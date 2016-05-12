Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple yeninden dünyanın en değerli markası

Yenilikçi olmamakla eleştirilen Apple, iPhone satışlarındaki düşüşe rağmen Google ve Microsoft'u geride bırakarak dünyanın en değerli markaları listesinin tepesinde yer almayı başardı.
3 yıl
3,6b
1
25
Operatörler - Kurumsal Haberler
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Apple bu yıl iPhone satışlarında ilk kez bir düşüş yaşadı ve bu beklenmedik gerileme eleştirmenler tarafından şirketin eski havasını kaybettiği ve bir sonraki nesil iPhone'larda bir devrim olmadıkça Apple'ın toparlanmasının çok zor olacağı şeklinde yorumlandı.
Yine de Forbes'in son araştırması dünyanın en değerli markaları grafiğinin tepesinde Apple'ın yer aldığını gösteriyor. Hem de bugünlerde daha fazla yenilik sundukları söylenen Google ve Microsoft'u geride bırakarak. Herşeyden önce Forbes'in bu sıralamasının tamamen finansal verilere dayalı olduğunu belirtmete fayda var. Yani satışlardaki düşüşe rağmen iPhone çok karlı bir iş olmaya devam ediyor ve bu nedenle Apple tablonun üstüne yerleşmiş durumda.
Ayrıca Bkz. "iPhone 7 ve iPhone 7 Plus arasındaki iki büyük fark olacak"
Rapora göre Apple, yüzde 6 oranında bir artışla 154.1 milyar dolarlık marka değerine ulaşarak listenin ilk sırasına yerleşti. Google 82.5 milyar dolarla (yüzde 26 artışla) ikinci sırada yer alırken yazılım devi Microsoft 75.2 milyar dolarla üçüncülüğü almış durumda.
Coca-Cola 58.5 milyar dolar değerle listenin dördüncü sırasında yer alırken, en fazla büyümeyi gösteren Facebook ise yüzde 44'lük bir değer artışıyla büyük bir başarıya ulaşmış durumda. Sosyal dev 52.6 milyar dolarla dünyanın en değerli markaları arasında kendine beşinci sırada yer buldu. Bu durum da Facebook'un bir üst sırayı Coca-Cola'dan devralarak zaten Apple'ı devirmeye çalışan diğer teknoloji devlerine yaklaşma yolunda olduğunu gösteriyor.

http://www.forbes.com/sites/kurtbadenhausen/2016/05/11/the-worlds-most-valuable-brands/#341082e57561 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
murdocklawless 3 yıl en beğenilen
batmasını istediğim iki şirketten birisi. ötekisi oracle.
3 Yanıt Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Stand Alone 3 yıl
Yurt dışında yaşayanlar için Apple ürünleri çok pahalı değil, adamların geliri rahatlıkla karşılar. Esas mesele TR'de ayda 1300 TL brüt maaş alanların 3000 TL'ye iPhone alması. Akıl fukarası bir milletiz ve halkın yarısı böyle.
Yurt dışında yaşayanlar için Apple ürünleri çok pahalı değil, adamların geliri rahatlıkla karşılar. Esas mesele TR'de ayda 1300 TL brüt maaş alanların 3000 TL'...
Devamını Gör
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Doom II 3 yıl
bu rakamlar piyasa değeri değil marka değeri, apple an itibariyle borsada alphabet'in altında kaldı 498 miyar dolarlara kadar indi, ayrıca başlık yanlış apple koltuğu daha önce bırakmadı, bu sene de en değerli marka oldu denmesi lazım.
bu rakamlar piyasa değeri değil marka değeri, apple an itibariyle borsada alphabet'in altında kaldı 498 miyar dolarlara kadar indi, ayrıca başlık yanlış apple ...
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
DH Misafiri 3 yıl
yani adamlar marka degeri olusturmus ahh ah bizdende ciksa soyle 3-5 marka ne ala mualla...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ITTF 3 yıl
neden oracle
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
nedense hepsi amerikan şirketleri
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
asdasdas 3 yıl
ben de sevmiyorum oracle'yi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zehirlimadde 3 yıl
Rakipler çok vasat daha çok birinci olur apple
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ultramarine caeruleum 3 yıl
murdocklawless
batmasını istediğim iki şirketten birisi. ötekisi oracle.

