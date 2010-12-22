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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple ve Intel'den sonra BMW de 'i' harfini kullanabilir

8 yıl
14,2b
1
18
Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Dünyanın en önemli teknoloji şirketlerinden Apple'ın iPhone, iPod, iPad gibi cihazlarını; Intel'in ise i5, i7 gibi işlemcilerini duymamış olmak çok zor.İsmi 'i' ile başlayan ürünlerin böyle başarılı olduğunu gören BMW de yeni elektrikli otomobillerinin isminde 'i' kullanabilir.

Önemli BMW forumlarında konuşulan ve BMW'ye yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre Alman otomobil üreticisi; i1, i2, i3, i4, i5, i6, i7, i8, i9 model isimlerinin kullanma hakkını satın aldı. BMW'nin geliştirdiği ve bundan sonra geliştireceği tamamen elektrikli otomobillerinde bu model isimlerini kullanabilir.

Bazı kişiler diğer markaların kullanmaması için bu model isimlerinin kayıt altına alındığını iddia etseler de gerçeğin ne olduğunu kısa süre sonra piyasaya çıkacak olan BMW'nin yeni elektrikli otomobillerinde göreceğiz.


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DH Misafiri 8 yıl
öncelikle BMW i kodunu elektrikli araçlar için kullanacak yani 1-3-5-6-7 diye devam eden seri devam edecek ama elektrikli bir 7 serisi almak istediğimiz zaman aracın adı BMW İ7 olacak yada spor 6 serisinin elekrikli modelini almak istediğimizde aracın adı BMW İ6 olacak değişen bir şey yok yani.
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insomnia__ 8 yıl

DH Misafiri

öncelikle BMW i kodunu elektrikli araçlar için kullanacak yani 1-3-5-6-7 diye devam eden seri devam edecek ama elektrikli bir 7 serisi almak istediğimiz zaman aracın adı BMW İ7 olacak yada spor 6 serisinin elekrikli modelini almak istediğimizde aracın adı BMW İ6 olacak değişen bir şey yok yani.


M gibi bişey yani.
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bsblack 8 yıl

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Peerless 8 yıl
ne gerek var böyle şeylere yaa

başka marka olsa anlıcam da sen BMW'sin yahu[:]
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jiddi 8 yıl
Sanırım bu "i"lemek i robot filminden sonra türedi.
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OverClocK1ng 8 yıl
jiddi
Sanırım bu "i"lemek i robot filminden sonra türedi.


- Hi. iRobot. You?
- Ulan sen robotsan ben de telefonum laaan. iPhone !!!

- Koray. Yeni üreteceğimiz işlemcilere ne ad versek acaba?
- Core i7 (Koray Seven)



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Dr.Free33 8 yıl
hyundai ile isim benzerliği olcak gibi
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NCL 8 yıl
bmw i9 makam aracım olsun isterdim hiç görmeden
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