin önünde 20 arabalık kuyruk oluşacak ha trafikte bekledin ha orada hem girişlerinde hem çıkışlarında bir sürü sıra bekle makine ile giderken el frenini çekmeyip bir felakete yol açabilecek aptal şoförler mi dersin makine aşağı inerken boşluktan aşağı uçacak aceleciler mi dersin tam bir kaos.Olsa olsa bu kadar gereksiz bir fikir olabilirdi tüneller kazılırken su, elektrik, boru tesisatları, metro hatlarının nasıl zarar verilmeden geçileceği de cabası.
Böyle hayal ürünü işlerle uğraşacağınıza 3 şeritli yolu 5 şeritli yapın bakın trafik kalıyor mu.
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DH Misafiri 2 yıl
Trafikte sikisiklik %99 insan hatalarindan kaynaklaniyor. Durduk yere serit degistirenler, trafige giris yapilan seritler, yavas sürenler vs. Burada otonom sistem akici bir serit sunuyor. Yani gecikme olmasi icin bir sebep yok. 200km hizla seridin sürekli akmasi gayet mantikli.
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DH Misafiri 2 yıl
Bunun aynısı aylar önce benim aklıma geldi korkmaya başladım acaba uydulardan zihnimizi mi okuyorlar bu ABD'den herşey beklenir valla günün sonunda çok iyi bir sistem nasip ederse bizim ülkemizde bir an evvel yapılıp hayata geçmesi...
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blodiboxer55 2 yıl
Orjinal bir fikir.Gelecekte şehirlerin kalabalıklaşmasından mecbur kalındığı için yapılabilir. Adam gerçekten vizyon sahibi ve teknolojiyi yönlendirebiliyor. Şimdi bir çok otomobil firması tutuşmuş vaziyette.Yatığı roketi nasa bile yapamadı. Yaptığı hızlı tren konsepti zaten muazzam. Ama en az 30 yılı var bence.
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BlackGhost12 2 yıl
Bende saçma buldum.
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mesut1221 2 yıl
Bizde daha cılgın projeler var bu ne ki:D birazdaha geliştrilirse amntıklı ve çok masraflı. Ali paşaglu gibi muteahıtlerı zengın etmeye bıre bır
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D@rbeli M@tk@p 2 yıl
Nüfus planlaması yapılsa ve nüfus da ülke geneline yayılsa böyle fütüristik projelere ihtiyaç kalmaz...
Gerçi bizde habire tersi yapılıyor ya neyse...Onlar bizi kıskanır...
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irish 2 yıl
Haberi okumadan veya videoyu izlemeden yorum yapanlar da komik duruma düşüyor.
Tünelde trafik olursa ne olacak diyenler var, hayret edilecek birşey.
Öncelikle, Musk' ın tasarladığı tünel açma makinesi, normal bir makineye göre 10 kata kadar hızlı tünel açabiliyor. (Diğer makineler günde ort. 10m tünel açabiliyor.)
Ben bu tünellerle komşu şehirleri de birbirine bağlayacağını düşünüyorum.
Ama birleştirmese bile İstanbul için düşünürsek; transit geçen araçların şehrin bir ucundan girip, 200km hızla diğer ucundan çıkması neden trafiği azaltmasın?
Yaya taşıması da ayrı bir güzellik. İstanbul' da minibüslerin olmadığını düşünün.
Trafiğe etkisi müthiş olmaz mı?
Kısaca bu projenin trafiğe etkisi olmayacağını söylemek çok saçma.
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Decoluce 2 yıl
İlkokuldaki teknolji ve tasarım dersinde tasarlanan öğrenci projeleri gibi olmuş.
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