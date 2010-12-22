Apple ve Intel'den sonra BMW de 'i' harfini kullanabilir

Dünyanın en önemli teknoloji şirketlerinden Apple'ın iPhone, iPod, iPad gibi cihazlarını; Intel'in ise i5, i7 gibi işlemcilerini duymamış olmak çok zor.İsmi 'i' ile başlayan ürünlerin böyle başarılı olduğunu gören BMW de yeni elektrikli otomobillerinin isminde 'i' kullanabilir.

Önemli BMW forumlarında konuşulan ve BMW'ye yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre Alman otomobil üreticisi; i1, i2, i3, i4, i5, i6, i7, i8, i9 model isimlerinin kullanma hakkını satın aldı. BMW'nin geliştirdiği ve bundan sonra geliştireceği tamamen elektrikli otomobillerinde bu model isimlerini kullanabilir.

Bazı kişiler diğer markaların kullanmaması için bu model isimlerinin kayıt altına alındığını iddia etseler de gerçeğin ne olduğunu kısa süre sonra piyasaya çıkacak olan BMW'nin yeni elektrikli otomobillerinde göreceğiz.