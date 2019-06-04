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Apple, watchOS 6'yı tanıttı: App Store sonunda Apple Watch’a geliyor

Apple bugünkü etkinliğinde akıllı saati için geliştirdiği watchOS işletim sisteminin son sürümünü tanıttı. Önemli yenilikleri de beraberinde getiren watchOS 6 ile ilgili tüm detaylar haberimizde.
5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
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Apple Watch
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple bugün start alan WWDC 2019 etkinliğinde watchOS 6’nın ön tanıtımını yaptı. Akıllı saatler için özel olarak tasarlanan işletim sisteminin yeni sürümü Apple Watch kullanıcılarına sağlık ve fitness durumlarını daha iyi takip etme olanağı sunmasının yanında doğrudan Apple Watch üzerinde yeni saat kadranlarına ve App Store’a erişim imkanı tanıyacak.

App Store, doğrudan Apple Watch’a geldi

watchOS 6 ile, App Store ilk kez doğrudan Apple Watch’a geliyor. Kullanıcılar Siri, Dikte veya Karalama’yı kullanarak bileklerinden kolayca üçüncü taraf uygulamaları yükleyebildikleri gibi saat ekranı için tasarlanmış uygulama ürün sayfalarını görebilecekler. Geliştiricilerin ise yalnızca Apple Watch için, yani bir iOS uygulaması olmadan bağımsız bir şekilde Apple Watch’ta çalışacak uygulamalar üretmeleri mümkün olacak.

Yeni dinamik saat kadranları

watchOS 6 yeni dinamik saat kadranlarını da beraberinde getiriyor. Ayrıca Apple Books’tan satın alınan sesli kitapların şimdi doğrudan saatteki yeni Audiobooks uygulamasından dinlenebileceğini belirtelim. Yeni Hesap Makinesi uygulaması kullanıcıların bahşiş ve hesap paylaşma hesaplamalarını doğrudan bileklerinden yapmalarına yardımcı olurken, Siri arama sonuçları web sayfası sonuçlarının tamamını Apple Watch’ta görüntüleyebilecek.

İşitme sağlığını koruyacak

Şirket son güncellemeyle sağlık ve fitness özelliklerini de geliştirdi. watchos 6, işitme sağlığının korunmasına yardımcı olacak. Ortamın ne kadar gürültülü olduğunu ölçerek işitme duyusunu olumsuz etkilemeye başlayabilecek 90 desibel seviyesine ulaştığında kullanıcıya bildirim gönderecek. Yeni sürüm ayrıca kadınlara regl döngüleri ile ilgili önemli bilgileri kaydetme ve bir sonraki regl dönemi ve doğurganlık penceresini tahmin etme imkanı veriyor.

Ne zaman yayınlanacak?

watchOS 6’nın geliştirici önizlemesi bugünden itibaren developer.apple.com adresinde Apple Developer Program üyelerinin kullanımına sunulacak. Yeni yazılım özellikleri, iOS 13 veya daha yeni bir sürümü yüklü iPhone 6s veya daha yeni bir iPhone modeli ile eşleştirilmiş Apple Watch Series 1 veya daha yeni Apple Watch modelleri için bu sonbaharda ücretsiz güncelleme olarak sunulacak.

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oktarbey4242 4 gün yeni yorumcu
watchos 6 SeriÜçe kurdum ama çok hata alıyorum saatimi doğru düzgün kullanamıyorum bletooth sorunu ve eşleşme sorunu var ayrıca saati açtığım zaman sadece Kadranları görebiliom hiçbir uygulamaları göremiom onları göremiyorum uygulamaları göremiyorum konu hakkında bilgisi olan var mı cihazımda iOS 13 yüklü
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flowerhorn 5 gün
Bu face ler series 3'de de olacak mi acaba ?
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