Apple yeninden dünyanın en değerli markası

Apple bu yıl iPhone satışlarında ilk kez bir düşüş yaşadı ve bu beklenmedik gerileme eleştirmenler tarafından şirketin eski havasını kaybettiği ve bir sonraki nesil iPhone'larda bir devrim olmadıkça Apple'ın toparlanmasının çok zor olacağı şeklinde yorumlandı.

Yine de Forbes'in son araştırması dünyanın en değerli markaları grafiğinin tepesinde Apple'ın yer aldığını gösteriyor. Hem de bugünlerde daha fazla yenilik sundukları söylenen Google ve Microsoft'u geride bırakarak. Herşeyden önce Forbes'in bu sıralamasının tamamen finansal verilere dayalı olduğunu belirtmete fayda var. Yani satışlardaki düşüşe rağmen iPhone çok karlı bir iş olmaya devam ediyor ve bu nedenle Apple tablonun üstüne yerleşmiş durumda.

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Rapora göre Apple, yüzde 6 oranında bir artışla 154.1 milyar dolarlık marka değerine ulaşarak listenin ilk sırasına yerleşti. Google 82.5 milyar dolarla (yüzde 26 artışla) ikinci sırada yer alırken yazılım devi Microsoft 75.2 milyar dolarla üçüncülüğü almış durumda.

Coca-Cola 58.5 milyar dolar değerle listenin dördüncü sırasında yer alırken, en fazla büyümeyi gösteren Facebook ise yüzde 44'lük bir değer artışıyla büyük bir başarıya ulaşmış durumda. Sosyal dev 52.6 milyar dolarla dünyanın en değerli markaları arasında kendine beşinci sırada yer buldu. Bu durum da Facebook'un bir üst sırayı Coca-Cola'dan devralarak zaten Apple'ı devirmeye çalışan diğer teknoloji devlerine yaklaşma yolunda olduğunu gösteriyor.

http://www.forbes.com/sites/kurtbadenhausen/2016/05/11/the-worlds-most-valuable-brands/#341082e57561