Oracle batamayacak nadir şirketlerden biri ne yazık ki
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
arkasında abd varken ve fahiş satışlar yapmaya devam ettiği zaman aksi zor zaten...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cyberfalcon 3 yıl
Haberin başlığında yeniden yazdığını görünce şirket değeri olarak Google (Alphabet) ı geçti zannettim. Apple zaten marka değeri olarak birinci değil miydi ki yeniden birinci oldu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
khaos 3 yıl
Haberi okuyunca hele de haberin aktarılma biçimine bakınca bir zil takıp oynamadığı kalmış editörün
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Freexog 3 yıl
Fazla sürmez. Bu kadar kısıtlamayla imkansız
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Doom II 3 yıl
bu rakamlar piyasa değeri değil marka değeri, apple an itibariyle borsada alphabet'in altında kaldı 498 miyar dolarlara kadar indi, ayrıca başlık yanlış apple koltuğu daha önce bırakmadı, bu sene de en değerli marka oldu denmesi lazım.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Doom II 3 yıl
bu rakamlar piyasa değeri değil marka değeri, apple an itibariyle borsada alphabet'in altında kaldı 498 miyar dolarlara kadar indi, ayrıca başlık yanlış apple koltuğu daha önce bırakmadı, bu sene de en değerli marka oldu denmesi lazım.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3628 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
google, microsoft ve
6 etiket daha değer forbes marka Operatörler - Kurumsal Haberler Mobil Teknolojiler Onur Seven
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Yeni SLI köprüleri sadece iki karta izin veriyor 3 yıl YouTube, yerleşik bir mesajlaşma özelliği hazırlığında 3 yıl ZOTAC GeForce GTX 1080 ekran kartı çok iddialı 3 yıl Japonya'da elektrikli araç şarj istasyonlarının sayısı petrol istasyonlarını geçti 3 yıl Yeni Peugeot 208 modern görüntüsüyle 2018'de yollarda olacak 3 yıl Assassin's Creed filminden ilk fragman ve poster yayınlandı 3 yıl Dört gezegenli bu Güneş Sisteminde çok garip şeyler oluyor 3 yıl Şok iddia: AMD Polaris ertelendi 3 yıl BMW'nin otonom elektrikli modeli i NEXT, 2021 yılında geliyor 3 yıl iPhone'u çift SIM kart ile kullanın! Detaylar videomuzda 3 yıl LG’den bu kez aksiyon kamerası, üstelik LTE destekli 3 yıl Huawei, iPhone'ların ilginç bir yönünü kopyaladı 3 yıl Xiaomi'den 4K çözünürlükte yeni aksiyon kamerası: Xiaomi Yi 4K 3 yıl Opera'nın yeni güç tasarruf modu Chrome'dan yüzde 50 daha az şarj tüketiyor 3 yıl Lian Li’den çift bölmeli kasa tasarımı 3 yıl Microsoft tasarım sorunları nedeniyle Surface Book 2'yi erteledi iddiası 3 yıl Piri Reis denizaltısı 2020 yılında sulara iniyor 3 yıl Galax’tan özelleştirilmiş Nvidia GeForce GTX 1080/1070 ekran kartı 3 yıl Samsung, BlackBerry Hub tarzı yeni bir uygulama üzerinde çalışıyor 3 yıl Teknotel Telekomünikasyon Donanım Haber İletişim Sponsoru 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Apple yeninden dünyanın en değerli markası Sonraki iTunes müzik satışları sona mı eriyor? 3 yıl Turkcell’den 349TL’ye T Tablet 3 yıl Turkcell T70 tanıtıldı, işte fiyatı ve teknik özellikleri: 3 yıl Samsung’dan akıllı sörf tahtası 3 yıl GDDR5X hacimli üretime başlıyor 3 yıl Gigabyte GeForce GTX 1080 Xtreme Gaming geliyor 3 yıl Karşınızda geleceğin otomobili: Mercedes'in yeni harikası 3 yıl iPhone 7 ve iPhone 7 Plus arasındaki iki büyük fark olacak 3 yıl AMD Vega mimarisi ile ilgili Ekim ayı işaret ediliyor 3 yıl SanDisk, resmen Western Digital bünyesinde 3 yıl Quik ile profesyonel videolar hazırlayın 3 yıl Dünya'nın ilk elektrikli dikey hareketli kişisel jeti Lilium 2018'de satışa çıkıyor 3 yıl Yeni Need For Speed 2017'de gelecek 3 yıl Spotify kendi orijinal dizilerini çekecek 3 yıl NASA kendisine ait 56 patenti ücretsiz olarak kullanıma açtı 3 yıl CES Asia 2016 başlıyor 3 yıl Google, Now on Tap özelliği için ilk tanıtımını yayınladı 3 yıl Siber saldırılarda “Ismarlama Saldırı” dönemi 3 yıl Pebble saatlerine fitness odaklı yeni özellikler geldi 3 yıl Tesla'dan esinlenen Nikola Motor Company iki elektrikli araç duyurdu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Türkiye’deki kullanıcılar Facebook’tan
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Overwatch Yıldönümü Kutlamaları Başladı
Bölüm Sonu Canavarı
Beşiktaş Esports, VFŞL Yaz Mevsimi
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim