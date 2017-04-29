İşte karşınızda Elon Musk'ın trafiği çözecek tünel projesi

Teknoloji imparatoru Elon Musk, trafiği ortadan kaldırma konusunda devrim niteliğinde yeni bir yol geliştirdi. Musk'un son düşüncesi, tıka basa dolu yollardaki sıkışıklığı azaltmak için kullanılabilecek bir yer altı tünelleri ağı inşa etmek. Bu vizyonu gerçeğe dönüştürmek için The Boring Company adlı yeni bir girişim kurulmuş durumda.

SpaceX mühendisi Steve Davis önderliğindeki ekip Los Angeles'ta arabaları elektrikli patenle taşıyacak bir yer altı tünel ağı inşa etmeye çalışıyor. Elon Musk, Cuma günü TED Konferansları sırasında fütüristik tünel sondaj projesi hakkında yeni ayrıntılar açıkladı. Musk, elektrikli patenin arabaları tüneli kullanarak 200km/s (130 mph) hızla, beş dakikada Westwood'tan Los Angeles'a gidebilecek kadar hızlı aktaracağını söyledi. Ayrıca projenin ilk teaser videosunu gösterdi.

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Peki sistem nasıl işliyor? Videoya göre trafiğin uygun olmadığına karar verdiğinizde aracınızı yolun kenarındaki metal konteynerin içine çekiyorsunuz. Bu da sizi yeraltı tünellerine indiriyor. Daha sonra bu metal konteyner bir elektrikli paten görevi yaparak tünel boyunca 200km/s (130 mph) hızla ilerleyebileceği özel bir piste giriyor. Videoda, yayaların da bu ulaşım ağından faydalanmasına izin verecek taksi tarzında bir taşıyıcının olduğunu bile görüyoruz.

Bir SpaceX çalışanı tarafından Instagram'da yayınlanan fotoğraf sayesinde Musk'un tünel kazma makinelerinden birinin görüntüsünü bile gördük. Her ne kadar daha sonra çabucak kaldırılsa da çoktan kayıt altına alınmıştı. Tünel konsepti gerçeğe dönüşürse muhtemelen paralı yollar gibi ücretli olacağını tahmin ediyoruz. Yalnızca Tesla sahipleri tarafından erişilebilen, onlara ayrıcalıklı bir yer altı tünel ağı da olabilir.

Ne yazık ki şimdilik Musk'ın son hayalinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini söylemek zor. Tünel sondajı çok pahalı bir işlem ve şu anda SpaceX'in otoparkında bir demo tünel inşa ediliyor. Ancak mülkiyet sınırının ötesine geçmek için Los Angeles şehir idaresinden izin alınması gerekecek.

http://www.businessinsider.com/elon-musk-boring-company-tunnel-project-ted-2017-4